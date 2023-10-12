EVERSANA укрепляет глобальную коммерциализацию и агентскую сеть за счет Healthware Group

EVERSANA расширяет возможности глобальной коммерциализации и укрепляет агентскую сеть за счет приобретения Healthware Group

Healthware сразу объединяется с EVERSANA INTOUCH, переходя от давнего партнерства к образованию глобальной выдающейся агентской сети, предоставляющей полный комплекс услуг

ЧИКАГО и САЛЕРНО, Италия, 12 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания EVERSANA, ведущий поставщик глобальных коммерческих услуг для медико-биологической отрасли, объявила о приобретении агентства Healthware Group, предоставляющего полный комплекс услуг и консультации по инновациям, со штаб-квартирой в Салерно, Италия. Это приобретение сразу расширяет коммерческую деятельность компании EVERSANA в Европе и ее международные возможности по предоставлению помощи фармацевтическим компаниям, производителям медицинского оборудования и новым биотехнологическим компаниям в глобальном запуске новых продуктов, расширении доступа на рынки и решении уникальных географических и связанных с конкретным рынком сложностей.

Healthware Group, a full-service agency and innovation consultancy headquartered in Salerno, Italy, has joined EVERSANA.

«Сделанное сегодня объявление является следующим заметным шагом на нашем пути по изменению представлений о коммерциализации за счет эффективной интеграции лучших, по нашему мнению, поставщиков услуг в мире, — сказал Джим Ленг (Jim Lang), генеральный директор EVERSANA. — Время разрозненных и неэффективных подразделений и региональных стратегий прошло. Нашим клиентам необходима глобальная стратегия и интегрированные коммерческие услуги, сбалансированные с правильным знанием рынка изнутри. И теперь, когда еще более сильная глобальная агентская организация присоединяется к полной коммерческой инфраструктуре EVERSANA, мы еще больше укрепляем нашу приверженность предоставлению клиентам исключительной поддержки брендов во всем мире».

Healthware полностью интегрируется с EVERSANA INTOUCH, осуществляя переход от успешного совместного предприятия к глобальной организации нового масштаба

Более 150 сотрудников многочисленных офисов агентства Healthware в Италии, Финляндии и Соединенном Королевстве объединятся в единое целое с глобальной агентской сетью EVERSANA — EVERSANA INTOUCH. Давние отношения двух выдающихся агентских сетей длятся с 2017 года, когда агентство Healthware подписало договор о создании совместного предприятия с компанией Intouch Group, которая была в 2021 году приобретена компанией EVERSANA.

«Успешные партнерские отношения Healthware Group и EVERSANA INTOUCH начались много лет назад и охватывают Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северную Америку. Наши компании объединяют общие культура и видение, и мы вместе уже используем возможности цифровых и технических решений для обеспечения глобального влияния брендов и трансформации участия заинтересованных лиц и ухода за пациентами, — сказал Роберто Асционе (Roberto Ascione), генеральный директор Healthware Group. — Это слияние сделает нас внушительной силой на рынке, и позволит нам предоставлять услуги, выходящие далеко за рамки услуг традиционной агентской сети, поэтому это слияние было для нас настолько привлекательным. Мы с нетерпением ждем возможности предложить нашим новым и существующим клиентам расширенный спектр услуг коммерциализации и продолжить трансформацию медико-биологической отрасли и не только».

Учрежденное г-ном Асционе агентство Healthware более 25 лет предоставляло маркетинговые, консалтинговые и медийные услуги, услуги по привлечению клиентов, услуги медицинского информирования и обучения и предлагало передовые технические возможности. Эти услуги объединяются с полным комплексом услуг глобальной агентской сети EVERSANA INTOUCH, действующей в сфере здравоохранения под руководством Фарука Капана (Faruk Capan), генерального директора EVERSANA INTOUCH и директора по инновациям EVERSANA. Расширенная глобальная агентская сеть будет использовать объединенные познания в области цифровых инноваций для распространения маркетинговых возможностей ИИ на фармацевтику. Инновационные возможности сети, соответствующие ее разносторонним информационным и медийным возможностям мирового уровня, станут основой для современных, подлинных и выдающихся брендов здравоохранения.

В рамках приобретения Healthware флагманские глобальные мероприятия, медийные и издательские подразделения, включая ежегодную конференцию Frontiers Health и pharmaphorum, первоклассный источник новостей, аналитики и обсуждений в сфере здравоохранения и фармацевтики, станут собственностью и перейдут под управление EVERSANA.

После завершения приобретения г-н Асционе сразу присоединится к глобальному руководству EVERSANA. Руководство EVERSANA и Healthware Group будет совместно присутствовать на фирменном мероприятии Healthware, конференции Frontiers Health 2023, которая пройдет 8-10 ноября в Риме. Финансовые подробности этого поглощения пока не раскрываются.

О компании EVERSANA®

EVERSANA® является ведущим независимым поставщиком глобальных услуг для медико-биологической отрасли. Интегрированные решения компании основываются на профессиональном знании пациентов и охватывают все этапы жизненного цикла продукции для обеспечения долгосрочной, устойчивой пользы для пациентов, назначающих специалистов, партнеров по каналам и плательщиков. Компания обслуживает более чем 650 организаций, в том числе инновационные стартапы и солидные фармацевтические компании, продвигая медико-биологические решения, чтобы сделать мир более здоровым. Более подробные сведения о компании EVERSANA смотрите на веб-сайте eversana.com или в сетях LinkedIn и X.

Об агентстве Healthware Group

Healthware Group является агентством, предлагающим полный комплекс услуг, и консультирующей по вопросам инноваций организацией, основанной первопроходцем в области цифрового здравоохранения, г-ном Роберто Асционе, и предоставляет маркетинговые, консалтинговые и медийные услуги, услуги по привлечению клиентов, услуги медицинского информирования и обучения, а также предлагает передовые технические возможности. Работающее со СМИ и сообществом подразделение предлагает первоклассные материалы и платформы для сбора аналитических данных, формирования интеллектуального лидерства, определения параметров рынка и установления связей. Healthware Group уже около десяти лет является организатором и продюсером первоклассной глобальной конференции по цифровому здравоохранению — Frontiers Health. Коллектив Healthware насчитывает более 150 специалистов, находящихся в Салерно, Лондоне, Нью-Йорке, Милане, Риме и Хельсинки. Кроме того, сеть Healthware Global Network, является одной из крупнейших международных сетей независимых учреждений здравоохранения и предлагает глубокое знание местных рынков более чем 25 стран. Более подробные сведения об агентстве смотрите на веб-сайте healthwaregroup.com или в сетях LinkedIn и X.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

EVERSANA

Мэтт Браун (Matt Braun)

директор по корпоративным связям

+1 414-434-4830

[email protected]

Healthware Group

Антониетта Паннелла (Antonietta Pannella)

директор по маркетингу и связям

+39 349-0648276

[email protected]

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SOURCE EVERSANA