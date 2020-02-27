Функциональнее, компактнее и быстрее: ZTE представила обновленную линейку продуктов 5G RAN для сетей следующего поколения

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 27 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, представила решение "SuperDSS" с поддержкой динамического распределения спектра по модели "три-RAT", позволяющей операторам использовать весь потенциальный спектральный ресурс для миграции на 5G. Параллельно с презентацией нового решения китайский разработчик также представил новейшую комплексную линейку продуктов для сетей 5G, продемонстрировав непрерывное стремление обеспечивать пользователям высочайшее качество Интернет-доступа.



Новая серия 5G-оборудования от ZTE на базе современных чипсетов 7 нм и двухрежимной архитектуры NSA/SA идеально подходит для всех сценариев развертывания сетей 5G с полноценным использованием всего спектрального диапазона. Линейка способна удовлетворять самый широкий спектр технических требований, включая макропокрытие, развертывание сетей за пределами помещений, на улицах, в скоростных железнодорожных тоннелях и т.д.

Используя лидирующее в отрасли решение для радиопокрытия 5G, компания ZTE помогает операторам создавать первоклассные сети нового поколения, характеризующиеся универсальным покрытием, высокой пропускной способностью, быстрым развертыванием и высокой рентабельностью.

Серия продуктов для ультраширокополосного доступа облегчает процесс совместного использования операторами связи сетей RAN как предыдущих поколений, так и плавный переход к сетям нового поколения

Для сценария макропокрытия 5G компания ZTE разработала антенную систему 5G AAU - флагманский продукт, характеризующийся облегченной конструкцией и шириной полосы пропускания в 400 МГц. Это самый конкурентноспособный продукт для диапазона 3,5 ГГц. Полоса пропускания в 400 МГц идеально отвечает потребностям совместного использования сетей радиодоступа операторами связи и интеграции доступных частот во всем диапазоне N78, обеспечивая операторам гибкость развертывания и последующей модернизации сетей. Система весом в 22 кг, что ниже максимального предусмотренного регламентом ЕС показателя массы оборудования, монтируемого одним специалистом (23 кг), позволяет сокращать объем ручного труда, а также экономит временные и прочие затраты.

Кроме вышеупомянутого флагманского решения в портфель 5G-продуктов от ZTE также входит AAU c выходной мощностью до 320 Вт, ориентированная на различные сценарии построения RAN. Двухдиапазонная антенная система 5G поддерживает частоты 2,6 ГГц и 3,5 ГГц и минимизирует требования к месту установки, заметно упрощая переход от 4G к 5G и повышая эффективность использования разнесенных спектральных ресурсов.

Предназначенное для установки в помещениях решение ZTE QCell 5G поддерживает не только мультидиапазонные, многорежимные, высокоскоростные и высокоемкие продукты 4T4R, но и более бюджетные варианты 2T2R с поддержкой частотного диапазона 300 МГц, идеально подходящие для совместного использования сетей радиодоступа операторами свзи, а также для быстрого и низкозатратного развертывания 5G.

Unisite+: быстрый процесс одновременного развертывания сетей 2G, 3G, 4G и 5G на одном сайте с использованием меньшего количества устройств

Руководствуясь идеей максимально эффективного использования технологий радиодоступа, диапазонов и ресурсов с применением минимально возможного количества устройств, компания ZTE представила UniSite+, обновленную версию уже хорошо известного пользователям решения UniSite. Конструкция Aнтенна + Pадиомодуль позволяет заменить все антенны и устанавливать новые системы 5G AAU с одним единственным радиоблоком. Активная часть данного решения обеспечивает гибкие варианты конфигурации между 64T64R и 32T32R в диапазонах N78, N41 и N79, а пассивная поддерживает 14 портов и все частотные диапазоны Sub3GHz.

В системе используются два трехдиапазонных устройства UBR: первый в отрасли продукт 1.8G+2.1G+2.6G и 700М+800М+900М с самыми высокими на сегодняшний день показателями пропускной способности в самом маленьком форм-факторе.

