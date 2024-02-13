FläktGroup: 2023 Mali Sonuçları ve Üst Yönetimdeki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme

FläktGroup olarak, 2023 mali yılında büyük bir başarı elde ettiğini ve üst yönetim ekibindeki önemli görev değişikliklerini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Trevor Young, İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı ve Dave Dorney, Satıştan Sorumlu Başkan (CSO) olarak göreve başladı.

HERNE, Almanya, 13 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- FläktGroup, sürdürülebilir hava teknolojisi çözümlerinde sektör lideri olarak, 2023 yılında önemli başarılar elde etti:

Geçen yıla göre normalleştirilmiş EBITDA'da %41,2'lik bir büyüme

%82 Nakit Dönüşümü* ve net borç kaldıraç oranında önemli bir azalma, 3 katına kadar düşürüldü.

Critical Applications iş kolunda, geçen yıla göre %136'lık bir sipariş girişi artışı ve commercial business tarafında da benzer bir ilerleme sağlanması ile şirketimiz 2024 yılına yüksek bir sipariş seviyesi ile giriş yapmış oldu.

*Serbest Nakit Akışı / nEBITDA olarak tanımlanmış; net kaldıraç, net borç / nEBITDA olarak tanımlanmıştır.

Flaktgroup, orta büyüklükte Avrupa pazarına odaklanan uzman yatırımcı Triton'un desteğiyle, her biri yüzyıllık bir mirasa sahip olan DencoHappel ve Fläkt Woods gibi iki köklü şirketin birleşmesiyle Ekim 2016'da hayata geçirilmiştir

"FläktGroup'un geçen yılki performansından son derece memnunuz. Sonuçlar dönüşüm programımızın iyi ilerlediğinin açık bir kanıtıdır. Ayrıca geçen yılın ortasında geçici İcra Kurulu Başkanı olarak görevi üstlenen Hubertus Mühlhäuser'a etkili liderliği için ve 2023 yılında, tüm FläktGroup Liderlik Ekibini pozitif değişime sürükleyip bu olağanüstü sonuçlara ulaştıkları için teşekkür etmek istiyoruz ",

Michael Gahleitner,Triton Endüstriyel Teknoloji sektörünün Eş Başkanı:

Chief Executive Officer (CEO) Trevor Young to lead FläktGroup

FläktGroup'un dönüşümünü sürdürecek yeni bir CEO arayış sürecinin ardından ve güçlü 2023 sonuçlarının desteğiyle, Trevor Young'ın 1 Mart 2024 itibarıyla FläktGroup'un Baş İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak göreve başlayacağına karar verilmiştir. Bu tarihte Hubertus Mühlhäuser, hissedar komitesi başkanı olarak orijinal, icra dışı rolüne geri dönecektir.

Trevor, çeşitli rollerde 12 yıldır FläktGroup bünyesinde çalışmaktadır, son olarak Satıştan Sorumlu Başkan (CSO) ve Amerika'daki faaliyetlerden sorumlu Başkan olarak görev yapıyordu. Şirket, ürünler ve pazarlar hakkında derin bir bilgiye sahip olan Trevor, yıllar boyunca sürekli başarılar göstermiştir. Mühlhäuser, Trevor'ın yeni rolünde başarı ve şans dileğinde bulunurken, Young da FläktGroup'u yönetme ve yetenekli ekibiyle birlikte çalışma fırsatına sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti ve şirketin sağlam temeller üzerine daha da karlı bir büyüme sağlama ve ortak geleceğimizi inşa etme hedefini bizlerle paylaşmaktadır.

Chief Sales Officer David (Dave) Dorney to strengthen the Executive Team

Trevor'ın CEO olarak atanmasıyla birlikte, Dave Dorney'yi FläktGroup'un yeni Satıştan Sorumlu Başkanı (CSO) olarak atamaktan mutluluk duyuyoruz. Dave, 1 Şubat 2024'te FläktGroup'a katıldı ve Trevor ile bir devir teslim sürecinin ardından 1 Mart 2024'te tam olarak göreve başlayacak. Dave, Johnson Controls'dan ayrılarak FläktGroup'a katılmıştır; burada Ekim 2000'de işe başlamış ve EMEA Isıtma ve Soğutma bölümünün Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü dahil çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur. En son görevinde, Dave, Gıda & İçecek, Üretim & Endüstri gibi ana pazarlarda büyümeyi sürükleyen ve bölgenin sürdürülebilirlik bölümünün geliştirilmesinden sorumlu olan 14 ülkede 1.500'den fazla çalışanı yöneten saha işlerini liderlik etmekle görevliydi. Dave'in profili, HVAC endüstrisinde derin sektör deneyimi ve ilişkiler, çeşitli uluslararası ortamlarda çalışma konusunda kanıtlanmış bir geçmiş, önemli hesap yönetiminin anlaşılması ve güçlü girişimci pazar liderlerinin öneminin farkında olma gibi aranan kriterlere mükemmel bir şekilde uymaktadır. Trevor Young, "Dave'i yeni Satıştan Sorumlu Başkan olarak ekibimize katılması ve rolümdeki doğrudan halefim olarak karşılamaktan memnuniyet duyuyorum. Hepimiz, onun derin satış geçmişinden ve endüstri hakkındaki bilgisinden faydalanmayı dört gözle bekliyoruz" yorumunda bulunuyor.

2024 yılına yönelik beklentiler

FläktGroup, 2024 yılına olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Dönüşüm programımızın uygulanmasının devamı ile finansal performansta sürekli bir iyileşme bekliyoruz. Yüksek faiz oranlarının etkilediği bazı son müşteri pazarlarındaki belirsizliğin, Veri Merkezleri ve diğer kritik uygulama alanlarındaki güçlü talep ile dengeleneceğini ve Hizmetlerdeki sürekli büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz.

FläktGroup Hakkında

FläktGroup, Triton portföy şirketi ve hava teknolojisi lideri olarak, müşterilerin karbon ayak izini azaltırken konfor, güvenlik ve performansı sağlamak üzere sınıfının en iyisi, yenilikçi ve enerji verimli çözümler sunar. FläktGroup'un öncü markaları, 100 yıldan fazla bir süredir teknolojik standartları belirlemiş ve en talepkar müşteri gereksinimlerini karşılayabilir. Almanya merkezli FläktGroup, dünya genelinde 4.000'den fazla çalışanı ile Avrupa, Asya ve ABD'de üretim tesisleriyle faaliyet göstermektedir.