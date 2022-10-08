FOSSI宣布达到支持550项奖学金的里程碑

这项美国计划距离实现支持1000名学生的宏伟目标已经过了大半

佛罗里达州奥兰多2022年10月9日 /美通社/ -- "STEM学者未来计划"（FOSSI）的代表今天宣布，该计划距离实现到2025年支持1000名学者的宏伟目标已经过半。该公告是在由FOSSI创始合作伙伴HBCU Week基金会主办的迪士尼世界首届"HBCU Week"期间宣布的。迄今为止，该计划已筹集550项奖学金的资金，投资接近3000万美元，用于帮助培养新生代更包容的STEM人才。

通过与化工制造商和附属利益相关者的合作，FOSSI为在"传统黑人大学"（HBCU）攻读首选"科学、技术、工程和数学"（STEM）学位的学生提供4万美元奖学金。该计划还提供领导力发展、辅导和实习机会，以及由60家赞助企业致力于帮助学者实现目标的一对一帮扶。

FOSSI主席、The Chemours Company前首席执行官Mark Vergnano在谈到该计划的历史特性时表示："我们的行业从来没有像现在这样团结一致，为历史上代表性不足的学生的生活产生如此重大有意义的影响。这一成就没有我们企业赞助商的支持是不可能的。我们为这一成就感到非常自豪，并期待与HBCU Week基金会继续合作建立和发展FOSSI。"

为了帮助实现这一重要里程碑，20多家组织签署了支持未来FOSSI课程的协议，为FOSSI及其未来的学生打下了坚实的基础。这些组织包括：

A C& S, Incorporated

美国化学理事会

AdvanSix

BASF Corporation

Bayer

Cabot Corporation

Celanese

The Chemours Company LLC

Chevron

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Dow

DuPont

Eastman

Kraton Corporation

Merck & Co., Inc.

PPG Industries, Inc.

SABIC

Sasol ( USA ) Corporation

) Corporation The Shepherd Chemical Company

Trinseo

Solvay America, Inc.

W.R. Grace & Co.

HBCU Week基金会创始人兼首席执行官Ashley Christopher谈到了FOSSI在推动学生在美国HBCU学习STEM方面具有的价值，她说： "FOSSI为合作创建了一种模式，让学生少一些财务负担去追求入读HBCU的梦想。更重要的是，通过公司赞助商的导师提供培训和支持，还可以帮助增加从HBCU毕业的学生人数。"

要了解有关奖学金的更多信息，请访问www.FutureOfSTEMScholars.org。申请可通过www.FutureOfSTEMScholars.org/apply提交。申请截止日期为1月31日。

关于"STEM学者未来计划"

"STEM学者未来计划"由美国化学理事会、美国化学工程师协会（AIChE）、The Chemours Company和HBCU Week基金会于2020年创立。FOSSI是一项全国性化学工业计划，为在传统黑人大学（HBCU）攻读相关科学、技术、工程和数学（STEM）学位的学生提供奖学金，帮助消除历史上代表性不足群体的财务障碍。在化学制造商及相关行业利益相关者的赞助下，FOSSI每年为奖学金获得者提供1万美元奖学金，为期四年，并为这些学生提供在参与该计划的众多公司中获得领导力开发、辅导和实习的机会。如需了解更多信息，请访问FutureofSTEMscholars.org。

The Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI)

SOURCE The Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI)