Европейские департаменты и агентства по коммуникациям все еще борются за достижение цифровой зрелости; видеоконференции как средство общения быстро набирают обороты, а роли консультантов и наставников обещают новые перспективы и возможности для коммуникаторов

Наряду с цифровой трансформацией коммуникаций, которая стала ведущей темой отчета, в исследовании изучается вопрос использования видеоконференций для коммуникации с заинтересованными сторонами, а также изменение роли коммуникаторов и их помощь в создании ценности для своих организаций или клиентов. Зарплаты, ключевые стратегические вопросы и характеристики наиболее эффективных отделов по коммуникациям — все эти вопросы были подробно исследованы и детально проанализированы для 22 стран. Строгий отбор участников, уникальная исследовательская база, основанная на общепризнанных теориях, и статистический анализ, отвечающий академическим стандартам, являются ключевыми особенностями исследования, которое в очередной раз было проведено и поддержано командой известных профессоров по коммуникации из университетов разных европейских стран.

Профессор Ансгар Зерфасс, ведущий исследователь и профессор кафедры в Лейпцигском университете, рассказал следующее: «Лидеры в сфере коммуникации уже смотрят вперед — в период после окончания пандемии. Мы не увидим ни возврата к старому порядку вещей, ни так называемой «новой нормальности», отражающей ту ситуацию, которую мы наблюдаем сегодня. Вместо этого мы увидим, скорее, преобразование способов коммуникации через из цифровизацию на разных уровнях и усиление необходимости показать ее вклад в создание ценности. Коммуникаторам стоит знать об основных трудностях, с которыми им предстоит столкнуться, и увеличивать свой вклад в развитие организации, принимая на себя новые роли.»

Ким Ларсен, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций брендов Группы Danske Bank и президент Европейской ассоциации директоров по коммуникациям, добавил: «Перемены — это постоянный процесс, и коммуникаторам необходимо уметь адаптироваться к новым условиям по мере того, как мир переходит от кризиса к восстановлению. Цифровая трансформация коммуникаций помогает решить эти проблемы. Нам необходимо укреплять свои возможности по интеграции программного обеспечения в рабочие процессы и использовать цифровые инструменты для работы в командах и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Перемены всегда сопровождаются множеством возможностей. Результаты опроса European Communication Monitor (ECM) этого года помогают задуматься о некоторых из них.»

CommTech и цифровая инфраструктура

Результаты 15-го опроса European Communication Monitor свидетельствуют о том, что внедрение программного обеспечения и цифровых инструментов является необходимостью и в то же время огромной проблемой. Подавляющее большинство практикующих специалистов по всей Европе подчеркивают важность цифровизации инструментов коммуникаций с заинтересованными сторонами (87,7 %) и создания цифровой инфраструктуры для поддержания внутренних рабочих процессов (83,9 %).

Однако нынешний уровень цифровой зрелости зачастую разочаровывает. Три из четырех департаментов и агентств по коммуникации имеют достаточный опыт в использовании внешних цифровых платформ для коммуникации с заинтересованными сторонами и предоставлении платформ для совместной работы членам своих команд. Но лишь незначительную их часть можно считать достаточно зрелыми в развитии, когда речь заходит о предоставлении цифровых инструментов для поддержания процессов, специфичных для коммуникаций, например, управление цифровыми активами. В целом, цифровая зрелость существенно различается в разных типах организаций: частные компании явно опережают остальных, а государственные организации значительно отстают.

Видеоконференцсвязь для общения с заинтересованными сторонами

Пандемия, по сути, вынудила многих коммуникаторов в большинстве случаев обращаться к видеоконференциям. Актуальным остается вопрос об их применении в "пост-ковидном" мире. Интересно, что в то время как большинство опрошенных также ожидают значительного давления внутри своих организаций в пользу продолжения использования видеоконференций (73,5 %), меньшее число респондентов считает, что их организация предложит постоянную поддержку таких форматов (62,0 %). Это сигнализирует о возможных примечательных противоречиях в будущем между необходимостью учитывать существующие практики, предпочтения и ожидания заинтересованных сторон, и потребностью в обеспечении поддержки и соответствия требованиям на организационном уровне.

