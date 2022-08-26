Fashion Assembly工业空间方案

洛杉矶2022年8月26日 /美通社/ -- Fashion Assembly宣布为寻求灵活仓库/办公空间的少数族裔拥有的美容和时尚电子商务公司推出高端工业解决方案。这座占地1486平方米的Fashion Assembly是位于洛杉矶艺术区核心位置的一个会员制空间。Fashion Assembly是首屈一指的仓库、办公和工作空间，提供适应性办公空间、社区参与和后勤援助的理想组合，特别针对黑人，土著和有色人种（BIPOC）的美容和时尚品牌而设计。

为了应对新兴少数族裔美容和时尚电子商务业务不断增长的需求，现在Fashion Assembly在其新开业的艺术区场地提供短期空间租赁，面积从9至232平方米。Fashion Assembly让企业主高枕无忧，让他们能够专注于增长，而不是糟糕的空间、糟糕的位置和昂贵的长期租约。

在疫情期间，特许经营发展经纪人Brian Pearson和前名人娱乐公关Anje Collins合作，在洛杉矶开发了一家广受欢迎的鞋子公司——Coco Blue Shoes。他们一同被称为Fashion Assembly的创始人。他们对与成立电子商务公司相关的问题有第一手的认识，因为他们在家就管理过电子商务公司，而那绝非一件易事，当中的困难是人想不到的。

Fashion Assembly联合创始人兼首席执行官Brian Pearson表示："我们的使命是为会员提供所需的工具，让他们用来扩大业务和与理想客户建立联系，无论他们的客户在哪里。" 他继续表示："携手合作，我们可以取得更多成就。因此，Fashion Assembly为我们的会员提供了与行业重量级杀手抗衡所需的全部资源。"

为了让独立拥有和运营的美容和时尚企业更好地服务于客户，Fashion Assembly为存储、办公和制造提供了中心位置。通过Fashion Assembly的适应性平台，会员可以扩展业务，满足不断增长的需求。从办公室和存储区域，到订单处理、产品分销和公关，这里统统囊括。

以滚动方式接受申请，并由Fashion Assembly成员委员会审查。这种方式旨在发掘想要扩展其形象的忠诚成员。因此，Fashion Assembly完全致力于帮助来自边缘化社区的人们在时尚和化妆品行业取得成功。他们成功所需的工具将由Fashion Assembly提供。

联合创始人兼创意总监Anje Collins表示："有色人种创建一家企业时有几个障碍。换句话说，我最了解管理一家电子商务公司多么有挑战性，多么成本高昂，因为我们是从客厅、仓库、两个工业区这样开始一步步才到如今的规模。" 所有会员资格都是按月的，包括高速互联网、接待服务、社区活动、会员共享空间、网络和增长支持等。Fashion Assembly为其成员提供批发门、商业级机械、运输和接收服务，以及其他直接面向消费者的业务必需品。除私人办公室外，还有共享工作区、会议室、展厅空间和摄影工作室。

Fashion Assembly基本上是电子商务美容和时尚品牌的一站式商店。由于Fashion Assembly关注美容和时尚行业某些群体代表性不足的问题，Fashion Assembly将为这些人提供必要的资源，使他们能够在选定的领域取得成功。

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关于Fashion Assembly：

Fashion Assembly让运营电子商务中最具挑战性的问题变得简单。我们正通过普及基本运营和物流基础设施，增强电子商务经济以及下一代企业家的能力。我们通过利用距离洛杉矶时尚区仅几分钟的专用灵活仓库空间来实现这一目标。Fashion Assembly为少数族裔电子商务企业家在创业、发展和扩大业务时面临的一些最关键挑战提供解决方案。这些挑战包括寻找灵活而智能设计的仓库空间和办公套房，以及按需提供的服务（如我们的公共关系、营销和会计团队、执行团队、甚至摄影工作室和展厅）。如需了解更多信息，请访问我们的网站www.fashionassembly.co。

The Fashion Assembly

SOURCE The Fashion Assembly