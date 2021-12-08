法官允许TelexFree受害者提出索赔

马萨诸塞州伍斯特郡2021年12月9日 /美通社/ -- 美国历史上规模最大的金字塔计划的受害者昨天得到了公正审判，美国地区法院允许他们对全球几家最大型银行及其他金融服务提供商提出索赔。受害者的首席律师Robert Bonsignore表示：“法院判决受害者可以继续提出索赔，这是一项漫长而艰难的胜利。”

Bonsignore进一步表示：“在不到四年的时间里，TelexFree从100多万受害者那里骗取了40多亿美元。“这不是凭空达成的。TelexFree是一家100%以金融欺诈为导向的犯罪企业，它触发了其电子银行系统赞助商和辅助商的危险信号和警报。TelexFree自己承认，如果不能使用电子银行系统，TelexFree就会崩溃，并不得不在三个月内停业。”

Bonsignore赞扬了法院及相关裁决，他表示：“Timothy Hillman法官需要查阅大量的摘要和证据来剖析这起高度复杂的国际金融欺诈案件。法院的意见是合理并以事实为依据的。” 该裁决允许对美国银行、道明银行、PNC银行、富国银行、普华永道和各支付处理公司提出索赔主张。

TelexFree自称是互联网电话服务公司。法院认定TelexFree是一个价值数十亿美元的国际金字塔计划。这个总部位于马萨诸塞州马尔堡的金字塔计划在被巴西当局关闭之前，仅用两年时间就集聚了20亿美元的资金。随后，TelexFree将其营销工作的重点放在了美国受害者身上，在被联邦调查局和国土安全局突击检查和关闭之前，又赚了20亿美元。

TelexFree创始人在该计划失败前过着奢侈的生活，购买了一支巴西足球队以及各种豪宅和船艇。TelexFree创始人之一James Merrill在承认一项电信欺诈共谋罪和八项电信欺诈罪后被判处六年监禁。另一位TelexFree负责人Carlos Wanzeler抛下妻子和孩子，携带数千万美元逃离美国。第三位TelexFree创始人Carlos Costa的下落仍然不明。

受害者此前已与富达银行达成了约2300万美元的和解。

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联系人：Robert Bonsignore，781-856-7650或[email protected]。

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