FoodChain ID Group, Inc. приобрела Cosmocert S.A.

БОЛОНЬЯ (Италия), 17 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания FoodChain ID Group, Inc., входящая в число ведущих поставщиков технических решений в области безопасности, качества и экологичности для пищевой и сельскохозяйственной промышленности, приобрела Cosmocert S.A., одну из ведущих компаний по сертификации и проверке органических продуктов в Греции, работающую с международно и регионально признанными стандартами сертификации.

Компания Cosmocert была основана в 2013 году и быстро превратилась в одного из ведущих поставщиков услуг по сертификации в Греции, уделяя особое внимание обеспечению добросовестности, клиентскому обслуживанию и использованию технологий. Компания базируется в Афинах, Греция. В настоящее время Cosmocert обслуживает более 7500 клиентов, предоставляя услуги сертификации, в том числе по стандартам ЕС Organic, GLOBALG.A.P., VLOG, ISO 22000 и пр. Cosmocert присоединится к Bioagricert в рамках расширяющейся службы FoodChain ID в области сертификации органической продукции в составе подразделения технических услуг FoodChain ID в Европе и Азии.

«Мы рады сотрудничеству с командой Cosmocert, являющейся одним из главных сертификационных органов в Греции. Приобретение Cosmocert расширит спектр наших сертификационных услуг для клиентов из пищевой и сельскохозяйственной промышленности в Средиземноморском регионе, который становится для нас все более важным», — отметил д-р Четан Пармар (Chetan Parmar), старший вице-президент подразделения технических услуг FoodChain ID SVP в Европе и Азии.

«Это приобретение идеально сочетается с услугами и возможностями FoodChain ID и Bioagricert, — заявил Алессандро Ломбарди (Alessandro Lombardi), управляющий директор Bioagricert. — Дополняя платформу Cosmocert в Греции другими возможностями Bioagricert в области устойчивого развития, сертификации и инспекций, мы улучшим обслуживание клиентов компании Cosmocert за счет расширения возможностей по IFS, BRCGS, USDA Organic и другим стандартам».

«Мы с радостью присоединяемся к FoodChain ID, мировому лидеру в области безопасности пищевых продуктов и сертификации органических продуктов, что позволит нам добиться дальнейшего ускорения нашего и без того впечатляющего роста, — заявил глава компании Cosmocert Костас Диамантопулос (Kostas Diamantopoulos). — Это откроет захватывающую новую главу для Cosmocert и станет эпохальным моментом в истории нашей компании. Мы уверены в том, что нашли правильных партнеров, и преисполнены энтузиазма по поводу нашего совместного с FoodChain ID и Bioagricert будущего».

Рынок органических продуктов ЕС растет темпами на 15,1%1, и компания Bioagricert, укрепившая свои услуги по сертификации органических продуктов дополнительными знаниями, персоналом и аудиторскими способностями, реагирует на возникающий на нем спрос на сертификацию.

1. IFOAM Organics Europe, Research Institute on Organic Agriculture, 2020.

Информация о компании FoodChain ID

Более 30 тысяч компаний, входящих в глобальную производственно-сбытовую цепочку, полагаются на компанию FoodChain ID, которая стала для них надежным партнером, помогающим им ориентироваться во все более регулируемой пищевой экономике с повышенной прозрачностью, безопасностью и экологичностью. Предоставляя клиентам технические решения, поддерживаемые самыми исчерпывающими данными и опытными экспертами отрасли, компания FoodChain ID стала одним из важнейших источников своевременной и точной информации и опыта. Ее услуги включают в себя обеспечение соответствия нормативным требованиям, заявки по разрабатываемым продуктам, а также проведение испытаний, обеспечение безопасности пищевых продуктов и сертификацию продукции. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.foodchainid.com .

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SOURCE FoodChain ID Inc