Gaby Natale为MPI世界教育大会开幕做主旨演讲

达拉斯2023年4月18日 /美通社/ -- 三次获得日间时段艾美奖（Daytime Emmy）的记者、畅销书作家和演讲者Gaby Natale将加入全球最大的会议和活动行业协会国际会议专业人士协会（Meeting Professionals International，缩写MPI），担任即将举行的世界教育大会（World Education Congress，简称 WEC23）的开幕主旨演讲者。

Natale的演讲，独一无二的你：打破壁垒，重新定义可能性（Utterly Unique You：Breaking Barriers and Redefining Possibility），将向与会者展示如何将不适转化为变革领导力和个人成长的警钟。这位三获艾美奖的记者将说明远见者和创新者并不是非凡的人，而是选择以非凡的方式看待自己和世界的普通人。

拉丁裔顶级主讲人Gaby Natale

"鼓励各行各业的人们拥抱他们的独特性、打破障碍并重新定义可能性，这是我作为演讲者、作家和记者的工作的重要内容。我相信领导者有各种形式、形状、大小……和口音！"Natale解释说，她体现了她所宣扬的理念。

作为第一位连续3次赢得日间时段艾美奖的拉丁裔女性、第一位由哈珀柯林斯出版集团领导力部门出版的西班牙裔作家，以及为数不多的用英语讲述其有声读物的外国作家之一，Gaby在领导领域中也有过"第一个像她一样"的经历。

MPI总裁兼首席执行官Paul Van Deventer说："在MPI，我们认识到会议和活动行业在不断变化。这就是为什么我们优先提供与我们今天的业务相关并预测未来重要内容的引人入胜的讨论主题。"

MPI标志性的、获奖的北美活动将首次在美国边境以南举行，6月13-15日，活动将在墨西哥金塔纳罗奥州的全包式巴塞罗玛雅度假村和巴塞罗玛雅场馆举行，这被称为是策划者"刷新"并专注于在一个不断变化的行业中拥抱变化的机会。

如需了解更多信息和注册MPI的WEC23，请访问此处。

您还可以在这个MPI社区独家专访中详细了解有关Gaby参与的信息。

关于Gaby Natale和AGANARmedia

Gaby Natale相信打破壁垒。她体现了她所倡导的理念。

作为第一位连续3次赢得日间时段艾美奖的拉丁裔女性（作为自己节目的主持人和执行制片人），第一位由哈珀柯林斯出版集团领导力部门出版的西班牙裔作家，以及为数不多的用英语讲述其有声读物的外国作家之一，Gaby在领导领域中也有过"第一个像她一样"的经历。

Gaby是一位广受欢迎的思想领袖和励志演讲者，她在财富50强企业、联合国和她自己的TEDx演讲中分享了其鼓舞人心的信息，鼓励尚未得到充分代表的少数族裔开拓进取，实现他们在这个世界上（还）未看到的成就。

Natale是娱乐界为数不多的几个不仅拥有自己内容的版权，还拥有一家电视演播室的女性之一。这种独特的情况使她能够将对媒体的热情和企业家精神结合起来。

《人物》杂志将Natale评为2018年"25位最具影响力的拉丁裔女性"之一，重点讲述了她如何从一个始于地毯仓库的地方电视节目成为美国历史上唯一一个连续3次赢得日间时段艾美奖的拉丁裔女性。当她的第一本书《良性循环》（The Virtuous Circle）由哈珀柯林斯出版后，立即成为畅销书，在亚马逊的新书排行榜上占据了商业、灵感和自助三个不同类别的榜首，这让她的知名度进一步提高。

Natale还是AGANARmedia（一家专注于西班牙裔受众的营销公司）的创始人，该公司为希尔顿全球酒店集团、Sprint、AT&T、eBay、Intuit和亚马逊等财富500强公司提供服务。在数字世界中，她拥有一个蓬勃发展的粉丝群体，在YouTube上的浏览量超过5200万次，在社交媒体上的追随者超过25万。

2019年，Natale推出了"欢迎各种美"（Welcome All Beaut），这是她自己的假发和接发线，专门面向需要随时准备上镜的女性。

作为性别和多样性问题的不懈倡导者，Natale是 圣裘德儿童研究医院、杰出妇女行动运动（Phenomenal Woman Action Campaign）和Voto Latino等非营利组织的经常合作伙伴。

《福布斯》（Forbes）、CNN、Buzzfeed、美国国家广播公司新闻网（NBC News）、Univision和《拉丁美洲领袖》（Latino Leaders）杂志曾为Natale做过专题报道。凭借在媒体中对拉丁裔LGBTQ青年的刻画，她获得了拉丁美洲独立制片人全国协会（NALIP）的数字开拓者奖（Digital Trailblazer Award），并且获得同性恋者反诋毁联盟（GLAAD）媒体奖提名。

Natale拥有圣安德烈斯大学和哥伦比亚大学的国际关系学士学位和新闻学硕士学位。在开始她的电视事业之前，Natale在得克萨斯大学教授传播学和新闻学课程。

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