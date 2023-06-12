EVE Energy и ее новые решения для транспортных средств на Battery Show 2023 в Германии

ШТУТГАРТ (Германия), 12 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Продукция компании EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), ведущего производителя литий-ионных аккумуляторов и поставщика решений для хранения энергии, вызвала ажиотаж на выставке The Battery Show Europe 2023, проходившей в Штутгарте, Германия, с 23 по 25 мая 2023 г. Это значимое мероприятие, известное в международной индустрии аккумуляторов, объединило более 770 участников и привлекло более 10 000 посетителей.

EVE Energy Showcases Power Cells Solution at The Battery Show 2023 in Germany Alexander Holden, SVP of EVE Power, was introducing the company Lexy Liu, General Manager of EVE Power’s International Marketing Center, was introducing EVE’s product strategies. EVE Energy’s booth attracted lots of attendees. Alexander Holden, SVP of EVE Power, was introducing the large cylindrical cell to attendees.

Ознакомиться с полным интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/9175851-eve-energy-showcases-new-energy-vehicles-solutions-battery-show-2023-germany/

На этом мероприятии были представлены силовые батареи EVE Energy, система управления аккумуляторными батареями (BMS), ячейки, модули и системы аккумуляторных батарей, которые способны превзойти прикладные требования, охватывающие различные сценарии, и еще лучше обслуживать различные модели транспортных средств, обеспечивая тем самым диверсифицированный сервис для клиентов.

Во время выставки клиенты-партнеры EVE Energy, в том числе BMW, Daimler, Bosch и другие компании, представили своих экспертов и ведущих деятелей, которые нашли время лично посетить стенд EVE Energy. Они обменивались идеями с техническим и торговым персоналом на стенде, выразив свое глубокое признание продукции компании.

Одним из главных событий выставки стал показ больших цилиндрических батарей EVE Energy и батарейных систем «π». Большие цилиндрические батареи, поддерживающие сверхбыструю зарядку, сочетают в себе высокую удельную энергию и легковесную конструкцию. Благодаря низкому внутреннему сопротивлению и высокой мощности эти инновационные конструкции удовлетворяют требованиям моделей HEV и BEV, обеспечивая высокую производительность при вождении. Недавно компания EVE Energy объявила о строительстве завода в Дебрецене, Венгрия, где будет организовано массовое производство крупных цилиндрических аккумуляторов.

Помимо крупных цилиндрических батарей были представлены другие системные продукты, такие как продукция xHEV, продукция Prismatic Stacked и низковольтные аккумуляторные системы 12 В и 48 В. Эти изделия могут охватывать широкий ассортимент моделей автомобилей, представленных на рынке, предлагая высококачественные и надежные решения для перехода на экологически чистую энергетику.

Продукты Prismatic Stacked выгодны как с точки зрения производства, так и с точки зрения производительности, поскольку они полностью используют внутреннее пространство аккумуляторных элементов, обеспечивая более высокую плотность энергии, более стабильную внутреннюю структуру и повышенную безопасность как в легковых, так и в коммерческих транспортных средствах.

Долгожданная аккумуляторная система «π» привлекла к себе всеобщее внимание. В системе применяется технология трехмерного жидкостного охлаждения «π»-формы, эффективно обеспечивающая быструю зарядку аккумуляторной системы всего за 9 минут. Благодаря технологии охлаждения «π», теплопроводные каналы расположены сверху ячейки, а также слева и справа, что позволяет реализовать трехмерную теплопередачу и решить проблему нагрева при быстрой зарядке. На основе технологии интеграции CTP высокоэффективные композитные материалы и клеи используются на системном уровне, снижая вес на 10%, что обеспечивает меньшую площадь, меньший вес и больший пробег. Это снижает зависимость от дальности пробега транспортных средств, приводит к сокращению их веса и себестоимости, а также общих затрат для общества.

Батарейная система 12 В также позволяет устранить ряд распространенных проблем, связанных со свинцово-кислотными аккумуляторами, показывает отличные результаты работы при низких и высоких температурах, а также продлевает срок службы. Она совместима с различными моделями транспортных средств, включая SUVs, фургоны, седаны и купе, удовлетворяя разнообразные потребности рынка с высокой экономической эффективностью. Батарейная система 48 В использует встроенную технологию жидкостного охлаждения и баланса в условиях экстремальных температур, обеспечивая высокую мощность для работы автомобиля.

Кроме того, внимание многих посетителей привлекли призматический аккумулятор LFP, BMS и стандартный аккумулятор для коммерческого транспорта от EVE Energy. В последние годы компания тесно сотрудничает с ведущими отечественными производителями коммерческих автомобилей, а ее продукция нашла широкое применение в транспортных средствах логистического назначения, легковых автомобилях, большегрузных автомобилях и других областях. В перспективе EVE Energy нацелена на расширение своего присутствия по всему миру и установление партнерских связей и сотрудничества с зарубежными клиентами. Инновационная и надежная продукция компании свидетельствует о ее приверженности обеспечению устойчивых и эффективных энергетических решений.

Компания EVE Energy продемонстрировала свою решимость расширять зарубежный бизнес, продвигать передовые технологические преимущества и свой подход к развитию гармоничного сотрудничества. Компания EVE Energy направляет свои усилия на содействие глобальной электрификации автомобильной промышленности и энергетической трансформации.

Информация о компании EVE Energy

Компания EVE Energy, основанная в 2001 году и зарегистрированная в Шэньчжэне в 2009 году, превратилась в глобального игрока на рынке, который предлагает базовые технологии и комплексные решения как для бытовых, так и для аккумуляторных батарей, в том числе в отношении Интернета вещей и энергетического интернета. В настоящее время компания EVE Energy создала научно-исследовательский институт, в состав которого входят 60 экспертов и более 4 100 междисциплинарных инженеров по исследованиям и разработкам в области материалов, электрохимии, конструирования и проектирования электронных схем, получив более 5 900 национальных патентов в Китае. Компания приступила к реализации плана сокращения углеродных выбросов с рядом мер по сокращению выбросов в энергопотреблении, производственном процессе, цепочке поставок и управлении ресурсами. Ее также назвали National Green Factory. В то же время EVE Energy использует свою технологию BIM для предоставления точных и надежных данных для управления проектами, что обеспечивает экономию в общей сложности 2,533 тонн стандартного угля и ежегодное сокращение выбросов CO 2 на 16 000 тонн.

Более подробная информация о компании EVE Energy представлена на официальном сайте по адресу:

https://www.evebattery.com/en.

Видео – https://mma.prnewswire.com/media/2091800/Video.mp4

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2091795/Alex.jpg

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2091796/Lexy.jpg

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2091797/Site.jpg

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2091794/Alex_and_attendees.jpg

SOURCE EVE Energy Co., Ltd