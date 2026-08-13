Faire entrer l'IA dans une nouvelle ère en Europe : CHINT présente ses technologies réseau nouvelle génération au salon CIGRE 2026 pour assurer la résilience du réseau

PARIS, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Au fur et à mesure de l'évolution du réseau électrique européen, l'intégration rapide des énergies renouvelables, l'électrification et la demande croissante des centres de données d'IA stimulent la modernisation des infrastructures de réseau et ouvrent de nouvelles perspectives pour des réseaux électriques plus résilients et plus flexibles.

Selon une déclaration de principe de l'ETIP SNET, entre 650 et 900 milliards d'euros d'investissements dans les infrastructures de réseau seront nécessaires dans toute l'Europe entre 2026 et 2035. C'est dans ce contexte que CHINT, fournisseur de référence de solutions intégrées dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, présentera ses dernières technologies de transport et de distribution (T&D) lors du salon CIGRE 2026 qui se tiendra du 23 au 28 août au Palais des Congrès de Paris.

Au Niveau 1, stand A196, CHINT présentera des solutions couvrant les réseaux électriques, les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et les infrastructures de centres de données d'IA (AIDC), en mettant en avant la manière dont les technologies électriques de pointe peuvent contribuer à la modernisation et à la résilience des réseaux électriques européens.

Libérer le potentiel du réseau : présentation de la solution complète de transport et de distribution d'électricité de CHINT

Lors du salon CIGRE 2026, CHINT présentera sa gamme complète de solutions de transport et de distribution d'électricité, conçue pour relever les défis en matière d'infrastructures et d'équipements auxquels sont confrontés les gestionnaires de réseaux de transport (GRT), les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) et les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) européens. A l'heure où l'Europe accélère la modernisation de son réseau électrique, le portefeuille de technologies intégrées de CHINT est conçu pour aider les clients à renforcer la capacité, la résilience et la flexibilité du réseau, tout en soutenant la modernisation des infrastructures existantes.

Réseau d'électricité verte et haute tension : transformateurs de puissance immergés dans l'huile de 1 000 kV à faibles pertes et à faible niveau sonore, transformateurs de puissance immergés dans l'huile d'ester naturelle de 750 kV et appareillages de connexion moyenne et haute tensions sans SF₆ (SIG sans SF₆ de 24 kV, 145 kV et 420 kV).

Stockage d'énergie et infrastructure numérique (BESS/AIDC) : systèmes de stockage d'énergie en cascade, postes intégrés PCS de 13,8 MW, transformateurs à semi-conducteurs (SST), disjoncteurs à semi-conducteur (SCCB) et modules d'alimentation pour centres de données.

Ensemble, ces technologies répondent aux besoins essentiels en matière d'infrastructures dans les domaines du transport, de la distribution, du stockage d'énergie et des centres de données. Lors du salon CIGRE 2026, les experts en ingénierie de CHINT se tiendront à votre disposition pour échanger sur les transformateurs de puissance, les appareillages de connexion MT/HT sans SF₆, les postes préfabriqués et les applications destinées aux centres de données.

Soutenir la transition énergétique européenne grâce à des technologies de réseau compatibles avec l'IA

Partout en Europe, les services publics et les développeurs d'infrastructures s'efforcent de renforcer les réseaux de transport et de distribution, alors que la demande en électricité augmente et que la production d'énergie renouvelable se développe. Au regard de ces changements, il devient de plus en plus indispensable de disposer d'une infrastructure électrique flexible, fiable et évolutive.

Bien implanté dans toute l'Europe, CHINT accompagne les services publics, les maîtres d'œuvre EPC et les développeurs d'infrastructures grâce à une expertise technique adaptée au marché local et à une gamme complète de produits comprenant des transformateurs de puissance, des appareillages de connexion, des postes et des solutions de réseaux intelligents. En alliant ses compétences technologiques mondiales à son expertise locale en matière de services, l'entreprise aide ses clients à développer des réseaux électriques fiables, efficaces et durables.

« Le réseau électrique européen évolue plus rapidement que jamais. Outre l'intégration des énergies renouvelables, les services publics préparent leurs réseaux à soutenir la croissance rapide de l'IA, de l'électrification et des infrastructures numériques », a déclaré Beibei Zheng, vice-présidente de CHINT Global. « Lors du CIGRE 2026, il s'agira de se mobiliser auprès de nos clients et de nos partenaires du secteur pour explorer les technologies qui contribueront à bâtir les réseaux électriques des décennies à venir : plus robustes, plus intelligents et plus durables. »

Venez rendre visite à CHINT au CIGRE 2026

Événement : CIGRE 2026

Date : Du 23 au 28 août 2026

Lieu : Palais des Congrès, Paris, France

Stand : Niveau 1, stand A196

CHINT invite également les gestionnaires de réseau de transport (GRT), les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), les maîtres d'œuvre (EPC) et les représentants des médias à participer à la table ronde et à se rendre au stand A196 pour découvrir comment les équipements de transport et de distribution nouvelle génération garantissent l'avenir énergétique de l'Europe.

À propos de CHINT

Fondée en 1984, CHINT est un fournisseur de référence en matière de solutions intégrées dans le domaine de l'électricité et de l'énergie. Pendant plus de 40 ans, CHINT s'est toujours attachée à mener une politique industrielle rigoureuse et à innover en matière de marque. En s'appuyant sur des axes stratégiques tels que l'industrialisation, le progrès technologique, l'expansion mondiale, la numérisation et le développement de plateformes, l'entreprise a adopté une position stratégique dans trois secteurs clés : « Énergie verte », « Solutions électriques intelligentes » et « Solutions intelligentes à faible émissions de carbone ». Ses activités s'étendent à plus de 140 pays et régions, et l'entreprise compte plus de 40 000 collaborateurs dans le monde entier.