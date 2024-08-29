FORBES SEYAHAT REHBERİ LÜKS HAVA SEYAHATİ̇ ÖDÜLLERİNİ DUYURUYOR

Onaylanmış Hava Seyahati Ödülleri 22 Ekim'de Başlıyor

ATLANTA, 29 Ağustos 2024 /PRNewswire/ -- Lüks konaklama konusunda dünyanın önde gelen otoritesi Forbes Seyahat Rehberi ("FTG"), dünyanın en iyi lüks seyahat danışmanlarından ve seçkin küresel gezginlerden gelen verilere dayanarak 22 Ekim'de ilk Onaylanmış Hava Seyahati Ödüllerini başlatacak.

Yüksek nitelikli 5.000 seyahat danışmanından, FTG'nin jet-set yapan gizli müfettişlerinden ve dünyayı dolaşan Öğrenme ve Gelişim uzmanlarından oluşan sadece davetli bir panel, En İyi Havayolları, En İyi Havaalanları ve En İyi Özel Jet Hizmetleri de dahil olmak üzere 20'den fazla kategoride oy kullanacak. Anket, 66 yıllık Yıldız Derecelendirme sisteminin bütünlüğü ve tarafsızlığı ile tanınan FTG'nin uzmanları tarafından onaylanacaktır.

"Çok sayıda seyahat endüstrisi ödülü, biraz şüpheli bir popülerlik yarışmasının sonucudur. Onaylanmış Hava Seyahati ödülleri önemlidir çünkü ölçütler gerçek dünya deneyimine ve gerçek dünya sorumluluğuna dayanmaktadır." dedi Peter Greenberg, Emmy Ödüllü seyahat gazetecisi ve CBS Radio'da 'Eye on Travel' programının sunucusu. "Lüks marka patlamasının yaşandığı bir dünyada, önemli olan güzel resimler veya misyon ifadeleri değil, deneyimli gezginlerin tarafsız görüşleri ve güvenilir gerçeklerle birleşerek mükemmelliğin güvenilir ve ilgili bir tanımını yapmaktır."

Forbes Travel Guide Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Arnold, lüks seyahate bütünsel bir yaklaşımın altını çizdi: "Günümüzün lüks seyahat ortamında, kusursuz bir yolculuk için hem hava hem de otel deneyimlerinin kalitesi birbirinden ayrılamaz. Doğrulanmış Hava Seyahati Ödüllerimiz FTG'nin mükemmellik taahhüdünün doğal bir uzantısıdır ve seçici yolcuların kalkıştan inişe kadar en yüksek hizmet ve konfor standartlarına güvenebilmelerini sağlar."

Aday gösterilen büyük havayolları arasında Air France, Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, JetBlue Airways, Korean Air, Lufthansa, Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Turkish Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic bulunmaktadır. Aday gösterilen küçük havayolları arasında Beond, BermudAir, Cape Air, La Compagnie, Starlux bulunmaktadır. Aday gösterilen özel jet hizmetleri arasında Flexjet, NetJets, Tradewind Aviation, VistaJet, Wheels Up bulunmaktadır.

Kazananlar, FTG'nin lüks markalar ve lüks seyahate adanmış yıllık etkinliği olan Şubat 2025'te Monako'daki Zirvede kutlanacak.

FTG'nin uzmanlığıyla desteklenen Doğrulanmış Seyahat Ödülleri, Forbes Seyahat Rehberi'nin Beş Yıldızlı, Dört Yıldızlı ve Tavsiye Edilen Derecelendirmelerinden bağımsız olarak faaliyet gösterecek; bu derecelendirmeler dünya çapında sadece otellere, restoranlara, kaplıcalara ve okyanus yolcu gemilerine titiz, anonim ve yüz yüze denetimlere dayalı olarak verilmektedir.

Onaylanmış Hava Seyahati Ödülleri 22 Ekim'de ForbesTravelGuide.com'da açıklanacak.

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Forbes Seyahat Rehberi Hakkında:

Forbes Seyahat Rehberi, lüks oteller, okyanus yolculukları, restoranlar ve kaplıcalar için tek küresel derecelendirme sistemidir. Anonim profesyonel denetçilerimiz, seçici gezginlerin dünyanın en iyi deneyimlerini seçmelerine yardımcı olmak için yüzlerce zorlu standarda göre değerlendirme yapmaktadır. Beş Yıldızlı, Dört Yıldızlı veya Tavsiye Edilen derecelendirmesini almanın tek yolu bağımsız denetimlerimizden geçmektir. Daha fazla bilgi için ForbesTravelGuide.com . Zirve hakkında daha fazla bilgi için Summit.ForbesTravelGuide.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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