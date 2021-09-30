Финал кампании CGTN Media Challengers -- зумеры в действии
Sep 30, 2021, 18:10 ET
ПЕКИН, 30 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Международная рекрутинговая кампания Media Challengers, организованная телеканалом CGTN, подошла к финалу. Завершающий этап прошел во вторник в городе Санья провинции Хайнань на юге Китая. 24 финалиста, в том числе зарубежные кандидаты, которые участвовали в мероприятии по видеосвязи, соревновались в различных конкурсах, а также в самом главном их них — финальной церемонии.
В полуфинале члены четырех команд, которых направили в города Шанхай, Ухань, Сиань, а также в живописный район Пучжэхэй в провинции Юньнань для участия в реалити-шоу, продемонстрировали различные навыки, требующиеся для работы в масс-медиа.
В финале кандидаты представили свои репортажи, а также приняли участие в «финальных испытаниях», включая владение речью, дебаты и работу с телесуфлером, во время которых они продемонстрировали свой командный дух и личные способности.
В состав жюри вошли четыре опытных судьи и восемь обозревателей СМИ, которые оценивали каждую команду. За процессом в качестве членов онлайн-жюри наблюдали 200 финалистов из разных стран мира. Кроме того, 60 кандидатов приняли участие в финале удаленно, болея за финалистов и транслируя видео с мероприятия в режиме реального времени. По результатам финальных испытаний участникам из разных стран были вручены групповые и индивидуальные награды.
Кампания Media Challengers открыла молодым китайским специалистам дорогу в СМИ, став платформой для их историй о Китае и его культуре. Будущие профессионалы в сфере масс-медиа продемонстрировали свой талант, получили возможность реализовать свои мечты и узнать больше о Китае. Участники Media Challengers из разных стран рассказали миру о том, что думает, говорит и чувствует «поколение Z».
Официальный запуск кампании по поиску молодых специалистов в сфере масс-медиа состоялся 8 апреля 2021 года. Сотни профессионалов в области новых СМИ, а также инфлюенсеров и лидеров общественного мнения, представляющих более 130 стран и регионов, откликнулись для участия в этой кампании. Ход кампании освещали свыше восьми сотен крупных зарубежных онлайн-СМИ из 60 стран и регионов, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Германию, Италию, Японию и Южную Корею.
https://news.cgtn.com/news/2021-09-29/CGTN-Media-Challengers-finals-conclude-attracting-global-Gen-Z-13X3ToJpzOg/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=B3zgAVaULcA
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1639632/image_1.jpg
Related Links
SOURCE CGTN
Share this article