Ford представляет новый полностью электрический Ford Capri. ЛЕГЕНДА ВЕРНУЛАСЬ.

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Ford Motor Company

Jul 11, 2024, 09:46 ET

КЕЛЬН, Германия, 11 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Когда у вас есть душа, есть дух, решение некоторое время отдохнуть от внимания ничего не меняет. Вы можете выбрать любой момент для возвращения. И вы можете сделать это стильно и самодовольно. Ford с гордостью представляет новый полностью электрический Ford Capri. Переоборудованный под поколение электромобилей.

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"Je suis Capri”. Football icon "King Eric" Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri
"Je suis Capri”. Football icon "King Eric" Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri
"Je suis Capri”. Football icon "King Eric" Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri
"Je suis Capri”. Football icon "King Eric" Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri
LONDON, ENGLAND - JULY 10: Eric Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri at Wapping Power Station on July 10, 2024 in London, England. Photo by Dave Benett
LONDON, ENGLAND - JULY 10: Eric Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri at Wapping Power Station on July 10, 2024 in London, England. Photo by Dave Benett


С возвращением Capri, столь любимой культовой классики, предлагаемый компанией Ford ассортимент электромобилей снова расширяется за счет любимца фанатов. Классическое спортивное купе, любимое семьями по всей Европе, возродилось в электрическом поколении внешне обновленным, по-прежнему с культовыми конструктивными особенностями, но теперь с современной целью.

Ford сотрудничает с легендой французского футбола Эриком Кантоной, который возглавит презентацию нового Capri, лично представит начало продаж этой модели компанией и будет появляться на протяжении всей кампании.

Легендарный озорник Кантона сказал: «Одни говорят, что легендами рождаются. Другие говорят, что легендами становятся. Но правду знают только легенды. Этот Капри — замечательное переосмысление классики. Спортивное купе для всей семьи. Но, что более важно, он полностью электрический. Это будущее. Легенды никогда не извиняются».

Полностью электрический Capri сконструирован мятежным до глубины души, с цветовой палитрой, соответствующей тому самодовольству, которого можно ждать от оригинального старого Capri. Новый дизайн электромобиля содержит элементы дизайна, вдохновленные его предшественником, от стиля фар до формы кузова и вида сзади.  Это настоящий спортивный автомобиль для всей семьи с запасом хода более 620 км и возможностью быстрой зарядки, а также объемом багажника свыше 570 литров.

Помимо дизайна, этот электромобиль призван передать наследие Capri в будущее с множеством технологий, которые повысят удобство клиентов. Интеллектуальные технологии, например автоматическая смена полос движения и слежение за велосипедистами при открывании дверей, означают, что Capri помогает быть в безопасности на трассе и в городе. Между тем, массажное кресло водителя входит в стандартную комплектацию вместе с передвигаемым сенсорным экраном, что делает полностью электрический Ford Capri электромобилем, позволяющим отдать дань прошлому и переосмыслить будущее.

Посетите https://electriccapri.fordpresskits.com/ после 14:30 (центральноевропейское время) 10 июля 2024 года, чтобы узнать подробнее о возвращении легенды

Для полностью заряженного заднеприводного варианта Capri с увеличенным запасом хода. Для оценки запаса хода применялся международный гармонизированный порядок проведения испытаний транспортных средств малой грузоподъемности (WLTP). Приведенные значения предназначены только для сравнения и должны сравниваться только с показателями тех автомобилей, испытания которых проводились с использованием тех же технических процедур. Фактический запас хода зависит от таких факторов, как температура, стиль вождения, профиль маршрута, техническое обслуживание транспортного средства, возраст и состояние литий-ионного аккумулятора.

Допустимый груз и грузоподъемность ограничиваются весом и распределением веса.

Функции помощи водителю являются дополнительными и не заменяют собой внимание водителя, оценку им ситуации и необходимость управлять транспортным средством. Они не заменяют безопасное вождение. Подробная информация и ограничения приведены в Руководстве по эксплуатации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2457133/Eric_Cantona_Ford_Capri_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2457137/Eric_Cantona_Ford_Capri_2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2458227/Eric_Cantona_Ford_Capri_3.jpg

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