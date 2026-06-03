Factorial lève 150 M$ en série D et atteint une valorisation de 2,5 milliards de dollars pour devenir l'une des scale-ups IA les mieux valorisées en Europe

General Catalyst annonce un investissement de 150 M$ au capital, sa première participation au capital de Factorial dans le cadre de ce tour de série D. Ce nouveau tour valorise l'entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars, faisant d'elle l'une des scale-ups IA les mieux valorisées en Europe.

General Catalyst s'engage simultanément à apporter 540 M$ supplémentaires via son Customer Value Fund, finançant les investissements commerciaux et marketing de Factorial sans dilution supplémentaire, permettant une croissance durable sans consommation de trésorerie, comme l'entreprise le fait depuis plusieurs années.

Ce nouveau financement accélère la transition de Factorial d'une société SaaS vers une plateforme IA de gestion d'entreprise, avec l'ambition de devenir l'infrastructure agentique unique pour les entreprises européennes. Factorial continue de renforcer sa présence sur les marchés européens.

BARCELONE, Espagne, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Factorial, la principale plateforme IA de gestion d'entreprise en Europe, annonce aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série D de 150 millions de dollars, pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars, faisant d'elle l'une des scale-ups européennes les plus valorisées.

Factorial One Speed Speed Bernat Farrero and Jordi Romero, CEOs of Factorial

Le tour de table est mené par General Catalyst, qui réalise son premier investissement en capital dans Factorial, aux côtés d'autres investisseurs, dont Atomico et Four Rivers. Parallèlement à ce tour en equity, General Catalyst renforce son engagement antérieur en s'engageant à apporter jusqu'à 540 M$ supplémentaires via son Customer Value Fund, portant le capital total engagé à plus de 700 M$, afin de soutenir la croissance de Factorial dans les années à venir.

L'une des scale-up les mieux valorisées en Europe

Grâce à ce nouveau tour de financement, Factorial dépasse la barre des 2,5 milliards de dollars de valorisation, surpassant de nombreuses scale-ups espagnoles et intégrant le top 20 au sein de l'Union européenne. Cette étape reflète dix années de croissance accélérée, une base de plus de 16 000 entreprises clientes dans plus de 90 pays, ainsi qu'une stratégie produit performante sur des marchés européens très compétitifs, où la société est la seule de son secteur à s'être internationalisée avec succès sur ces marchés.

Jordi Romero, CEO et cofondateur de Factorial, déclare :

« Il y a dix ans, nous avons créé Factorial comme une entreprise SaaS. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise AI-first, qui développe des agents pour ses clients, et accompagne plus de 16 000 entreprises. Depuis l'Europe, nous poursuivons notre développement avec la rigueur qui nous caractérise depuis notre première décennie. Nous avons réinventé notre produit, notre architecture et la façon dont nos clients organisent leur travail autour des agents IA. Le partenariat avec General Catalyst nous apporte la conviction et le capital nécessaire pour faire de cette transformation un modèle de référence. Ce tour ne clôt pas un chapitre. Il ouvre celui qui compte. »

La première participation de General Catalyst au capital de Factorial

L'investissement en capital de General Catalyst marque sa première participation directe dans Factorial, après un premier engagement via son Customer Value Fund. Les solides performances de l'entreprise en matière d'unit economics, démontrées par l'investissement CVF, ont renforcé la conviction de l'investisseur quant à la trajectoire long terme de Factorial, tant sur l'innovation produit que sur la discipline financière et le leadership sur le marché européen.

Cet investissement en capital intervient au moment même où Factorial a transformé son modèle économique, passant d'une entreprise SaaS à une plateforme IA de gestion d'entreprise fondée sur une approche centrée sur l'humain.

Pranav Singhvi, Partner chez General Catalyst, commente :

« La prochaine décennie du logiciel d'entreprise appartiendra aux sociétés qui se reconstruisent autour de l'IA, pas à celles qui s'y contentent d'ajouter des fonctionnalités. Factorial fait exactement cela, avec un niveau rare d'horizontalité produit et une ambition de croissance à grande échelle. C'est pourquoi nous renforçons notre partenariat, à la fois via l'investissement en capital et notre Customer Value Fund. »

Hemant Taneja, CEO de General Catalyst, ajoute :

« Notre ambition est d'être la première et la dernière source de financement pour les entreprises les plus ambitieuses au monde. Factorial en est l'exemple parfait. »

Un nouveau modèle de croissance : 700 M$ via le Customer Value Fund

En plus du tour en capital, General Catalyst s'engage à investir jusqu'à 540 millions de dollars supplémentaires via son Customer Value Fund, portant le total à plus de 700 millions de dollars. Dans ce modèle, les rendements de General Catalyst sont exclusivement liés à la valeur créée pour les clients et plafonnés à un montant fixe.

Cette approche permet à Factorial de financer l'accélération de son expansion en Europe, tout en préservant son capital.

