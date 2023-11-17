丰田与救世军携手应对感恩节期间的食品安全挑战

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Toyota Lexus Minority Owners Dealership Association

17 Nov, 2023, 11:36 ET

丰田雷克萨斯少数族裔汽车经销商协会与救世军再度携手，共同应对感恩节期间的家庭食品安全挑战

逾 3,400 个食物箱将于 11  18 日（星期六）在参与活动的经销店发放

马里兰州鲍伊2023年11月17日 /美通社/ -- 丰田雷克萨斯少数族裔汽车经销商协会 (TLMODA) 将再次与救世军展开合作，共同应对感恩节期间日益严峻的全国家庭食品安全挑战。全美三十三 (33) 家经销商将于 11  18 日（星期六）在亚拉巴马州、亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、佛罗里达州、佐治亚州、爱达荷州、伊利诺伊州、俄亥俄州、俄克拉何马州、俄勒冈州、马萨诸塞州、北卡罗来纳州、纽约州、得克萨斯州、佛蒙特州、弗吉尼亚州和华盛顿州参与活动的经销店分发 3,400 多个食物箱。

TLMODA 总裁 Jim Colon 表示："在我们生活与工作的社区，我们致力于为这里的人们提供帮助。TLMODA 很高兴能再次参加与救世军合作的服务日活动。该活动将在全美 33 家丰田和雷克萨斯经销店举办，发放 3,400 箱食物，为接受联邦政府食品资助的儿童解决感恩节食品安全问题。每箱食物可供一个四口之家食用一周。我们很高兴有这样的机会，可以确保我们社区的儿童或家庭在这个假期不会挨饿。"

在 TLMODA 的第 4 次服务日，丰田经销商的员工将分发装有谷物和罐头等不易腐坏食品的食物箱。食物箱中的食品将由当地救世军团队根据当地、州和联邦卫生官员的安全指南进行包装和装箱。

救世军将帮助确定需要食物的家庭，并指导他们前往参与活动的丰田经销店领取食物箱。

救世军全国指挥中心专员 Kenneth Hodder 表示："救世军很感激能与 TLMODA 合作。这已经是我们第三年联手为社区的弱势群体提供食物。我们希望通过合作分发食物箱，让社区的每一个人感受到我们对困难家庭的关心，了解到我们不会让他们挨饿。"

参与 TLMODA 感恩节服务日活动的经销商包括：

亚拉巴马州 Lexus of Huntsville
Lynch Toyota of Auburn

亚利桑那州 Sierra Toyota

加利福尼亚州 Coliseum Lexus of Oakland
Temecula Valley Toyota
Toyota of Poway
Tracy Toyota
Tustin Toyota
Valley Lexus

科罗拉多州 Lexus of Colorado Springs

佛罗里达州 Peter Boulware Toyota
Toyota of Fort Walton Beach
Treasure Coast Toyota of Stuart
West Kendall Toyota

佐治亚州 Chatham Parkway Toyota

爱达荷州 Teton Toyota

伊利诺伊州 Advantage Toyota of River Oaks

马萨诸塞州 Lexus of Northborough

纽约州 Della Toyota
Nye Toyota

北卡罗来纳州 Classic Toyota of Henderson

俄亥俄州 Great Lakes Toyota
SVG Toyota

俄克拉何马州 Toyota of Ardmore

俄勒冈州 Toyota of Gladstone

得克萨斯州 Brownsville Toyota
Lost Pines Toyota
Toyota of Cedar Park
Toyota of Rockwall

佛蒙特州 Faith's Toyota Ford

弗吉尼亚州 Gloucester Toyota

华盛顿州 Marysville Toyota
Toyota of Tri-Cities
Walla Walla Toyota

TLMODA 旨在满足丰田和雷克萨斯旗下少数族裔经销商的需求。任何代表少数族裔的经销商（51% 或以上的所有权为少数族裔所有）均可成为经销商会员。经销商会员可享受的福利包括拓展人脉的机会、导师指导、丰田和雷克萨斯内部集体代表权、社区参与支持服务和发展机会等。

丰田雷克萨斯少数族裔汽车经销商协会 (TLMODA) 是一个多元化的经销商协会，致力于推动丰田和雷克萨斯少数族裔客户以及少数族裔经销商的成长和可持续发展。如需了解更多信息，请访问 www.tlmoda.org

联系方式：Shaun Wilson
Cadence c/o TLMODA
(313) 530-7860
[email protected]

Toyota Lexus Minority Owners Dealership Association

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