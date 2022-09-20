Фонд ECW призывает к выделению срочного финансирования для помощи 20 миллионам детей

Фонд Education Cannot Wait призывает к выделению срочного финансирования в размере 1,5 млрд. долларов США для помощи 20 миллионам детей, пострадавших от кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Фонд Education Cannot Wait (ECW) призвал мировых лидеров выделить 1,5 млрд долларов США срочного финансирования на поддержку Глобального фонда ООН по образованию в чрезвычайных ситуациях и его стратегических партнеров в оказании помощи 20 миллионам детей, пострадавших от кризиса, в течение следующих четырех лет.

‘ECW’s case for investment is our case for humanity. It is our collective plea to achieve the Sustainable Development Goals and universal human rights.’ - Yasmine Sherif, Director, Education Cannot Wait.

В новом Обосновании инвестиций и Стратегическом плане на 2023–2026 г. фонда ESW сформулированы новые амбициозные цели передового глобального фонда ООН, который с момента своего создания в 2016 году мобилизовал более 1 млрд долларов США и оказал прямую поддержку почти 7 миллионам детей, а также еще 31,2 миллионам детей в рамках ответных мер на COVID-19.

Согласно результатам недавнего анализа, проведенного фондом ESW, 222 миллиона девочек и мальчиков, пострадавших от кризиса, нуждаются в срочной поддержке в области образования. Более 78 миллионов из этих детей вообще не посещают школу, а около 120 миллионов не имеют минимальных навыков чтения или счета.

Мировые лидеры, доноры и другие защитники прав человека присоединяются к проводимой фондом ECW глобальной кампании #222MillionDreams в преддверии проведения Финансовой конференции высокого уровня фонда, которая состоится в Женеве в феврале 2023 года.

«Несмотря на свою жизненно важную роль, образование в чрезвычайных ситуациях остается хронически недофинансируемым, в то время как потребности в нем растут», — заявил президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис (Ignazio Cassis) в поддержку кампании #222MillionDreams.

В связи с войной в Украине, резким ростом числа вынужденных переселенцев, угрозой голода в Сахеле и Восточной Африке и другими кризисами, призывы к финансированию образования в чрезвычайных ситуациях достигли 2,9 млрд долларов США в 2021 году, по сравнению с 1,4 млрд долларов США в предыдущем году, согласно анализу, содержащемуся в Ежегодном отчете о результатах деятельности ESW.

«Наш призыв к инвестициями — это призыв о помощи человечеству. Это наш коллективный призыв к достижению Целей устойчивого развития и соблюдению всеобщих прав человека», — заявила директор фонда ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif).

В Обосновании инвестиций фонда ECW изложено ценностное предложение «создать мир, в котором все дети и подростки, пострадавшие от кризисов, смогут учиться бесплатно, в безопасности и без страха», включая важную информацию об усилиях Фонда по преодолению климатического кризиса, привлечению частного сектора, обеспечению гендерного равенства, активизации политической поддержки и расширению гибких и высокоэффективных мер для оказания помощи наиболее в ней нуждающимся.

«Инвестиции в образование — это инвестиции в мир, стабильность и процветание. Действительно, образование — это наши инвестиции в будущее», — заявила Алисия Герберт (Alicia Herbert), председатель Исполнительного комитета фонда ECW.

Люди, стремящиеся изменить ситуацию к лучшему, могут призвать лидеров к действию, используя хэштег #222MillionDreams, и сделать индивидуальные пожертвования в фонд ECW.

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SOURCE Education Cannot Wait