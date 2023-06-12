EVE Energy и ее новые решения для транспортных средств на Battery Show 2023 в Германии
12 Jun, 2023, 04:00 ET
ШТУТГАРТ (Германия), 12 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Продукция компании EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), ведущего производителя литий-ионных аккумуляторов и поставщика решений для хранения энергии, вызвала ажиотаж на выставке The Battery Show Europe 2023, проходившей в Штутгарте, Германия, с 23 по 25 мая 2023 г. Это значимое мероприятие, известное в международной индустрии аккумуляторов, объединило более 770 участников и привлекло более 10 000 посетителей.
Ознакомиться с полным интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/9175851-eve-energy-showcases-new-energy-vehicles-solutions-battery-show-2023-germany/
На этом мероприятии были представлены силовые батареи EVE Energy, система управления аккумуляторными батареями (BMS), ячейки, модули и системы аккумуляторных батарей, которые способны превзойти прикладные требования, охватывающие различные сценарии, и еще лучше обслуживать различные модели транспортных средств, обеспечивая тем самым диверсифицированный сервис для клиентов.
Во время выставки клиенты-партнеры EVE Energy, в том числе BMW, Daimler, Bosch и другие компании, представили своих экспертов и ведущих деятелей, которые нашли время лично посетить стенд EVE Energy. Они обменивались идеями с техническим и торговым персоналом на стенде, выразив свое глубокое признание продукции компании.
Одним из главных событий выставки стал показ больших цилиндрических батарей EVE Energy и батарейных систем «π». Большие цилиндрические батареи, поддерживающие сверхбыструю зарядку, сочетают в себе высокую удельную энергию и легковесную конструкцию. Благодаря низкому внутреннему сопротивлению и высокой мощности эти инновационные конструкции удовлетворяют требованиям моделей HEV и BEV, обеспечивая высокую производительность при вождении. Недавно компания EVE Energy объявила о строительстве завода в Дебрецене, Венгрия, где будет организовано массовое производство крупных цилиндрических аккумуляторов.
Помимо крупных цилиндрических батарей были представлены другие системные продукты, такие как продукция xHEV, продукция Prismatic Stacked и низковольтные аккумуляторные системы 12 В и 48 В. Эти изделия могут охватывать широкий ассортимент моделей автомобилей, представленных на рынке, предлагая высококачественные и надежные решения для перехода на экологически чистую энергетику.
- Продукты Prismatic Stacked выгодны как с точки зрения производства, так и с точки зрения производительности, поскольку они полностью используют внутреннее пространство аккумуляторных элементов, обеспечивая более высокую плотность энергии, более стабильную внутреннюю структуру и повышенную безопасность как в легковых, так и в коммерческих транспортных средствах.
- Долгожданная аккумуляторная система «π» привлекла к себе всеобщее внимание. В системе применяется технология трехмерного жидкостного охлаждения «π»-формы, эффективно обеспечивающая быструю зарядку аккумуляторной системы всего за 9 минут. Благодаря технологии охлаждения «π», теплопроводные каналы расположены сверху ячейки, а также слева и справа, что позволяет реализовать трехмерную теплопередачу и решить проблему нагрева при быстрой зарядке. На основе технологии интеграции CTP высокоэффективные композитные материалы и клеи используются на системном уровне, снижая вес на 10%, что обеспечивает меньшую площадь, меньший вес и больший пробег. Это снижает зависимость от дальности пробега транспортных средств, приводит к сокращению их веса и себестоимости, а также общих затрат для общества.
- Батарейная система 12 В также позволяет устранить ряд распространенных проблем, связанных со свинцово-кислотными аккумуляторами, показывает отличные результаты работы при низких и высоких температурах, а также продлевает срок службы. Она совместима с различными моделями транспортных средств, включая SUVs, фургоны, седаны и купе, удовлетворяя разнообразные потребности рынка с высокой экономической эффективностью. Батарейная система 48 В использует встроенную технологию жидкостного охлаждения и баланса в условиях экстремальных температур, обеспечивая высокую мощность для работы автомобиля.
- Кроме того, внимание многих посетителей привлекли призматический аккумулятор LFP, BMS и стандартный аккумулятор для коммерческого транспорта от EVE Energy. В последние годы компания тесно сотрудничает с ведущими отечественными производителями коммерческих автомобилей, а ее продукция нашла широкое применение в транспортных средствах логистического назначения, легковых автомобилях, большегрузных автомобилях и других областях. В перспективе EVE Energy нацелена на расширение своего присутствия по всему миру и установление партнерских связей и сотрудничества с зарубежными клиентами. Инновационная и надежная продукция компании свидетельствует о ее приверженности обеспечению устойчивых и эффективных энергетических решений.
Компания EVE Energy продемонстрировала свою решимость расширять зарубежный бизнес, продвигать передовые технологические преимущества и свой подход к развитию гармоничного сотрудничества. Компания EVE Energy направляет свои усилия на содействие глобальной электрификации автомобильной промышленности и энергетической трансформации.
Информация о компании EVE Energy
Компания EVE Energy, основанная в 2001 году и зарегистрированная в Шэньчжэне в 2009 году, превратилась в глобального игрока на рынке, который предлагает базовые технологии и комплексные решения как для бытовых, так и для аккумуляторных батарей, в том числе в отношении Интернета вещей и энергетического интернета. В настоящее время компания EVE Energy создала научно-исследовательский институт, в состав которого входят 60 экспертов и более 4 100 междисциплинарных инженеров по исследованиям и разработкам в области материалов, электрохимии, конструирования и проектирования электронных схем, получив более 5 900 национальных патентов в Китае. Компания приступила к реализации плана сокращения углеродных выбросов с рядом мер по сокращению выбросов в энергопотреблении, производственном процессе, цепочке поставок и управлении ресурсами. Ее также назвали National Green Factory. В то же время EVE Energy использует свою технологию BIM для предоставления точных и надежных данных для управления проектами, что обеспечивает экономию в общей сложности 2,533 тонн стандартного угля и ежегодное сокращение выбросов CO2 на 16 000 тонн.
Более подробная информация о компании EVE Energy представлена на официальном сайте по адресу:
https://www.evebattery.com/en.
Видео – https://mma.prnewswire.com/media/2091800/Video.mp4
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2091795/Alex.jpg
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2091796/Lexy.jpg
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2091797/Site.jpg
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2091794/Alex_and_attendees.jpg
SOURCE EVE Energy Co., Ltd
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