D'une entreprise SaaS à une plateforme de gestion d'entreprise pilotée par l'IA

Cet investissement intervient à un moment clé de l'évolution produit de Factorial. Après dix ans à construire l'un des plus grands systèmes européens de gestion des RH, de la finance et des IT, l'entreprise a repensé son offre autour de l'IA, passant d'une approche basée sur des workflows fixes à une plateforme pilotée par des agents, capable d'apprendre les politiques propres à chaque client, de les exécuter et de s'adapter à mesure que l'entreprise évolue.

Au cœur de cette architecture se trouve Factorial One, l'espace de travail unifié de la plateforme, conçu autour d'un modèle volontairement simple à deux agents. L'un représente l'organisation, en intégrant et en appliquant les politiques définies par l'entreprise en matière de RH, de finance et d'IT. L'autre représente le collaborateur, en décuplant ce que chaque personne peut accomplir dans le cadre de ces politiques, en rédigeant des tâches, en faisant remonter les informations nécessaires et en exécutant des actions en son nom, avec une responsabilité totale vis-à-vis de l'utilisateur qu'il sert.

Alors qu'une grande partie du marché s'efforce de déployer des centaines, voire des milliers d'agents spécialisés, Factorial fait le pari que les entreprises recherchent moins d'agents, une responsabilité plus claire et une source unique de vérité sur le fonctionnement de leur organisation. Cette orientation positionne Factorial pour capter une part significativement plus importante du marché des logiciels d'opérations d'entreprise, bien au-delà des seules ressources humaines.

Accélération en Allemagne - nouveaux bureaux à Munich et offensive commerciale

Une part significative des nouveaux capitaux sera déployée en Allemagne, que Factorial désigne comme son principal marché de croissance international. L'entreprise ouvre un nouveau bureau à Munich afin d'ancrer sa présence allemande, en complément de ses opérations existantes, et afin de se rapprocher des clients mid-market, des partenaires et des talents qui portent sa plus forte croissance en dehors de l'Espagne.

Afin d'accélérer son développement en Allemagne, Factorial compte amplifier une dynamique déjà lancée d'adaptation à ses marchés nationaux, via le renforcement des capacités produit locales, une meilleure prise en compte de la langue et des exigence réglementaires ainsi que des équipes locales renforcées.

« L'Allemagne est notre marché le plus important en Europe, et il a été sous-exploité pendant trop longtemps. Nous mobilisons nos équipes, nos capitaux et notre feuille de route produit pour y remédier. Munich n'est que le début. », déclare Jordi Romero, CEO et cofondateur de Factorial.

Au-delà de l'Allemagne, Factorial poursuivra son accélération en France, en Italie et au Portugal, qui figurent déjà parmi ses marchés à la croissance la plus rapide.

La France est un des marchés prioritaires pour Factorial, qui souhaite accélerer sa croissance dans tous les pays européens pour devenir la référence IA de la gestion d'équipes. En France, Factorial emploie 127 personnes, et répond aux besoins de 1400 clients. L'entreprise accélère fortement ses investissements locaux dans un contexte où les PME cherchent à intégrer davantage d'IA dans leurs opérations du quotidien.

L'entreprise continuera à développer ses équipes à l'échelle mondiale à un rythme pouvant atteindre 50 nouvelles recrues par semaine.

Pour plus d'informations ou pour organiser une interview, veuillez contacter :

Shane Lennon, Director of Communications - [email protected]

Communication France : [email protected]

À propos de Factorial

Fondée en 2016 à Barcelone, Factorial propose une plateforme de gestion d'entreprise basée sur l'IA, qui aide plus de 16 000 entreprises dans plus de 90 pays à optimiser leurs processus et à prendre de meilleures décisions. En 2022, l'entreprise a atteint le statut de licorne et poursuit son expansion avec pour objectif de devenir la solution la plus complète et la plus simple d'utilisation pour les entreprises de toutes tailles.

Pour plus d'informations, consultez : https://factorial.fr/

À propos de General Catalyst

General Catalyst est une société mondiale d'investissement et de transformation qui s'associe aux entrepreneurs les plus ambitieux pour favoriser la résilience et le déploiement de l'IA appliquée. Elle accompagne des fondateurs ayant une vision de long terme et remettant en question le statu quo, en les soutenant de la phase d'amorçage jusqu'aux phases de croissance et au-delà. Présente à San Francisco, New York, Boston, Berlin, Bangalore et Londres, elle a contribué à la croissance de plus de 800 entreprises, parmi lesquelles Airbnb, Anduril, Applied Intuition, Commure, Glean, Guild, Gusto, Helsing, HubSpot, Kayak, Livongo, Mistral, Ramp, Samsara, Snap, Stripe, Sword et Zepto.

Pour en savoir plus : generalcatalyst.com

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2993363/Factorial_One.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2993362/CEOs_of_Factorial.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2993361/Factorial_Logo.jpg