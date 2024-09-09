Gaby Natale携手Susan G. Komen ®担任官方大使

达拉斯2024年9月9日 /美通社/ -- 三重日间艾美奖获奖记者、畅销书作家和领导力演讲者Gaby Natale已与全球领先的乳腺癌组织Susan G. Komen ®合作，担任大使。 在这个角色中， Natale将利用她的平台和个人乳腺癌之旅，教育和吸引不同的受众，与这种致命的疾病作斗争。

2024年， Natale被诊断出患有乳腺癌，接受了多次手术、化疗和放疗。 现在没有癌症，她致力于利用自己的体验倡导早期发现，并支持其他受该疾病影响的人。

三项艾美奖得主Gaby Natale宣布担任Susan G. Komen的官方大使

Natale说： “我们可以共同开创一个没有乳腺癌的世界。” “我很高兴能与Susan G. Komen携手合作，并致力于利用我的声音赋予妇女权力，特别是在不同社区，倡导她们的健康并打破健康公平方面的障碍。” 乳腺癌是美国西班牙裔女性中最常见的癌症，九分之一的西班牙裔/拉丁裔女性预计将在一生中被诊断出来。 研究表明，与其他种族相比，西班牙裔女性在获得筛查乳房X光检查方面往往面临更大的障碍。

为了帮助教育和解决这些差异， Natale将通过Komen的社交渠道分享她的见解，包括交叉推广帖子、播客采访和Komen博客。 她将在媒体采访中强调韧性这一主题，同时倡导及时进行乳房X光检查，特别是在西班牙裔社区，该社区在乳腺癌结局方面面临重大挑战。

Natale还将领导“Beauty in Resilience”活动，该活动的重点是包容性美容和挑战过时的美容标准。 该活动庆祝多元文化乳腺癌幸存者的力量和美丽，并提供重要的健康教育和资源。 Natale解释说： “这项工作旨在通过韧性和力量的镜头重新定义美丽，并确保每个社区都能获得所需的信息和护理。”

“每个州、每个城市、每个社区都有人受到乳腺癌的影响。 尤其是西班牙裔和拉丁裔女性，她们面临着后期诊断，需要我们的支持。”Susan教育副总裁Krissa Smith博士说。 G. Komen. “我们非常感谢Gaby Natale使用她的平台来教育和支持所有社区。 我们共同强调早期发现、定期筛查和心理健康支持对挽救生命的重要性。 卫生公平仍然是我们使命的核心，虽然取得了进展，但我们的工作仍在继续。”

作为大使角色的一部分， Natale将参加标志性的Komen活动，例如2024年Komen Dallas North Texas Race for the Cure ，并通过双语媒体宣传这些活动。

Susan G. Komen是世界领先的非营利性乳腺癌组织，致力于挽救生命和永远根除乳腺癌。 Komen拥有无与伦比的全面360度方法，可在所有战线上与这种疾病作斗争，并为美国和全球数百万人提供支持。 如需了解更多信息，请访问komen.org或致电1-877 GO KOMEN。

关于GABY NATALE

Gaby Natale相信打破障碍。 她体现了她所宣扬的。

作为第一个连续赢得3个日间艾美奖的拉丁裔作家（作为她自己的节目的主持人和执行制片人） ，第一位由HarperCollins的领导力部门出版的西班牙裔作家，也是少数几个用英语讲述有声书的外国作家之一， Gaby在领导力领域有自己的“第一个像她一样的人”。

作为备受追捧的思想领袖和鼓舞人心的演讲者， Gaby在《财富》500强企业、联合国和她自己的TEDx演讲中分享了她的鼓舞人心的信息，鼓励代表性不足的少数群体开拓创新，成为他们在世界上（尚未）看到的人。

Natale是娱乐行业的少数女性之一，不仅拥有其内容的权利，还拥有电视工作室。 这种独特的情况使她能够将她对媒体的热情与她的创业精神相结合。

《人物》杂志将Natale评为2018年“25位最强大的拉丁裔人”之一，重点介绍了她如何从一个从地毯仓库开始的当地电视节目转变为美国历史上唯一一个赢得三连冠日间艾美奖®的拉丁裔的鼓舞人心的故事。 当她的第一本书HarperCollins的“The Virtuous Circle”成为即时畅销书时，她的人气进一步增长，在3个不同类别（商业，灵感和自助）中超过了亚马逊的新发布排行榜。

Natale还是AGANARmedia的创始人， AGANARmedia是一家专注于西班牙裔受众的营销公司，为希尔顿全球、Sprint、AT&T、eBay、Intuit和亚马逊等财富500强公司提供服务。 在数字世界中，她拥有蓬勃发展的粉丝群，在YouTube上的观看次数超过5200万。

作为性别和多样性问题的不懈倡导者， Natale经常与St. Jude儿童研究医院、Phenomenal Woman Action Campaign和Voto Latino等非营利组织合作。

Natale曾在福布斯、美国卷积神经网络、Buzzfeed、NBC新闻、Univision和Latino Leaders杂志上发表过专访。 她因在媒体中描绘拉丁裔LGBTQ青年而获得NALIP的数字开拓者奖和GLAAD媒体奖提名。

Natale拥有圣安德烈斯大学和哥伦比亚大学的国际关系学士学位和新闻学硕士学位。 在开始电视职业生涯之前， Natale在德克萨斯大学教授传播和新闻课程。

Natale来自阿根廷，拥有美国、阿根廷和意大利的三重国籍，曾居住在伦敦（英国）、墨西哥、华盛顿特区和布宜诺斯艾利斯。

AGANARmedia