По результатам исследования можно предположить, что видеоконференции останутся с нами и в будущем. Трое из четырех практикующих специалистов намерены использовать этот способ для коммуникации с заинтересованными лицами и после окончания пандемии. Однако сравнение по странам показывает поразительные и весьма существенные различия в процессах принятия этой технологии по всему континенту, а также существенно меньшее ее одобрение в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Будущие роли специалистов по коммуникациям

Перед коммуникаторами стоит широкий спектр задач — от согласования коммуникационных стратегий и управления командами или департаментами до обучения сотрудников профессиональной коммуникации и консультирования топ-менеджеров по вопросам принятия решений. Результаты говорят о том, что в процессе своей ежедневной работы все респонденты принимают на себя разные роли. Если исходить из системы пяти ролей, традиционная роль коммуникатора широко используется самой большой частью опрошенных профессионалов (42,8 %), за ней следует роль менеджера (31,1 %), в то время как меньшее количество респондентов проводят значительную часть своего рабочего времени в качестве наставника (27,7 %), советника (26,2 %) или амбассадора (23,7 %).

Более половины опрошенных практикующих специалистов ожидает, что функционал наставника и советника в их деятельности увеличится в течение следующих трех лет. При этом, обе этих роли часто выполняются одновременно. Коммуникаторы, выполняющие роль консультантов, чаще всего консультируют топ-менеджеров или руководителей других отделов по вопросам принятия стратегических бизнес-решений. Такие консультанты часто имеют более 10 лет профессионального опыта и специализированную подготовку по концепциям управления и принятию стратегических решений.

Специалисты по работе со СМИ для интервью и получения дополнительной информации

Профессор доктор Ансгар Зерфасс

Лейпцигский университет, Германия

Ведущий исследователь

Адрес эл. почты: [email protected]

Телефон: +49 178 413 911 2

Анджела Ховарт

Член правления, EACD, Лондон, Великобритания

Адрес эл. почты: [email protected]

Телефон: +44 797 631 206 0

Примечания редактора

Об исследовании European Communication Monitor 2021

Исследование European Communication Monitor ежегодно организуется Европейской Ассоциацией образования и исследований в области связей с общественностью (EUPRERA) и Европейской Ассоциацией Директоров по коммуникациям (EACD) при поддержке премиального партнера Cision Insights, партнера по цифровым коммуникациям Fink & Fuchs, а также региональных партнеров #NORA в скандинавских странах и CECOMS в Италии. Опрос Global Communication Monitor известен как наиболее полное в своей области исследование, охватывающее более 80 стран — результаты исследования в странах Европы также дополняют исследования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской и Северной Америке, которые проводятся раз в два года.

www.communicationmonitor.eu

Об организаторах опроса

Европейская ассоциация образования и исследований в сфере связей с общественностью (EUPRERA)

Миссия EUPRERA заключается в расширении и продвижении инноваций в области знаний, исследований, образования и практического применения стратегических коммуникаций. Благодаря присутствию в университетах и других исследовательских ассоциациях, EUPRERA является мировым лидером по организации крупных транснациональных исследовательских проектов и сетей. Наличие обширных коммуникационных каналов и партнерских соглашений позволяет контактировать с более чем 200 000 ученых и практикующих специалистов.

www.euprera.org

Европейская ассоциация директоров по коммуникациям (EACD)

Целью EACD является привлечение, воодушевление и вовлечение нынешних и будущих лидеров в области коммуникации для достижения совершенства в своей профессии. Ассоциация предлагает специалистам по коммуникациям платформу для взимодействия, углубления знаний и обмена передовым опытом, а также для формирования и продвижения соответствующих стандартов. EACD — это динамичное сообщество, которое проводит дискуссии и обсуждения на уровне регионов и имеет рабочие группы в масштабах всей Европы. В настоящее время ассоциация насчитывает около 2000 участников.

www.eacd-online.eu

Графика и инфографика для публикации

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SOURCE European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA); European Association of Communication Directors (EACD)