Farasis Energy Leads Global Power Battery Innovation ile SPS (Super Pouch Solution)

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Farasis Energy

08 Dec, 2023, 13:59 ET

GANZHOU, Çin, 8 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Hızla gelişen elektrikli araç (EV) çağında, EVs'nin önemli bir bileşeni olan güç akülerine olan talep önemli bir artış gösterdi. Ocak ayından Ekim 2023'e kadar, güç bataryalarının küresel kurulumu bir önceki yıla kıyasla 116,1%'lik bir artışla 225GWh gibi sarsıcı bir rakama ulaştı. Hızlı şarj, maliyet etkinliği, uzun menzilli, hafif çözümler ve güvenlik gibi özellikler de dahil olmak üzere gelişmiş pil performansı için artan taleplere yanıt olarak, önde gelen pil üreticileri sürekli olarak yenilikler yapmakta ve yeni ürünler sunmaktadır.

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The Super Pouch Solution (SPS)
The Super Pouch Solution (SPS)

Yeni enerji araçları ve enerji depolama sistemleri için lityum-iyon güç bataryalarında dünya lideri olan Farasis Energy, gelecekteki elektrikli araç gereksinimlerinin öncüsü olarak, ilk China International Supply Chain Expo (CISCE) 2023'te Super Pouch Solution (SPS), eVTOL battery teknolojisi, elektrikli motosikletler için yüksek performanslı batarya sistemi çözümleri ve taşınabilir güç istasyonları da dahil olmak üzere en son yeniliklerini sergiliyor.

SPS, şarj verimliliğini optimize etmek, maliyetleri düşürmek, performansı artırmak ve çeşitli elektrikli araç modellerine uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Bu çığır açan çözüm dört temel teknolojiyi bir araya getiriyor: geniş formatlı kese hücreleri, entegre pil sistemleri, son teknoloji üretim süreçleri ve verimli doğrudan geri dönüşüm.

SPS'in Önemli Noktaları 

  • Yüksek Enerji Yoğunluğu: SPS sistemi 220Wh/kg'ı aşan etkileyici bir enerji yoğunluğu sunar. Bu olağanüstü yoğunluk, 1.000 km'nin üzerinde bir sürüş menzili sağlar. Modüler olmayan benzersiz yatay düzeni, aynı hacimdeki geleneksel modüler sistemlere kıyasla enerji yoğunluğunda 30%'dan fazla artış sağlar.
  • Gelişmiş Hücre Teknolojisi: Hafif alüminyum plastik film kapsülleme ve gelişmiş bir istifleme işleminden yararlanır. SPS hücreleri, aynı büyüklükteki hücreler için enerji yoğunluğunda geleneksel prizmatik ve silindirik pilleri 10%'dan fazla üstün performans gösterir.
  • Hızlı Şarj ve Deşarj Özellikleri: Farasis Energy'nin 800VTC (Turbo Şarj) teknolojisiyle SPS, 2C ila 6C ve üstü şarj ve deşarj oranlarını destekler. Bu özellik, çeşitli EV modellerinin hızlı şarj olmasını sağlarken, sadece 10 dakikada 400 km'ye kadar menzil sunarken aynı zamanda enerji salınımı sırasında yüksek verimliliği korur.
  • Innovative Lightweight Design: Yüksek verimli sıvı soğutma plakasının yanı sıra yarı katı büyük formatlı kese hücrelerini doğrudan sistem şasisine entegre eden SPS, 75% hacimli bir kullanım sağlar ve bileşen sayısını yarı yarıya azaltır. Bu, geleneksel akülü sistemlerden 20-30kg kg daha hafif olan ve hafiflik verimliliği ile sağlam performansın bir karışımını sağlayan bir sistemle sonuçlanır.
  • Gelişmiş Güvenlik: SPS güvenli bir kimyasal sistem, poşet hücreleri için güvenli istifleme tasarımı, tescilli faz değiştirme materyalleri, üstün termal yönetim ve kapsamlı güvenlik yönetimi için yapay zeka güdümlü bir BMS içerir. Bu yenilikler, ısı dağıtım verimliliğini dört katına çıkarır ve pilin yaşam döngüsünü 3.000 döngünün üzerine çıkarır. Yüksek nikel içeriği hücrelerde bile SPS, bireysel hücrelerde termal kaçak durumunda termal yayılmayı önler.
  • Maliyet verimliliği: SPS tasarımı yardımcı malzeme ihtiyacını önemli ölçüde azaltır ve modülerleştirmeyi ortadan kaldırır ve malzeme maliyetlerinde 33%'lik bir azalmaya yol açar. Üretim hattı, otomotiv üreticilerinin çeşitli ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayan sıvı, yarı katı ve katı hâl piller de dahil olmak üzere çeşitli kimyasal sistemlerle uyumludur. Buna ek olarak, sistem, yatay torba hücrelerinin kalınlığını 85 mm ila 145 mm arasında ayarlama esnekliğiyle özelleştirilebilir boyutlandırma sunar. Bu uyarlanabilirlik, 80kWh ile 150kWh arasında değişen pil sistemi kapasitelerini sağlayarak SPS'in tek bir şaside tüm araç tiplerine uygun olmasını sağlayarak, otomobil üreticilerinin yeni modeller için Ar-Ge döngüsünü kısaltmalarına, satınalma giderlerini düşürmelerine ve istikrarlı bir tedarik sağlamalarına yardımcı olur.
  • Low-Carbon Intelligent Manufacturing: Akıllı teknolojiyi, dijitalleşmeyi, otomasyonu ve sürdürülebilirliği benimseyen SPS, elektrot başına 0,125 saniyelik olağanüstü bir elektrot istifleme hızına ulaşır. 1.200'den fazla robot, %98,5 otomasyon oranına katkıda bulunarak ürünlerin PGB kalite standartlarına sürekli olarak uymasını sağlıyor.

Farasis Energy's SPS, küresel güç pili inovasyonunda yeni bir ölçüt belirliyor. Bu çözüm, piyasaya sürüldüğünden bu yana dünyanın önde gelen otomobil üreticileri tarafından tercih edilmektedir. Güç bataryası sektörü, çeşitli kullanım senaryoları için en uygun maliyet, güvenlik ve performans dengesini bulma nihai hedefiyle çok sayıda teknik yaklaşıma ve yenilikçi teknolojiye tanıklık etmektedir. Battery Electric Vehicle (BEV) pazarı istikrara kavuştukça ve otomobil üreticileri şarj verimliliğini geliştirmeye odaklandıkça, SPS gibi yenilikçi çözümler fırsatlarla dolu yeni bir çağın habercisi oluyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2296176/The_Super_Pouch_Solution__SPS.jpg

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