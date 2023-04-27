FDH Aero приобретает BJG Electronics Group

Это приобретение выводит компанию FDH Aero в число ведущих дистрибьюторов электроники с новыми мощностями по производству электрических и электронных компонентов.

КОММЕРС (шт. Калифорния, США), 27 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания FDH Aero (далее «FDH»), глобальный поставщик решений для цепочек поставок в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности, приобрела BJG Electronics Group (далее «BJG»), ведущего поставщика соединительной и электромеханической продукции для оборонной, коммерческой аэрокосмической и космической промышленности.

Mitch Enright, current President of Electro Enterprises, Inc. which was acquired by FDH Aero in July 2022, will be named President of FDH EPG. As a unified division, FDH EPG will offer an industry-leading range of interconnect and electromechanical products and services.

Компания BJG, основанная в Ронконкоме (шт. Нью-Йорк) в 1979 году, обслуживает поставщиков комплектного оборудования (OEM) и послепродажного обслуживания в аэрокосмической и оборонной промышленности. Приобретение BJG расширяет и углубляет роль компании FDH Aero в авиационных и оборонных цепочках поставок и обеспечит клиентам FDH Aero и BJG доступ к более широкому спектру товаров и услуг.

«Сочетание FDH Aero и BJG расширяет наши мощности для производства аэрокосмической и оборонной электроники и подкрепляет наше намерение стать наиболее надежным партнером по цепочкам поставок для клиентов и поставщиков, — заявил исполнительный директор компании FDH Aero Скотт Такер (Scott Tucker). — Благодаря BJG компания FDH Aero может обеспечивать расширенный ассортимент продукции и повышать эффективность цепочек поставок на рынке, где стратегически важна доступность и своевременность поставок».

После приобретения BJG компания FDH Aero создаст FDH Aero Electronic Products Group («FDH EPG» или «EPG») — подразделение, ориентированное на совершенствование цепочек поставок электрических и электронных компонентов, а также ведущие в отрасли франшизы оборудования, химикатов и расходных материалов для рынков аэрокосмической, оборонной и космической отрасли. Митч Энрайт (Mitch Enright), действующий президент Electro Enterprises, Inc., которая была приобретена компанией FDH в июле 2022 г., будет назначен президентом FDH EPG. После объединения FDH EPG сможет предложить лучший в отрасли ассортимент соединительных и электромеханических товаров и услуг.

«Создание Electronic Products Group — наглядное свидетельство для наших поставщиков и клиентов того, что FDH Aero сохранит свое внимание к уровню обслуживания, качеству и совершенствованию цепочек поставок, — отметил г-н Энрайт. — Эти усилия позволят нам лучше обслуживать клиентов и партнеров-поставщиков, продолжая при этом выступать в качестве неотъемлемой части комплексного решения FDH Aero».

После закрытия BJG ее председатель правления и генеральный директор Гленн Дэвидсон (Glenn Davidson) перейдет к активной консультативной роли для поддержки интеграции. Ежедневные операции будет по-прежнему выполнять текущая команда BJG.

«Наша команда BJG рада присоединиться к FDH EPG в формировании лидера отрасли, ориентированного на превосходное качество и экспертные знания продукции. Эта сделка объединяет двух крупнейших поставщиков военной и аэрокосмической электронной соединительной продукции, — заявил г-н Дэвидсон. — Я с нетерпением жду возможности поддержать стратегию интеграции и тесно сотрудничать со Скоттом, Митчем и всей командой FDH Aero в целях дальнейшей реализации нашего общего стратегического видения».

Kirkland & Ellis, Holland & Knight и Crowell & Moring выполняли функции юридических консультантов компании FDH по сделке.

Houlihan Lokey выступил в качестве эксклюзивного финансового консультанта компании BJG.

Информация о компании FDH Aero:

FDH Aero является надежным партнером аэрокосмических и оборонных компаний по международным цепочкам поставок. Имея более чем 55-летний опыт, она специализируется на компонентах C-класса, включая товары и услуги в области оборудования, электрических компонентов, химикатов и расходных материалов для поставщиков комплектного оборудования (OEM) и послепродажного обслуживания по всему миру. Компания FDH, штаб-квартира которой находится в городе Коммерс (шт. Калифорния), осуществляет свою деятельность в Северной Америке, Европе и Азии. Компания FDH Aero, включая приобретенную BJG, теперь имеет представительства в 14 странах по всему миру, насчитывая более 1000 лучших в отрасли сотрудников и более 650 000 квадратных футов складских помещений.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании FDHAero.com.

Информация о компании BJG Electronics Group:

BJG Electronics Group является прибыльным дистрибьютором и производителем высоконадежных электронных компонентов. Ее штаб-квартира расположена в Ронконкоме (шт. Нью-Йорк). Шесть объектов компании в США сертифицированы по стандарту ISO9001:2015 и AS9100:2016 и готовы обеспечивать непрерывную своевременную поставку за счет обширного ассортимента сборных изделий и комплектующих. Комплексная продукция BJG, имеющая 32 франчайзинговые линии, более 300 000 уникальных номеров деталей и 125 000 квадратных футов складских помещений, предлагает стандартные и специализированные решения, отвечающие жестким требованиям к соединительной и электромеханической продукции по взаимодействию с окружающей средой. BJG является авторизованным поставщиком для ведущих в мире поставщиков комплектного оборудования (OEM) в оборонной, коммерческой авиационной и космической отраслях. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.bjgelectronics.com.

Информация о компании Audax Private Equity

Компания Audax Private Equity, базирующаяся в Бостоне и Сан-Франциско, является одной из ведущих инвестиционных компаний среднего рынка, имеющей в распоряжении управляемые активы на сумму около 16 млрд долларов, более 185 сотрудников и более 85 специалистов по инвестициям. С момента основания в 1999 году компания инвестировала средства более чем на 160 платформах и в 1200 приобретений путем слияния. Опираясь на упорядоченный подход «Покупать и строить» в шести ключевых отраслевых вертикалях Audax помогает портфельным компаниям реализовывать инициативы по органическому и неорганическому росту, которые способствуют расширению доходов, оптимизации операций и значительному увеличению стоимости акционерного капитала.

Audax Private Equity входит в состав Audax Group, ведущего управляющего альтернативным инвестированием, в управлении которого находятся активы на сумму около 36 млрд долларов. Для получения более подробной информации посетите сайт AudaxPrivateEquity.com или следите за нашими новостями в LinkedIn.

КОНТАКТ:

Хизер Розенов (Heather Rosenow)

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2062917/Mitch_Enright_President.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1924186/4004663/FDH_Aero_Logo.jpg

SOURCE FDH Aero