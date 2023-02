Ferramenta inovadora mede expertise Empreendedora

A MENTORIA QEMP, uma ferramenta única que mede o perfil empreendedor, faz uso de metodologias ativas e têm interessado as empresas, já que mostra ser assertiva na retenção de profissionais e na validação de produtos e serviços, aponta o mentor Gustavo Lints

SÃO PAULO, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A produtividade de uma empresa é peça fundamental no quebra-cabeça do planejamento empresarial, sendo a retenção de talentos uma das mais importantes ações de gestão de pessoas dentro de uma empresa. O turnover, também conhecido como alta rotatividade dos colaboradores, é um dos aspectos que recebem o maior destaque.

Gustavo Lintz, mentor e criador da mentoria QEMP

De acordo com pesquisa recente da Robert Half, com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o Brasil é o país com o maior índice de turnover do mundo. Na análise feita no ano de 2022, o Brasil registrou 56% de aumento no turnover, à frente de países europeus como Reino Unido (43%), França (51%) e Bélgica (45%).

Do ponto de vista de recursos humanos, uma empresa só é viável quando consegue contratar e, sobretudo, manter os seus talentos engajados e motivados a continuar trabalhando para a organização. Para que isso ocorra, é preciso que a empresa adote práticas que melhor se adequem a sua realidade, levando em consideração os perfis comportamentais dos seus colaboradores e a cultura da empresa cultivada internamente.

As metodologias participativas no mercado corporativo

Dentre algumas possibilidades que podem ser utilizadas pelas empresas na retenção de talentos, o uso de jogos empresariais têm se destacado no ramo devido às suas inúmeras potencialidades.

O professor de Administração da Universidade Estadual de Londrina, Paulo da Costa Lopes, afirma que os jogos de empresas são ferramentas efetivas no desenvolvimento de habilidades fundamentais para a gestão de um negócio. Isso se deve ao fato de que o jogo faz a ponte entre realidade e teoria, funcionando como uma ferramenta de aprendizagem para o alcance de objetivos.

Segundo Helena Ribeiro, diretora da Razão Humana Consultoria e Mentora certificada QEMP, o método é uma excelente ferramenta de assessment único no processo de diagnosticar, planejar e acompanhar o desenvolvimento de empreendedores e intraempreendedores.

Inicialmente a Metodologia QEMP foi idealizada por Thiago de Carvalho e posteriormente, pensando nos aspectos das facilidades dessa metodologia, Gustavo Lintz, mentor e criador de projetos complexos, criou a MENTORIA QEMP, uma ferramenta lúdica inovadora que mede o perfil empreendedor juntamente com as competências comportamentais, auxiliando empresas e microempreendedores a encontrarem caminhos que os ajudem a melhorar e alavancar os seus negócios. Para Lintz, "o mercado corporativo sempre buscou inovações e novidades, principalmente depois da pandemia de Covid-19, que, entre os seus inúmeros desdobramentos, fez com que os funcionários ficassem longe do ambiente de trabalho e perdessem consideravelmente as suas relações de vivências e compartilhamentos, aspectos fundamentais para um bom desenvolvimento do trabalho em equipe e para um ambiente propício à criatividade empreendedora".

O que é a MENTORIA QEMP?

O QEMP (Quociente Empreendedor) é uma ferramenta criada para identificar as habilidades que você precisa para transformar o crescimento de sua empresa e desenvolver competências do empreendedorismo e prototipar produtos e serviços. Articulando teoria e prática de três áreas do conhecimento: empresarial, empreendedorismo e do comportamento humano, o método QEMP é a única metodologia capaz de diagnosticar, desenvolver e acompanhar o avanço e performance de empreendedores.

