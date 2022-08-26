Fashion Assembly為少數族裔美容和時裝品牌推出工業空間解決方案

洛杉磯2022年8月26日 /美通社/ -- Fashion Assembly 宣佈為尋求靈活倉庫／辦公空間的少數族裔美容和時裝電子商務公司推出高級工業解決方案。佔地 16,000 平方呎的 Fashion Assembly 是洛杉磯藝術區中心的會員專享空間。Fashion Assembly 是一流的倉庫、辦公室和工作空間，專為黑人和土著、有色人種美容和時裝品牌提供靈活辦公空間、社區參與和物流協助的理想地點。

為了應對新興少數族裔美容和時裝電子商務的不斷增長業務需求，Fashion Assembly 現在在其新開設的藝術區提供 100 至 2,500 平方呎的短期租賃空間。Fashion Assembly 讓企業東主高枕無憂，讓他們能夠專注於增長，而不是差劣的空間和地點，以及昂貴的長期租賃。

在疫情期間，特許經營發展經紀人 Brian Pearson 和前名人娛樂公關 Anje Collins 合作開發洛杉磯流行的鞋業公司 Coco Blue Shoes。他們一起獲稱為 Fashion Assembly 的創辦人。他們擁有與建立電子商務業務相關問題的第一手知識，因他們在家中管理電子商務業務，這有其獨特的困難。

Fashion Assembly 的聯合創辦人兼行政總裁 Brian Pearson 表示：「我們的使命是為會員提供擴展業務所需的工具，並與他們的理想客戶建立聯繫，無論他們身在何處。」 他繼續說：「我們可以一起完成更多工作。因此，Fashion Assembly 為會員提供他們需要的所有資源，以對抗行業的重量級人物。」

為了向獨立擁有和經營美容及時裝企業的客戶提供更好的服務，Fashion Assembly 提供一個集儲存、辦公室和製造於一身的地點。使用 Fashion Assembly 的靈活平台，會員可以擴展業務以滿足不斷增長的需求。從辦公室和儲存區到訂單處理、產品分發和公關，一切都是其中一環。

申請以審查方式接受，並由 Fashion Assembly 會員委員會審查。此方法的預期用途是發掘想要擴展其個人形象的忠誠成員。因此，Fashion Assembly 全力幫助邊緣化社區的人士在時裝和化妝品行業取得成功。Fashion Assembly 將提供他們成功所必需的工具。

創辦人兼創意總監 Anje Collins 表示：「有色人種創業有幾個障礙。套用一句話，我直接知道管理一家電子商務公司是多麼具有挑戰性和成本高昂，因我們從客廳、儲物室和兩個工業場所開始，而且發展速度超越了這些空間。」 所有會籍都是按月計，其中包括高速互聯網、接待服務、社區活動、供會員聯誼交流的共享公共空間以及增長支援。Fashion Assembly 為其會員提供批發門戶、商業級機械、運輸和接收服務，以及其他直接面向消費者的業務必需品。除了私人辦公室外，還有共享工作區、會議室、陳列室和攝影工作室。

Fashion Assembly 本質上是電子商務美容和時裝品牌的一站式商店。因為 Fashion Assembly 關注美容和時裝行業中某些代表性不足的群體，它將為這些人提供必要的資源，以便他們能夠在所選領域取得成功。

關於 Fashion Assembly：

Fashion Assembly 使經營電子商務業務中最具挑戰性的事宜變得更簡單。我們使獲得基本營運和物流基礎設施的機會更普及，為電子商務經濟和下一代企業家賦能。為此，我們利用一個專門建造的靈活倉庫空間，其離洛杉磯時尚區只有幾分鐘的路程。Fashion Assembly 為少數族裔電子商務企業家在創業、發展和擴大業務所面臨的一些最關鍵挑戰提供解決方案。這些挑戰包括尋找靈活和智能設計的倉庫空間和辦公配套，以及按需服務，例如我們的公共關係、市場推廣和會計團隊、履行，甚至攝影工作室和陳列室。如欲了解更多資訊，請瀏覽我們的網站：www.fashionassembly.co。

The Fashion Assembly

SOURCE The Fashion Assembly