FHC2026 met en place un grand salon dédié à l'ensemble de la filière agroalimentaire, avec sept salons organisés en parallèle

SHANGHAI, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Du 10 au 12 novembre 2026 se déroulera, au nouveau Centre international des expositions de Shanghai, la 29e édition du Salon international de l'alimentation de Shanghai (FHC2026) sur 200 000 mètres carrés. 3 500 exposants de grande qualité seront présents et plus de 180 000 acheteurs professionnels sont attendus, couvrant ainsi l'ensemble de la filière agroalimentaire. Sept salons se dérouleront simultanément au même endroit, afin de créer une puissante synergie intersectorielle.

Le salon international du vin et des spiritueux (ProWine Shanghai) propose de tout nouveaux espaces thématiques, notamment le Fine Wine Club, un espace dédié aux spiritueux, et un coin Bistro à l'ambiance chaleureuse. Il propose des dégustations immersives et des expériences détendues, afin de répondre aux tendances croissantes en matière de consommation informelle et conviviale d'alcool et de susciter l'intérêt des acheteurs professionnels haut de gamme.

Le 42e Salon international des franchises de Shanghai rassemble plus de 150 enseignes de franchise de premier plan et attire 25 000 investisseurs potentiels. De nombreux forums et tournées de présentation des marques favorisent la mise en relation efficace entre les franchiseurs et les entrepreneurs.

Le Salon des machines et équipements pour l'industrie des conserves et des matières premières de Shanghai 2026 (CCMF) lance sept zones thématiques consacrées aux conserves destinées à la vente au détail, à l'alimentation animale et à la restauration. Des forums professionnels de haut vol permettent d'aborder les dernières avancées techniques et les analyses de marché concernant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des conserves.

Le Salon du Chocolat de Shanghai, un événement dédié au chocolat de renommée mondiale, propose des défilés de mode autour du chocolat, des concours d'artisanat et des ateliers de dégustation. Les visiteurs découvrent tout le parcours, depuis les fèves de cacao jusqu'aux créations chocolatées haut de gamme.

Le Salon international des fruits et légumes de Chine (Shanghai) 2026 présente un tout nouveau pavillon dédié à l'agriculture intelligente et au développement durable. Un programme complet de conférences consacrées à l'investissement et à la mise en relation favorise la coopération commerciale dans le secteur des fruits et légumes.

Le Salon mondial 2026 des produits agricoles à indication géographique et des marques régionales met à l'honneur les meilleurs produits agricoles à indication géographique du monde entier. Il met en relation des marques régionales axées sur l'origine avec des grossistes, afin d'améliorer l'efficacité globale de l'approvisionnement.

Le Salon international de Shanghai des cadeaux, des produits culturels et créatifs et de la décoration d'intérieur met en avant des concepts innovants alliant gastronomie et cadeaux. Des forums spécialisés riches en informations abordent la modernisation des coffrets cadeaux et la croissance des marques dans un contexte de dynamique de consommation en pleine mutation.

Grâce à un accès unique à tous les événements, les acheteurs peuvent s'approvisionner efficacement en produits alimentaires et boissons variés, tandis que les exposants bénéficient d'une visibilité accrue pour leur marque et d'opportunités commerciales multicanales. Ensemble, le FHC et ses sept salons parallèles constituent un rendez-vous commercial annuel incontournable pour les acteurs mondiaux de l'alimentation et des boissons.

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