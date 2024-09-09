Gaby Natale 與 Susan G. Komen® 合作，擔任官方大使

達拉斯2024年9月9日 /美通社/ -- 三度獲得 Daytime Emmy 的記者、暢銷作家兼領導力演說家者 Gaby Natale 與全球領先的乳癌組織 Susan G. Komen® 合作，擔任大使。Natale 將在這個崗位利用她的平台和個人面對乳癌的歷程，教育和吸引不同的受眾參與對抗這種致命疾病。

2024 年，Natale 被診斷出患有乳癌，經歷了多次手術、化療和放療。現已經戰勝癌症的她致力以自己的經歷倡導早期檢測，並支持其他受該疾病影響的人。

三度獲得艾美獎的 Gaby Natale 被宣布成為 Susan G. Komen 的官方大使

Natale 說：「我們可以攜手創造一個沒有乳癌的世界。我很高興能與 Susan G. Komen 合作，並致力以我的聲音來為女性帶來力量，尤其是在多元化社區中，為她們的健康發聲並打破健康公平的障礙。」乳癌是美國西班牙裔女性中最常見的癌症，預計每九位西班牙裔/拉丁裔女性中就有一位在其一生中會被診斷出此病。研究顯示，與其他族裔相比，西班牙裔女性在接受乳房 X 光檢查時往往面臨更大的障礙。

為了幫助教育和解決這些差異，Natale 將在 Komen 的社交渠道上分享她的見解，包括交叉宣傳帖文，播客訪問和 Komen 博客。她將在媒體採訪中強調韌性的主題，同時倡導及時的乳房造影檢查，尤其是在西班牙裔社群，該社群在乳癌治療結果方面面臨重大挑戰。

Natale 亦將帶領 Beauty in Resilience（韌性之美）運動，該活動著重於具包容性的美和挑戰過時的美麗標準。這項運動讚美多元文化乳癌倖存者的力量和美麗，並提供重要的健康教育和資源。Natale 解釋道：「這項運動旨在透過韌性和力量的角度重新定義美麗，並確保每個社群都可以獲得所需的資訊和護理。」

Susan. G. Komen. 教育副總裁 Krissa Smith 博士表示：「每個州、每個城市、每個社區都有受到乳癌影響的人。特別是在較晚期才診斷出疾病的西班牙裔和拉丁裔女性，她們特別需要我們的支持。我們非常感謝 Gaby Natale 以她的平台來教育和支持所有社群。我們一起強調強調早期檢測、定期篩查和心理健康支持對拯救生命的重要性。健康公平仍然是我們的核心使命，儘管已經取得了一些進展，但我們的工作仍在繼續。」

作為官方大使，Natale 將參與 Komen 的標誌性活動，例如 2024 年 Komen 達拉斯北部德州治療賽跑活動 (2024 Komen Dallas North Texas Race for the Cure)，並通過雙語媒體露面來推廣這些活動。

Susan G. Komen 是全球領先的非營利性乳癌組織，致力於拯救生命並永遠終止乳癌。Komen 採用無與倫比的綜合 360 度方法，在各方面對抗這種疾病，並為美國和全球國家的數百萬人提供支持。如需更多資訊，請到訪 komen.org 或致電 1-877 GO KOMEN。

關於 GABY NATALE

Gaby Natale 堅信能突破障礙，她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得 3 屆 Daytime Emmys® 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔作家，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志演說家，Gaby 在財富 500 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

Natale 是娛樂行業中少數對自己內容擁有版權同時還擁有電視演播室的女性。這種獨特的情況幫助她將自己對媒體的熱情與創業精神結合起來。

《People》雜誌將 Natale 評為 2018 年「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime Emmys® 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書《The Virtuous Circle》後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 3 個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和《Latino Leaders》雜誌都報道過 Natale。她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media Award 的提名。

Natale 持有 University of San Andres 的國際關係學學士學位及哥倫比亞大學的新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

出生於阿根廷的 Natale 擁有美國、阿根廷和義大利的三重國籍，曾居住在倫敦（英國）、墨西哥、華盛頓特區和布宜諾斯艾利斯。

AGANARmedia