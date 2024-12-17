Farasis Energy, Çin'in 2024 Katı Hal Batarya Rekabet Gücü Sıralamasında İlk 10 Marka Arasında Yer Aldı

GANZHOU, Çin, 17 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- 2024 Çin Katı Hal Batarya Rekabet Gücü Sıralaması kısa süre önce açıklandı ve Farasis Energy İlk 10 listesinde prestijli bir yer kazandı. Farasis Energy şu anda JMEV, FAW Jiefang gibi şirketlerle katı hal bataryalarına odaklanan stratejik ortaklıklar kuruyor. Bu tanınma şirketin ultra yüksek enerji yoğunluğu, olağanüstü güvenlik özellikleri ve öne çıkan pazar performansı da dahil olmak üzere katı hal batarya teknolojisindeki başarılarını vurguluyor. Elektrikli araç kese hücreli bataryalarda küresel bir lider olan Farasis Energy, katı hal ve yarı katı hal bataryalardaki Ar-Ge ve seri üretim yeteneklerinin yanı sıra üçlü, lityum demir fosfat ve sodyum-iyon bataryalar da dahil olmak üzere çok çeşitli çözümler sunuyor.

Farasis Energy semi-solid-state battery

Farasis Energy'nin Katı Hal Batarya Gelişimindeki Kilometre Taşları:

1. Birinci nesil yarı katı hal batarya:

280-300Wh/kg enerji yoğunluğuna sahiptir, 2C'de hızlı şarjı destekler ve 5.000 döngüye kadar çevrim ömrü sunuyor. Bu batarya 2022 yılında seri üretime ve araç konuşlandırmaya girdi ve Dongfeng VOYAH, GAC, Geely gibi müşterilerle diğer uluslararası müşteriler tarafından kabul gördü.

2. İkinci nesil yarı katı hal batarya:

330Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşır, 3C'yi aşan hızlı şarjı destekler ve 4.000'den fazla çevrim ömrü sunuyor. -20°C'de bile %90 enerji tutma özelliğini koruyor. Bu batarya, lüks binek otomobil ve alçak irtifa hava uygulamaları sektörlerindeki üst düzey müşteriler tarafından kabul gördü.

3. Üçüncü nesil yarı katı hal batarya:

Elektrolit kullanımını önemli ölçüde azaltırken 400Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Tamamen katı hal elektrolit kullanımı kesme, çivi penetrasyonu ve diğer titiz değerlendirmelerde elde ettiği başarılı sonuçlarla üstün güvenlik sağlıyor. Gelişmiş malzeme formülasyonları geniş bir sıcaklık aralığında (-20°C ila 80°C) çalışmayı mümkün kılıyor. Şu anda otomotiv sınıfı sertifikalandırma ve endüstriyel geliştirme aşamasında.

4. Tüm Katı Hal Bataryalar:

Farasis Energy'nin tamamen katı hal bataryası 500Wh/kg'lık bir hedef enerji yoğunluğu sunmakta ve son derece düşük bir çalışma basıncında işlev göstererek gelişmiş hızlı şarj yeteneklerine ve güçlendirilmiş çevrim ömrüne odaklanıyor. Şu anda geliştirme aşamasında.

Farasis Energy (688567.SH), elektrikli araç batarya sistemleri ve enerji depolama çözümlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmıştır. Kendimizi dünya çapında yenilikçi ve sürdürülebilir enerji uygulamaları sunmaya adadık. Sektör lideri batarya performansıyla Farasis, kese hücreli batarya kurulum kapasitesinde üst üste birkaç yıl boyunca sürekli olarak dünya çapında ilk üç şirket arasında yer almıştır.

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2581800/Farasis_Energy_semi_solid_state_battery.jpg