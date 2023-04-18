Gaby Natale 突破障礙，為 MPI 的世界教育大會擔任開幕主講嘉賓

達拉斯2023年4月18日 /美通社/ -- 三次 Daytime Emmy 得獎記者、最暢銷作者及演說家 Gaby Natale 將會加入全球最大的會議及活動產業協會 Meeting Professionals International (MPI)，為它們即將舉行的 世界教育大會 (WEC23) 擔任開幕主講嘉賓。

Natale 的致辭「獨一無二的您：突破障礙並重新定義可能性」，將向與會者展示如何將不適感轉化成變革性領導能力及個人成長的警鐘。這位三次 EMMY 得獎記者指出，有遠見的人以及創新的人並非出身超凡，他們都是普通人，只是選擇以不凡的方式來看待自己和世界。

Top Latina Keynote Speaker Gaby Natale

「我作為演說家、作家以及記者的重要工作之一，是鼓勵各行各業的人去擁抱自己的獨特之處、突破障礙並重新定義可能性。我相信任何人都能成為領袖，不管他們的身型、體型、身高…以及口音如何！」Natale 解釋說，她將自己宣揚的主張具體化了。

作為第一位連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性，第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔 作家 ，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

「在 MPI，我們了解到會議和活動行業是不斷變化的。」MPI 主席及執行總裁 Paul Van Deventer 說。「所以我們優先考慮吸引人的討論話題，既要與現今的業務有關，又能展望未來的重要事情。」

MPI 強調要讓規劃者有機會「更新」以及注重擁抱不斷改變的行業中的變化，其獲獎的標誌性北美活動將首次於 6 月 13 日至 15 日，在美國邊境以南，墨西哥金塔納羅奧州的全包式 Barceló Maya Resort 及 Barceló Maya Arena 舉行。

欲了解更多有關 MPI WEC23 的資訊及註冊參加，請前往 這裡 。

你亦可以在 這個 MPI 社群的獨家訪談中，更詳細地了解 Gaby 的參與情況。

關於 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 堅信能突破障礙。她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔 作家 ，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志 演說家 ，Gaby 在財富 50 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

Natale 是娛樂行業中少數對自己內容擁有版權同時還擁有電視演播室的女性。這種獨特的情況幫助她將自己對媒體的熱情與創業精神結合起來。

People 雜誌將 Natale 評為 2018 年「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書 《The Virtuous Circle》 後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 三個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia ，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量，在社交媒體上擁有超過 25 萬的關注者。

2019 年，Natale 推出了 Welcome All Beauty ，這是她個人的假髮和接髮事業，專為在旅遊期間需要攝影的女性而設計。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 雜志都報道過 Natale。 她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media 獎的提名。

Natale 持有 University of San Andres 的國際關係學學士學位及哥倫比亞大學的新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

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