First Bank&Trust Company宣佈雪倫多亞河谷市場的重要領導層任命

First Bank & Trust Company及其控股母公司First Bancorp, Inc.今天宣佈了雪倫多亞河谷(Shenandoah Valley)市場的重要領導層變動。 Tweet this

John Bowers表示：「我深知讓合適的人擔任合適的職位的重要性，以便為我們的客戶提供他們期望和應得的服務。這些經驗豐富的銀行家將幫助我們取得成功，並將確保我們銀行能夠在雪倫多亞河谷執行戰略計劃。」

First Bank & Trust Company簡介

美國首屈一指的社區銀行First Bank & Trust Company是一家多元化的金融服務公司，在弗吉尼亞州西南部、田納西州東北部、新河谷和雪倫多亞河谷設有辦事處。透過為個人和企業帳戶提供免費支票產品，以及評估抵押、農業和商業貸款部門管理的貸款解決方案，實現財務目標。該公司透過信託和經紀服務代表提供全面的金融解決方案。

將客戶放在第一位的銀行。

查詢詳情，請瀏覽 www.firstbank.com 或聯繫Nicole Franks，電郵： nfranks@firstbank.com

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