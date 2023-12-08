Forbes China назвал компанию CHINT «Предприятием с ESG-инновациями»

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CHINT

08 Dec, 2023, 08:06 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно в Шэньчжэне прошло мероприятие Forbes China ESG Innovation Enterprise Selection. Руководители предприятий, представители компаний, эксперты по ESG и другие посетили мероприятие, чтобы поделиться опытом ESG и обсудить ESG-инновации. Луань Гуанфу (Luan Guangfu), исполняющий обязанности президента CHINT Group, был приглашен на мероприятие и провел презентацию.

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CHINT Named "ESG Innovation Enterprise" by Forbes China
CHINT Named "ESG Innovation Enterprise" by Forbes China

Во время этого события были объявлены лауреаты 2023 Forbes China ESG Innovation Enterprise Selection, а компанию CHINT отметили за ее усилия в области ESG. Издание Forbes China отметило, что мероприятие направлено на непрерывное стимулирование и поощрение инноваций и выдающейся деятельности компаний в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

«Компания CHINT, будучи первопроходцем и исследователем «зеленого» и низкоуглеродного развития, внедряет принципы ESG в свою стратегию корпоративного развития и и исследует цифровые решения и инициативы углеродной нейтральности», — отметил Луань Гуанфу.

CHINT стремится оставаться мировым лидером в области интеллектуальных энергетических решений, выстраивая свою миссию создания более безопасной, «зеленой» и удобной энергии в соответствии с целями устойчивого развития и экологичности. Компания принимает активное участие в строительстве новых энергетических систем и новых систем питания, внедряя ESG в различных отраслях. Дочерние компании CHINT Group, включая CHINT Electrics, Astronergy и CHINT Aneng, в этом году выпустили отчеты о ESG, поделившись идеями и опытом.

Отраслевая модель CHINT Photovoltaic+ сочетает экономические, социальные и экологические преимущества, продвигая инновационную интеграцию в различных сценариях, таких как песок  солнечная энергия, рыболовство и солнечная энергия, сельское хозяйство и солнечная энергия, а также лесоводство и солнечная энергия. Этот подход уже дал положительные экономические, экологические и социальные результаты. На данный момент компания CHINT инвестировала в совокупную мощность свыше 31 ГВт по всему миру, предоставляя более 34 млрд кВт-ч «зеленой» электроэнергии в год и снизив выбросы углекислого газа на более чем 35 миллионов тонн.

Перед лицом климатических изменений глобальное сотрудничество играет важную роль. Лили Чжан (Lily Zhang), президент CHINT Global, CHINT Electrics и CHINT Global подчеркивает преимущества взаимодействия, коллективного обсуждения и обмена технологиями в результате совместной работы.  В 2023 году CHINT совместно с международной консалтинговой фирмой Kearney выпустили доклад «Доклад об углеродной нейтральности CHINT Electrics» (CHINT Electrics Carbon Neutrality White Paper) и «Декларацию нулевых выбросов углерода» (Zero Carbon Declaration).

Сложность ситуации в мире создает новые преграды, что делает «зеленые» решения по декарбонизации еще более важными. CHINT продолжает создавать преимущества по всей цепочке, предоставляя более безопасную, «зеленую», удобную и эффективную энергию для обеспечения глобальных партнеров и стимулирования «зеленого», низкоуглеродного и высококачественного развития в различных отраслях.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2295399/CHINT_Named_ESG_Innovation_Enterprise_Forbes_China.jpg

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