Baseado nos seis pilares do empreendedorismo - aderência, recursos, experiência, dinâmicas de mercado, controle e planejamento, perfil empreendedor - nas quatro competências comportamentais - relacional, inovador, processual, analítico – e nas seis âncoras de carreira – gerência geral, criatividade empreendedora, puro desafio, dedicação a uma causa, competência técnica funcional, segurança e estabilidade, estilo de vida e autonomia e independência -, a MENTORIA QEMP possibilita a criação de uma Jornada de Aprendizagem Exclusiva, a partir da qual são identificados os pontos e os recursos nos quais a empresa e/ou o profissional precisa melhorar ou desenvolver para criar um novo produto ou serviço, explica o mentor.

O conceito 'âncora de carreira' surgiu originalmente de um estudo desenvolvido por Edgar Schein para compreender melhor a evolução das carreiras administrativas e como as pessoas aprendiam os valores e procedimentos de suas organizações empregadoras. O professor Edgar Schein nasceu nos Estados Unidos, no ano de 1928, cita Gustavo.

De acordo com Lintz, criador da MENTORIA QEMP, "hoje, cerca de 70% das empresas fazem usos de jogos e dinâmicas vivenciais". Um dos principais diferenciais da MENTORIA QEMP é que ela relaciona os seis pilares do empreendedorismo com as quatro competências comportamentais do empreendedor e as seis âncoras de carreira. Ao fazer essa articulação, a ferramenta indica "onde é preciso melhorar o perfil empreendedor, se em relação aos seus recursos financeiros, ao controle de planejamento, se precisa adquirir mais conhecimento sobre a dinâmica de mercado, se precisa adquirir mais experiência no setor". Do mesmo modo, quando sincroniza esses dados, o QEMP possibilita identificar se o perfil do profissional é mais inovador, analítico, influente, processual ou comunicativo, "o que vai facilitar com que se obtenha os resultados propostos ou desejados", diz Lintz. O QEMP, ainda segundo o seu criador, "é um GPS, ele coloca onde você está, mostra aonde você quer chegar e ele te dá vários caminhos para isso".

Os benefícios da MENTORIA QEMP

Além de funcionar como uma ferramenta para a melhora de resultados da empresa e do profissional, a MENTORIA QEMP também auxilia na diminuição da ansiedade, na concentração do trabalhador e na elaboração de novas ideias. Isso porque, num contexto em que a ansiedade entre jovens tem crescido exponencialmente, conforme dados do Instituto de Estudos para Políticas da Saúde, os jogos, por meio da fixação da aprendizagem através da prática simulada, "possibilita adquirir conhecimentos básicos sobre algumas teorias, facilitando assim o aprendizado da mesma e dando a este jovem a sensação de que ele está aprendendo o conteúdo de forma dinâmica", diz Lintz.

Segundo ele, a MENTORIA QEMP também amplia a forma de aprendizagem da equipe e com isso atua na formação de grupos de alta performance, gerando resultados positivos para a organização. Sua metodologia possibilita, por exemplo, que uma empresa com várias filiais distribuídas no país possa utilizar o jogo como um mecanismo para replicar padrões de treinamento e assim unificar o conteúdo para uma equipe diversa.

Fornecer um ambiente de trabalho agradável para os seus profissionais é um dos grandes desafios para as empresas que buscam melhorar os seus resultados e diminuir os índices de turnover. Os jogos, as ferramentas lúdicas e as metodologias participativas, nesse sentido, favorecem a harmonia e sinergia entre os profissionais da empresa, pois "promovem a motivação e o engajamento dos participantes", é o que diz Maria Rita Gramigna, especialista em gestão de pessoas e especialista em Jogos Empresariais.

Ainda segundo Gramigna, "os jogos apresentam uma gama de facilidades e vantagens", mas é preciso ter alguns cuidados para o seu uso, como: preparar-se adequadamente antes de fazer uso da ferramenta, saber equilibrar o tempo destinado aos jogos com o tempo disponível dos eventos, assim como escolher os jogos de acordo com o perfil do grupo e os objetivos que pretende alcançar.

Contato: Edvania Eldevik

Telefone: 19. 98722 8001

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2011878/WhatsApp_Image_2023_02_22_at_19_12_12__2.jpg

FONTE Grupo Lintz

SOURCE Grupo Lintz