First Bank&Trust Company宣佈雪倫多亞河谷市場的重要領導層任命
Apr 25, 2019, 07:56 ET
弗吉尼亞州阿賓登2019年4月25日 /美通社/ -- First Bank & Trust Company及其控股母公司First Bancorp, Inc.今天宣佈了雪倫多亞河谷(Shenandoah Valley)市場的重要領導層變動。此次調整是為了應對最近的市場增長以及業務擴張帶來的客戶服務需求的增加。該銀行新實施的領導層計劃包括晉升幾名銀行職員，以及招聘新的銀行職員。
- 高級副總裁John P. Bowers被任命為雪倫多亞河谷市場區域經理。Bowers將管理斯湯頓、哈里森堡、維羅納、韋恩斯伯勒和布裡奇沃特五家分辦事處的各項工作，包括存款和貸款組合。他還將負責監督弗吉尼亞州溫徹斯特、伍德斯托克和漢諾威三家貸款發行辦事處的活動。Bowers從事銀行業已有30年，在First Bank & Trust Company工作了17年。這項公告發生在John D. Meade, III退休之後。從事銀行業40年後，Meade最近宣佈退休。他自1995年起便一直在First Bank & Trust Company工作。未來，他將兼職擔任顧問。
- Leonard Pittman被任命為高級副總裁。Pittman擁有超過35年的銀行從業經驗，最近就職於Union Bank & Trust。在First Bank & Trust Company的新職位中，他將擔任弗吉尼亞州斯湯頓以及大奧古斯塔縣的商業貸款人。
- Bradley Webb被晉升為高級副總裁、農業貸款人和區域主管。Webb自2006年起便一直在First Bank and Trust Company的農業部門工作，他的辦事處位於弗吉尼亞州哈里森堡。Webb將繼續專注於農業貸款，並且在雪倫多亞河谷地區擔任主管。
- Bradley Dunsmore被晉升為副總裁和商業貸款人。Dunsmore在First Bank & Trust Company工作了七年。他將繼續履行其在弗吉尼亞州斯湯頓辦事處的營運職責，並且將為斯湯頓、哈里森堡和大羅金厄姆縣市場提供商業貸款，助力First Bank & Trust Company拓展業務，為這些地區的小企業和商業市場提供服務。
John Bowers表示：「我深知讓合適的人擔任合適的職位的重要性，以便為我們的客戶提供他們期望和應得的服務。這些經驗豐富的銀行家將幫助我們取得成功，並將確保我們銀行能夠在雪倫多亞河谷執行戰略計劃。」
First Bank & Trust Company簡介
美國首屈一指的社區銀行First Bank & Trust Company是一家多元化的金融服務公司，在弗吉尼亞州西南部、田納西州東北部、新河谷和雪倫多亞河谷設有辦事處。透過為個人和企業帳戶提供免費支票產品，以及評估抵押、農業和商業貸款部門管理的貸款解決方案，實現財務目標。該公司透過信託和經紀服務代表提供全面的金融解決方案。
將客戶放在第一位的銀行。
查詢詳情，請瀏覽www.firstbank.com或聯繫Nicole Franks，電郵：nfranks@firstbank.com
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SOURCE First Bank & Trust Company
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