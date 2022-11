Für die tägliche Regeneration der Haut: Storyderm präsentiert das neue goldene Sklerit-Peeling „Princess Peel".

SEOUL, Südkorea, 14. November 2022 /PRNewswire/-- Storyderm, eine Dermakosmetik-Marke, hat eine neue Version ihres Peelingprodukts „Princess Peel" mit goldenem Sklerit auf den Markt gebracht.

Princess Peel ist ein Peeling auf Sklerit-Basis, das durch Mikrostimulation der Basalschicht Regenerationsmechanismen aktiviert und schnell zu einer Verbesserung des gesamten Hautbildes beitragen kann.

Das überarbeitete Produkt minimiert Hautreizungen und erzielt dank optimierter Wirkstoffe einen maximalen Effekt.

Das Sklerit, das Storyderm für Princess Peel verwendet, wird aus einem Süßwasserschwamm gewonnen – einem wirbellosen Organismus, der nur aus Zellen besteht. Wenn es getrocknet und zu Pulver verarbeitet wird, kann das Sklerit gegen bestimmte Krankheiten helfen. Besonders gut wirkt es bei entzündlichen Hautproblemen, da es die Haut beruhigt und entzündungshemmend wirkt. Sklerit ist ein sehr feines weißes Pulver in Form von Kügelchen, bei denen die Spicula (Skelettnadeln) mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Der hydrolysierte Schwamm wird Spongilla-Spiculum genannt, weil es sich dabei um eine Art von nadelförmigen Kieselsäureknochen handelt.

Das weiße Sklerit im Princess Peel hat eine einheitliche Form und Größe (80 bis 300 ㎛) und wird mit Hilfe einer hyperreinen Trennungsverfeinerungstechnologie hergestellt, wodurch es weniger hautreizend und schmerzhaft ist.

Princess Peel von Storyderm sorgt dafür, dass die Wirkstoffe wirksam abgegeben werden und eindringen können. Dies wird durch Ionisierung und 24-karätiges Gold erreicht, das in das weiße, zu 98 % reine und mit 4.500 Poren versehene Sklerit eingebracht wird. Dadurch kommt es zu einer schnellen Verbesserung häufiger Hautprobleme wie Akne, Narben, Pigmentierung, Falten, großer Poren und mangelnder Elastizität. Die Regeneration der Haut wird durch eine stärkere Durchblutung, eine bessere Sauerstoffversorgung und größere Aktivität neuer Zellen gefördert.

Princess Peel ist ein doppelt wirksames Kosmetikprodukt zur Faltenpflege und Aufhellung. Es enthält Adenosin und Niacinamid, die als Wirkstoffe von der koreanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde verifiziert wurden. Durch die Kombination mit den Inhaltsstoffen Acetylhexapeptid und Oligopeptid wird der Synergieeffekt maximiert.

Sklerit ist ein Inhaltsstoff, der erstmals in den 1960er Jahren in Deutschland für ein Spicula-Peeling-System verwendet wurde, woraus sich ein weltweit bekanntes Kosmetikprogramm mit zahlreichen Forschungarbeiten und klinischen Studien entwickelte. Neben Princess Peel hat Storyderm außerdem das Timemachine Peel auf den Markt gebracht – ein Produkt in Pulverform aus 99 % Sklerit, das sich zu einem Dauerbrenner entwickelt hat und bei vielen Kunden einen guten Ruf genießt.

Name des Unternehmens: SENSCO CO

Name: Alina Shin

E-Mail: [email protected]

Geschäftsbereich: Over Sea Sales Manager

Adresse: 4F, 137, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republik Korea

Tel.: +82 10 4273 8288

Website: www.storyderm.com

Instagram : https://www.instagram.com/storyderm_korea/

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=H6CswVF6FfQ

