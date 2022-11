Pour une nouvelle peau chaque jour - Storyderm présente le nouveau produit de peeling à spicules dorés, Princess Peel

SÉOUL, Corée du Sud, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Storyderm, une marque dermo-cosmétique, a lancé un nouveau produit de peeling aux spicules dorés, appelé « Princess Peel ».

Princess Peel est un peeling à spicules qui peut améliorer rapidement les problèmes de peau en activant un mécanisme de régénération grâce à des micro-stimulations sur la couche basale.

Le nouveau produit minimiserait l'irritation et aurait une efficacité maximale grâce à l'amélioration des ingrédients fonctionnels.

Le spicule de Storyderm dans Princess Peel est extrait d'une éponge d'eau douce, une créature marine constituée uniquement de cellules. Lorsqu'il est séché et transformé en poudre, le spicule peut aider à traiter certaines maladies, en particulier les problèmes inflammatoires de la peau, car il apaise la peau de manière efficace et a une action anti-inflammatoire. Il apparaît sous la forme d'une poudre blanche très fine de sorte que l'aiguille ne peut pas être vue à l'œil nu. L'éponge hydrolysée est appelée « spicule d'éponge », car elle est une sorte d'os de silice aciculaire.

Le spicule blanc de Princess Peel a une forme et une taille uniformes (80-300 ㎛) du fait de la technologie de raffinage hyper pure, qui rendent le spicule moins irritant et douloureux pour la peau.

Princess Peel de Storyderm permet l'application et l'imprégnation efficaces des ingrédients actifs par ionisation et le placement de l'or 24K dans le spicule blanc qui est pur à 98 % et a une structure poreuse 4 500. Cela permet l'amélioration rapide des problèmes globaux de la peau tels que l'acné, les cicatrices, la pigmentation, les rides, les pores et l'élasticité en stimulant le renouvellement rapide de la peau par l'amélioration de la circulation sanguine, l'approvisionnement en oxygène et une nouvelle activité cellulaire.

Princess Peel est un soin des rides et un produit cosmétique bifonctionnel de blanchiment contenant de l'adénosine et de la niacinamide, les ingrédients fonctionnels vérifiés par la KFDA (Office coréen de contrôle des médicaments et des produits alimentaires). En combinaison avec les ingrédients, l'hexapeptide d'acétyle et l'oligopeptide maximisent l'effet de synergie.

Le spicule est l'ingrédient qui a été utilisé pour développer le peeling à spicules en Allemagne dans les années 1960, un programme de beauté connu dans le monde entier et qui a fait l'objet de nombreuses recherches et essais cliniques. Outre Princess Peel, Storyderm a également commercialisé Timemachine Peel, un produit qui apparaît sous forme de poudre, constitué de 99 % de spicules, un produit dont les ventes sont régulières et qui a su acquérir une belle réputation en raison de son efficacité et des commentaires élogieux de nombreux clients.

Nom de l'entreprise : SENSCO CO

Nom : Alina Shin

E-mail : [email protected]

Division : Responsable des ventes à l'étranger

Adresse : 4F, 137, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, République de Corée

Téléphone : +82 10 4273 8288

Site Web : www.storyderm.com

