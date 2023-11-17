豐田凌志少數族裔車主經銷協會再次與救世軍合作，應對感恩節假期期間家庭食品安全挑戰

會在 11 月 18 日（星期六）於參與活動的經銷商處分發超過 3,400 個食物盒

美國馬里蘭州鮑伊2023年11月17日 /美通社/ -- 豐田凌志少數族裔車主經銷協會 (TLMODA) 再次與救世軍合作，在感恩節期間應對日漸加劇的全國家庭食品安全挑戰。全國各地三十三 (33) 家經銷商將會在 11 月 18 日（星期六）分發超過 3,400 個食物盒，參與活動的經銷商位於阿拉巴馬州、亞利桑那州、加州、科羅拉多州、佛羅里達州、佐治亞州、愛達荷州、伊利諾州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、俄勒岡州、麻省、北卡羅萊納州、紐約州、德克薩斯州、佛蒙特州、維珍尼亞州和華盛頓州。

TLMODA 總裁 Jim Colon 表示：「作為一個組織，我們致力幫助我們生活和經營的社區裡的人。TLMODA 很高與再次參加與救世軍合辦的服務日。這次活動會在美國各地 33 家豐田和凌志經銷商舉行，將提供 3,400 個食物盒，以在感恩節學校假期期間，應對依賴聯邦資助膳食的兒童所面對的食品安全問題。每個盒子內都會有足夠一個四人家庭食用一週的食物。我們很高興能確保社區中不會有兒童或家庭要在這個節日中挨餓。」

在 TLMODA 的第 4 次服務日活動，豐田經銷商的工作人員將分發裝有非易腐物品的雜貨盒，其中包括盒裝穀物和罐頭食品。雜貨盒內的物品將由當地救世軍團隊按照當地、州和聯邦衛生部門的安全指引進行包裝和組裝。

救世軍正協助識別需要食物的家庭，並指示他們前往參與的豐田經銷商領取雜貨盒。

救世軍國家指揮官 Kenneth Hodder 專員表示：「救世軍很感恩能與 TLMODA 合作。這是我們第三年合作為我們的弱勢鄰居提供食物。這次合作分派食物盒可以讓我們的社區知道我們關心有需要的家庭，而且我們不會讓他們挨餓。」

參與 TLMODA 感恩節服務日的經銷商地點包括：

阿拉巴馬州 Lexus of Huntsville

Lynch Toyota of Auburn

亞利桑那州 Sierra Toyota

加州 Coliseum Lexus of Oakland

Temecula Valley Toyota

Toyota of Poway

Tracy Toyota

Tustin Toyota

Valley Lexus

科羅拉多州 Lexus of Colorado Springs

佛羅里達州 Peter Boulware Toyota

Toyota of Fort Walton Beach

Treasure Coast Toyota of Stuart

West Kendall Toyota

佐治亞州 Chatham Parkway Toyota

愛達荷州 Teton Toyota

伊利諾州 Advantage Toyota of River Oaks

麻省 Lexus of Northborough

紐約州 Della Toyota

Nye Toyota

北卡羅萊納州 Classic Toyota of Henderson

俄亥俄州 Great Lakes Toyota

SVG Toyota

奧克拉荷馬州 Toyota of Ardmore

俄勒岡州 Toyota of Gladstone

德克薩斯州 Brownsville Toyota

Lost Pines Toyota

Toyota of Cedar Park

Toyota of Rockwall

佛蒙特州 Faith's Toyota Ford

維珍尼亞州 Gloucester Toyota

華盛頓州 Marysville Toyota

Toyota of Tri-Cities

Walla Walla Toyota

TLMODA 的目標是代表豐田和凌志內少數族裔經銷商的需求。任何代表少數族裔群體，並擁有 51％ 或以上擁有權的經銷商都可以加入成為經銷商會員。經銷商會員可享受許多好處，包括建立人脈關係的機會、導師支持、在豐田和凌志內的集體代表、社區參與支持，以及發展機會等等。

豐田凌志少數族裔車主經銷協會 (TLMODA) 是一個多元的經銷協會，專注豐田和凌志的少數族裔客戶和少數族裔經銷商的增長和可持續發展。如需更多資訊，請前往 www.tlmoda.org。

聯絡方式：Shaun Wilson

Cadence c/o TLMODA

(313) 530-7860

[email protected]

Toyota Lexus Minority Owners Dealership Association