GAC International: база в Центральной Азии и поставки для ECO Mobility в Таджикистане

GAC International открывает экспортную базу в Центральной Азии и поставляет 1000 автомобилей для проекта ECO Mobility в Таджикистане

ГУАНЧЖОУ, Китай, 24 мая 2024 года /PRNewswire/ -- 22 мая 2024 года компании GAC International и ECO Taxi, CJSC (далее — «ECO») успешно провели мероприятие «Интеллектуальное вождение без границ — совместное путешествие по Шелковому пути» (Intelligent Driving Without Boundaries, Journeying the Silk Road Together), посвященное открытию экспортной базы GAC в Центральной Азии, и церемонии передачи транспортных средств для проекта ECO Mobility в Таджикистане. В мероприятии приняли участие руководители из провинции Гуандун (Guangdong ) и округа Кашгар (Kashgar), менеджер компании ЕСО Оливер Олимов (Oliver Olimov), заместитель генерального директора компании GAC International Дай Биньчжен (Dai Binzheng), заместитель генерального директора GAC AION Чжэн Чуньци (Zheng Chunqi) и заместитель генерального директора GAC Commerce Лу Вэйцун (Lu Weicong).

GAC International Launches Central Asia Export Base and Delivers 1000 Units for ECO Mobility Project in Tajikistan

Сначала состоялось официальное открытие экспортной базы GAC в Центральной Азии, символизирующей важную веху в международной экспансии GAC в области поставки транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии. За этим последовала церемония передачи транспортных средств для проекта ECO Mobility, в ходе которой GAC International официально передала компании ECO 1000 автомобилей AION Y как новый, экологичный и интеллектуальный вид транспорта, доступный теперь жителям Таджикистана.

Менеджер компании ECO Оливер Олимов (Oliver Olimov) заявил: «Поставка 1000 автомобилей AION Y для проекта ECO Mobility является не просто крупной закупкой транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, она подчеркивает нашу твердую приверженность экологически чистым способам передвижения и стремление к устойчивому развитию. В будущем мы продолжим сотрудничество с GAC International для изучения и реализации новых возможностей экомобильности».

Комментируя событие, заместитель генерального директора GAC International Дай Биньчжен (Dai Binzheng) сказал: «Сегодняшняя передача 1000 автомобилей AION Y компании ECO знаменует собой важную веху в нашем партнерстве. Это первый официальный экспорт моделей автомобилей GAC International в Таджикистан, и мы надеемся на тесное сотрудничество с ЕСО и всеми заинтересованными сторонами для продвижения новых видов энергии и совместного приближения эпохи устойчивого развития».

В рамках своей стратегии интернационализации GAC International активно развивает свою дистрибуторскую сеть в Таджикистане, неуклонно продвигая как розничную торговлю, так и сотрудничество с оптовым бизнесом, чтобы предоставить доступ к высококачественным, технологически инновационным моделям автомобилей как можно большему числу жителей Таджикистана. В планы на будущее входит создание дочерней компании в Узбекистане для расширения присутствия на рынке Таджикистана, а также формирование региональной синергии в целях укрепления бренда и роста продаж. В перспективе компания GAC International намерена развивать зарубежные контакты, энергично выходя на рынок транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, в Центральной Азии, опираясь на экспортную базу в уезде Шуфу (Shufu) округа Кашгар (Kashgar) для продвижения высококачественных инновационных транспортных средств в регионе.

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