С помощью решения UniSite+ операторы могут с легкостью реализовывать концепцию "1 + 2 = 7", предполагающую использование одной антенны и двух радиоблоков для поддержки 7-диапазонной сети радиодоступа. Это самая простая из всех доступных на рынке систем, сокращающая количество необходимых устройств более чем на 70%.

Кроме упрощенной архитектуры радиосети компания ZTE также представила новейшую и абсолютно беспрецедентную технологию для блока базовых частот (BBU). Первая в отрасли плата блока базовых частот одновременно поддерживает все сетевые стандарты 2G, 3G, 4G и 5G, позволяя осуществлять плавный переход на технологии нового поколения без всякого "вмешательства" в аппаратное обеспечение.

Заметно упростив конфигурацию радиорешений, компания ZTE также разработала новое поколение чипсетов и высокоэффективных усилителей мощности, позволяющих на 30% сократить объемы потребления энергии оборудованием.

Чтобы удовлетворить требования к передаче данных по сетям 5G, разработчики включили в решение UniSite+ новейшие микроволновые продукты, способные передавать информацию на скорости до 25 Гб/с с меньшими задержками.. Данное решение является оптимальным для модернизации сетей MPLS/SDN, обеспечивающее максимально быструю окупаемость инвестиций операторов.

Комплексные решения ZTE открывают поистине безграничные возможности

В дополнение к системам макропокрытия и развертывания сетей в помещениях китайский разработчик также предлагает решения для транспорта - высокоскоростных поездов, составов на магнитной подушке, транспортных тоннелей и авиации. Чтобы помочь операторам в вопросах обеспечения высококачественного покрытия на различной высоте и скорости, специалисты ZTE разработали высокоинтегрированные мультистандартные и мультидиапазонные продукты для монтажа на башнях сотовой связи. Эти продукты эффективно решают проблемы покрытия в точках повышенной нагрузки, слепых зонах и на городских улицах. А представленные в ассортименте компании компактные 19-дюймовые устройства миллиметрового диапазона, монтируемые в стандартную стойку обеспечивают высокую выходную мощность при весьма компактном форм-факторе.

В процессе создания первой в мире сети 5G на борту поезда с магнитной подвеской компания ZTE совместно с оператором China Telecom обеспечили пользователям непрерывный и стабильный сетевой доступ на сверхвысокой скорости. Аналогичное решение разработчик успешно применил на многих других скоростных железнодорожных линиях.

Созданная специалистами ZTE система, обеспечивающая покрытие сети 5G по маршруту авиаперелета, обладает пропускной способностью, более чем в 100 раз превышающей показатели традиционной спутниковой связи, а одна базовая станция охватывает территорию с радиусом в 300 км. Данное решение использует спектральные ресурсы совместно с наземными сетями, позволяя операторам экономить на капиталовложениях в создание сетевой инфраструктуры и приобретение дополнительных частотных ресурсов. Систему воздушного покрытия 5G планируется уже в этом году ввести в коммерческую эксплуатацию на территории Китая.

ZTE тесно сотрудничает с более чем 70 операторами по всему земному шару. Располагая обширным опытом в сфере технологий Massive MIMO и непрерывного создания инновационных алгоритмов для сетей 5G, разработчик стремится повышать производительность коммерческих сетевых продуктов нового поколения и предоставлять пользователям доступ к высококачественным сетям со скоростью бесперебойной передачи данных на уровне 1 Гб/с.

Активно продвигая создание новых прикладных сценариев 5G, ZTE совместно с международными телекоммуникационными операторами работает над оптимизацией вертикально интегрированной отрасли 5G, разрабатывая с этой целью комплексные решения 5G SA. В дальнейшем компания планирует использовать свой комплексный портфель продуктов NSA и SA, а также передовые технологии Massive MIMO для содействия операторам в вопросах создания современных сетей и высококачественных сервисов.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

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