FDH Aero приобретает BJG Electronics Group

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FDH Aero

Apr 27, 2023, 09:00 ET

Это приобретение выводит компанию FDH Aero в число ведущих дистрибьюторов электроники с новыми мощностями по производству электрических и электронных компонентов.

КОММЕРС (шт. Калифорния, США), 27 апреля 2023 г.  /PRNewswire/ -- Компания FDH Aero (далее «FDH»), глобальный поставщик решений для цепочек поставок в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности, приобрела BJG Electronics Group (далее «BJG»), ведущего поставщика соединительной и электромеханической продукции для оборонной, коммерческой аэрокосмической и космической промышленности.

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Mitch Enright, current President of Electro Enterprises, Inc. which was acquired by FDH Aero in July 2022, will be named President of FDH EPG. As a unified division, FDH EPG will offer an industry-leading range of interconnect and electromechanical products and services.
Mitch Enright, current President of Electro Enterprises, Inc. which was acquired by FDH Aero in July 2022, will be named President of FDH EPG. As a unified division, FDH EPG will offer an industry-leading range of interconnect and electromechanical products and services.

Компания BJG, основанная в Ронконкоме (шт. Нью-Йорк) в 1979 году, обслуживает поставщиков комплектного оборудования (OEM) и послепродажного обслуживания в аэрокосмической и оборонной промышленности. Приобретение BJG расширяет и углубляет роль компании FDH Aero в авиационных и оборонных цепочках поставок и обеспечит клиентам FDH Aero и BJG доступ к более широкому спектру товаров и услуг.

«Сочетание FDH Aero и BJG расширяет наши мощности для производства аэрокосмической и оборонной электроники и подкрепляет наше намерение стать наиболее надежным партнером по цепочкам поставок для клиентов и поставщиков, — заявил исполнительный директор компании FDH Aero Скотт Такер (Scott Tucker). — Благодаря BJG компания FDH Aero может обеспечивать расширенный ассортимент продукции и повышать эффективность цепочек поставок на рынке, где стратегически важна доступность и своевременность поставок».

После приобретения BJG компания FDH Aero создаст FDH Aero Electronic Products Group («FDH EPG» или «EPG») — подразделение, ориентированное на совершенствование цепочек поставок электрических и электронных компонентов, а также ведущие в отрасли франшизы оборудования, химикатов и расходных материалов для рынков аэрокосмической, оборонной и космической отрасли. Митч Энрайт (Mitch Enright), действующий президент Electro Enterprises, Inc., которая была приобретена компанией FDH в июле 2022 г., будет назначен президентом FDH EPG. После объединения FDH EPG сможет предложить лучший в отрасли ассортимент соединительных и электромеханических товаров и услуг.

«Создание Electronic Products Group — наглядное свидетельство для наших поставщиков и клиентов того, что FDH Aero сохранит свое внимание к уровню обслуживания, качеству и совершенствованию цепочек поставок, — отметил г-н Энрайт. — Эти усилия позволят нам лучше обслуживать клиентов и партнеров-поставщиков, продолжая при этом выступать в качестве неотъемлемой части комплексного решения FDH Aero».

После закрытия BJG ее председатель правления и генеральный директор Гленн Дэвидсон (Glenn Davidson) перейдет к активной консультативной роли для поддержки интеграции. Ежедневные операции будет по-прежнему выполнять текущая команда BJG.

«Наша команда BJG рада присоединиться к FDH EPG в формировании лидера отрасли, ориентированного на превосходное качество и экспертные знания продукции. Эта сделка объединяет двух крупнейших поставщиков военной и аэрокосмической электронной соединительной продукции, — заявил г-н Дэвидсон. — Я с нетерпением жду возможности поддержать стратегию интеграции и тесно сотрудничать со Скоттом, Митчем и всей командой FDH Aero в целях дальнейшей реализации нашего общего стратегического видения».

Kirkland & Ellis, Holland & Knight и Crowell & Moring выполняли функции юридических консультантов компании FDH по сделке.

Houlihan Lokey выступил в качестве эксклюзивного финансового консультанта компании BJG.

Информация о компании FDH Aero:
FDH Aero является надежным партнером аэрокосмических и оборонных компаний по международным цепочкам поставок. Имея более чем 55-летний опыт, она специализируется на компонентах C-класса, включая товары и услуги в области оборудования, электрических компонентов, химикатов и расходных материалов для поставщиков комплектного оборудования (OEM) и послепродажного обслуживания по всему миру. Компания FDH, штаб-квартира которой находится в городе Коммерс (шт. Калифорния), осуществляет свою деятельность в Северной Америке, Европе и Азии. Компания FDH Aero, включая приобретенную BJG, теперь имеет представительства в 14 странах по всему миру, насчитывая более 1000 лучших в отрасли сотрудников и более 650 000 квадратных футов складских помещений.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании FDHAero.com.

Информация о компании BJG Electronics Group:
BJG Electronics Group является прибыльным дистрибьютором и производителем высоконадежных электронных компонентов. Ее штаб-квартира расположена в Ронконкоме (шт. Нью-Йорк). Шесть объектов компании в США сертифицированы по стандарту ISO9001:2015 и AS9100:2016 и готовы обеспечивать непрерывную своевременную поставку за счет обширного ассортимента сборных изделий и комплектующих. Комплексная продукция BJG, имеющая 32 франчайзинговые линии, более 300 000 уникальных номеров деталей и 125 000 квадратных футов складских помещений, предлагает стандартные и специализированные решения, отвечающие жестким требованиям к соединительной и электромеханической продукции по взаимодействию с окружающей средой. BJG является авторизованным поставщиком для ведущих в мире поставщиков комплектного оборудования (OEM) в оборонной, коммерческой авиационной и космической отраслях. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.bjgelectronics.com.

Информация о компании Audax Private Equity
Компания Audax Private Equity, базирующаяся в Бостоне и Сан-Франциско, является одной из ведущих инвестиционных компаний среднего рынка, имеющей в распоряжении управляемые активы на сумму около 16 млрд долларов, более 185 сотрудников и более 85 специалистов по инвестициям. С момента основания в 1999 году компания инвестировала средства более чем на 160 платформах и в 1200 приобретений путем слияния. Опираясь на упорядоченный подход «Покупать и строить» в шести ключевых отраслевых вертикалях Audax помогает портфельным компаниям реализовывать инициативы по органическому и неорганическому росту, которые способствуют расширению доходов, оптимизации операций и значительному увеличению стоимости акционерного капитала.

Audax Private Equity входит в состав Audax Group, ведущего управляющего альтернативным инвестированием, в управлении которого находятся активы на сумму около 36 млрд долларов. Для получения более подробной информации посетите сайт AudaxPrivateEquity.com или следите за нашими новостями в LinkedIn.

КОНТАКТ:
Хизер Розенов (Heather Rosenow)
Вице-президент по маркетингу и коммуникациям
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2062917/Mitch_Enright_President.jpg  
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1924186/4004663/FDH_Aero_Logo.jpg

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