First Bank & Trust Company宣布雪伦多亚河谷市场重要领导层任命

弗吉尼亚州阿宾登2019年4月25日 /美通社/ -- First Bank & Trust Company及其控股母公司First Bancorp, Inc.今天宣布了雪伦多亚河谷(Shenandoah Valley)市场的重要领导层变动。此次调整是为了应对最近的市场增长以及业务扩张带来的客户服务需求的增加。该银行新实施的领导层计划包括晋升几名银行职员，以及招聘新的银行职员。

高级副总裁John P. Bowers被任命为雪伦多亚河谷市场区域经理。Bowers将管理斯汤顿、哈里森堡、维罗纳、韦恩斯伯勒和布里奇沃特五家分办事处的各项工作，包括存款和贷款组合。他还将负责监督弗吉尼亚州温彻斯特、伍德斯托克和汉诺威三家贷款发行办事处的活动。Bowers从事银行业已有30年，在First Bank & Trust Company工作了17年。这项公告发生在John D. Meade, III退休之后。从事银行业40年后，Meade最近宣布退休。他自1995年起便一直在First Bank & Trust Company工作。未来，他将兼职担任顾问。

Leonard Pittman被任命为高级副总裁。Pittman拥有超过35年的银行从业经验，最近就职于Union Bank & Trust。在First Bank & Trust Company的新职位中，他将担任弗吉尼亚州斯汤顿以及大奥古斯塔县的商业贷款人。

Bradley Webb被晋升为高级副总裁、农业贷款人和区域主管。Webb自2006年起便一直在First Bank and Trust Company的农业部门工作，他的办事处位于弗吉尼亚州哈里森堡。Webb将继续专注于农业贷款，并且在雪伦多亚河谷地区担任主管。

Bradley Dunsmore被晋升为副总裁和商业贷款人。Dunsmore在First Bank & Trust Company工作了七年。他将继续履行其在弗吉尼亚州斯汤顿办事处的运营职责，并且将为斯汤顿、哈里森堡和大罗金厄姆县市场提供商业贷款，助力First Bank & Trust Company拓展业务，为这些地区的小企业和商业市场提供服务。

John Bowers表示："我深知让合适的人担任合适的职位的重要性，以便为我们的客户提供他们期望和应得的服务。这些经验丰富的银行家将帮助我们取得成功，并将确保我们银行能够在雪伦多亚河谷执行战略计划。"

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First Bank & Trust Company简介

美国首屈一指的社区银行First Bank & Trust Company是一家多元化的金融服务公司，在弗吉尼亚州西南部、田纳西州东北部、新河谷和雪伦多亚河谷设有办事处。通过为个人和企业账户提供免费支票产品，以及评估抵押、农业和商业贷款部门管理的贷款解决方案，实现财务目标。该公司通过信托和经纪服务代表提供全面的金融解决方案。

将客户放在第一位的银行。

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