FBS, Dünya Çapında Yedi Ülkedeki Hayır Kuruluşlarına $62,000 ın Üzerinde Bağışta Bulundu

SINGAPUR, 14 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- 150'den fazla ülkede varlığı olan uluslararası bir broker olan FBS, gelişmekte olan ülkelerdeki hayır kurumlarına $62,000'dan fazla bağış yaparak kendi kendine yeten ve dirençli topluluklar oluşturma taahhüdünü ortaya koyuyor. Fonlar Ramadan kutsal ayında toplanan ve Malezya, Endonezya, Nijerya, Mısır, Türkiye, Pakistan ve Yemen'de imkanları kısıtlı topluluklardan yaklaşık 5.000 kişiyi destekleyecek.

"FBS, United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) ile uyumlu olarak daha zengin ve eşit bir toplum yaratmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. 2014'ten beri, FBS, Ramadan sırasında aktif olarak hayır faaliyetlerine katıldı ve Güneydoğu Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 30'dan fazla kuruluşa yaklaşık $1.3 toplayıp bağışlayarak binlerce hayatı olumlu yönde etkiledi.etkiledi. FBS, müşterilerimizin desteğinden yararlanarak dünyada anlamlı değişiklikleri teşvik ediyor. " dedi Ksenia Molodkina.

2023 Ramazan sezonunda, dünya genelinde 17 ülkeden 29.000'den fazla tüccar FBS Ticaret ve Yardım Promosyonuna katıldı. Bu girişim, tüccarlara yılın kutsal döneminde hayır bağışları yapma ve ihtiyacı olanlara destek sağlama fırsatı sundu. Kolektif çaba, FBS'nin yedi hayır kurumu arasında eşit olarak dağıttığı $62,000'den fazla bağışla sonuçlandı.

Fonlar, aileler, öğrenciler ve yaşlılar da dahil olmak üzere yerel vatandaşların hayatlarını iyileştirmek için bu kuruluşlar tarafından kullanıldı. Örneğin, MyCare Foundation'ın Malaysian şubesi FBS'nin bir tatlı su balık çiftliği tesisi kurmaya yaptığı katkıları kullanarak toplumu sürdürülebilir gelir sağlama konusunda güçlendirdi. Bu proje, Kuala Lumpur'un Bandar Tasik Selatan bölgesindeki şehirli yoksul grupları desteklemeyi amaçlamaktadır.

"FBS'nin paha biçilmez desteğiyle, toplum için muazzam faydalar vaat eden öncü bir balık yetiştiriciliği projesi kurduk. Projenin vizyonu basit, ancak dönüştürücü: Balık nüfusumuz geliştikçe, toplum artan satışların ödüllerini alacak. Balık satışlarından elde edilen karlar, toplumumuzda ekonomik büyümenin katalizörü olarak hizmet eden ve bireylerin çeşitli iş girişimleri veya kişisel ihtiyaçlar için fonlara erişmelerine imkan veren vizyoner bir finansal kaynak olan toplumsal tasarruflara dönüştürülecektir. Yeni bulunmuş finansal fırsatlarla, topluluk üyelerimiz gerçek potansiyellerini ortaya çıkararak bir ilerleme ve refah döngüsünü harekete geçirecek. " dedi Haji Kamarul Halim Sakrani MyCare Foundation Malaysia

Bu arada, Nijerya'da İslami bir kuruluş olan Ramadan Memo ile FBS hayır programı, dul kadınlar, yetimler, ilkokul öğrencileri ve mali açıdan engelli yüksek kurumlardaki öğrenciler gibi savunmasız gruplardan 3.000'den fazla yararlanıcıyı hedef alıyor. Ramadan Memo'dan Giwa Habeeb A., "FBS, yiyecek maddelerini daha az ayrıcalıklı olanlarla paylaşmak, yetimhane evlerine rahatlama materyalleri bağışlamak, gecekondu topluluklarındaki dul ve çocuklara giyim kutuları dağıtmak ve taban eğitimlerine yardımcı olmak için ilkokul öğrencilerine eğitim materyallerini dağıtmak ve yüksek kurum girişimcilerinin işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için Ramazan Memo ile ortaklık kuruyor." dedi.

FBS gelişmekte olan ülkelerde sosyal refaha ve ekonomik desteğe katkıda bulunan hayır girişimlerini destekleme taahhüdünü sürdürmektedir. Bu çabalar, Malezya'daki Ortak Refah Vizyonu 2030, Endonezya'nın 2045 Vizyonu ve Nijerya Ulusal Kalkınma Planı 2021-2025 gibi katılımcı ülkelerin ulusal kalkınma planlarıyla uyumludur. Zengin ve eşit bir toplum için çabalıyorlar ve FBS gibi özel şirketler de dahil olmak üzere her paydaş bu ulusal gündemi gerçekleştirmek için rol oynayabilir.

FBS hayır girişiminin nasıl ilerlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen video raporunu izleyin.

FBS hakkında

FBS, 14 yılı aşkın deneyime ve 75'den fazla uluslararası ödüle sahip dünya çapında lisanslı bir brokerdir. FBS, dünya çapında 27 000 000'den fazla tüccarı ve 500 000'i aşan ortakları ile pazarın en güvenilir brokerlerinden biri olarak istikrarlı bir şekilde gelişiyor. FBS müşterilerinin yıllık alım satım hacmi $8.9 trilyonun üzerindedir.

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