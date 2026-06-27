Fox ESS schittert op The Smarter E Europe 2026 met zijn full-ecosystem-aanbod en door AI aangedreven standervaring

MÜNCHEN, 27 juni 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, een wereldleider in oplossingen voor hernieuwbare energie, heeft een opvallende aanwezigheid afgeleverd op The Smarter E Europe 2026. Terwijl het bedrijf zijn Europese debuut maakte, onthulde het een dynamische rebrandzone met in het middelpunt zijn geliefde mascotte Maimai. Het bood interactieve merkmomenten die deelnemers bekoorden buiten een traditionele productdisplay.

Fox ESS organiseerde tijdens het driedaagse evenement bijna dertig ondertekeningsceremonies, waardoor het vertrouwen van de partners werd versterkt.

Een slimmere, meer meeslepende door AI aangedreven stand

Door AI bediende standverlichting die dynamisch de kleuren verandert op basis van de daadwerkelijke bezoekersaantallen

Introductie van holografische producten om belangrijke technologieën tot leven te brengen

FoxCloud 2.0 slimme bewaking en beheer, met end-to-end optimalisatie, van inzichten tot controle

Een door AI aangedreven Maimai in de rebrandzone die tot een speelse, participatieve betrokkenheid aanzet

Fox ESS stelde een end-to-end ecosysteem tentoon dat C&I-opslag, residentiële systemen en verbonden mobiliteit omvat.

Hogere prestaties voor C&I-stroombehoeften

Voor C&I-projecten benadrukte Fox ESS G-Max Plus, ontworpen rond een "alles-in-één"-filosofie die batterijen en een slimme hybride omvormer integreert om de installatie te stroomlijnen. Belangrijke voordelen zijn onder meer intelligente BMS-gedreven levensduur, nauwkeurig thermisch beheer en een gestandaardiseerd compartiment dat hoogpresterend PCS integreert met preventieve veiligheidskenmerken. Het systeem ondersteunt fotovoltaïsche, net-, back-upload- en generatorbediening met ultrasnelle schakeling onder 10 ms, plus intelligent beheer voor piekvermindering en het gecontroleerd en tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit, met gegevensoverdracht naar FoxCloud via Ethernet of 4G.

Fox ESS presenteerde ook de Power Beast (H3 Plus + CQ7), met meer dan zes uur back-upvermogen, EPS-schakeling onder 10 ms, 100% onevenwichtige driefasen-output en een kleuren-LCD voor snelle monitoring en configuratie.

Snellere installatie en slimmere energie voor woningen

Voor residentiële klanten presenteerde Fox ESS de modulaire energieopslagoplossing PQ3-H3-Ultra, inclusief een 63A-bypass voor volledige back-up, 3 MPPT's (20A per string), PV min. 120V en batterij min. 80V, plus stapelbare handgrepen voor snelle installatie. Het apparaat integreert actieve en passieve veiligheidsmaatregelen, intelligente AFCI, IP66 en Type II DC/AC overspanningsbescherming, met externe bewaking via een smartphone-app of webportaal en gereedheid voor AI- en VPP-apps. Het product behaalde een recordverbrekende systeemprestatie-index (SPI) van 97%, waarmee het volgens de evaluaties van HTW Berlin en AQUU Research de eerste plaats behaalde.

Voor het EV-ecosysteem toonde Fox ESS ook de A Lite Series EV-lader (L07P / L11P) met IP55 / IK08-bescherming, zonnekoppeling, dynamische belastingbalans en OCPP 1.6JSON / 2.0.1 plus open MODBUS-integratie.

Lichtere voetafdruk, alles-in-één-eenvoud

AVO28 Avocado ondersteunt verder moderne upgrades met een compact, allesomvattend micro-opslagontwerp, waarbij hybride omvormer, LFP-batterij en ingebouwde EMS worden geïntegreerd en een eenvoudige installatie-ervaring wordt geleverd. Met ingebouwde zekeringbeveiliging en IP65-gereedheid voor buiten is het product gebouwd voor flexibele inzet.

Na het behalen van het grootste wereldwijde marktaandeel in energieopslag voor woningen, is Fox ESS klaar om de sector te leiden met meer veerkrachtige energieoplossingen. "Als snelgroeiend bedrijf streven we ernaar om het wereldwijde gebruik van vrije energie te vergroten, de menselijke productiviteit te verbeteren en toekomstige technologieën aan te drijven, waardoor energie voor menselijke vooruitgang wordt gewaarborgd", aldus Lyren Liu, CCO van Fox ESS.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001143/IMG_9851_ID_ff4806c9cea5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2989536/6015794/Fox_ESS_logo.jpg