GameChange Solar поставляет электроэнергию более чем 15 миллионам людей в 5,8 миллионах домов

НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о продажах в общей сложности на 29 ГВт. Речь идет о разработанных компанией GameChange Solar системах Genius Tracker™ и MaxSpan™ с фиксированным углом наклона, которые после установки будут поддерживать модули, обеспечивающие экологически чистую и возобновляемую солнечную энергию, поставляемую примерно 5,8 миллионам домов и более 15 миллионам человек по всему миру.

GameChange Solar Supplying Electricity to Over 15 Million People in 5.8 Million Homes

Эндрю Уорден, генеральный директор GameChange Solar, заявил следующее: «Приятно видеть, что GameChange Solar оказывает существенное влияние на выполнение нашей миссии, помогая солнечной энергии стать самой дешевой технологией производства (Generation) электроэнергии по всему миру. Эта важная миссия привела к тому, что теперь мы помогаем поставлять солнечную электроэнергию примерно 15 миллионам людей. И мы уже предполагаем, что благодаря быстрым темпам развития, мы вскоре значительно увеличим эту цифру».

Контактные данные и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону: +1 (302) 528-2125 или

по электронной почте: [email protected]

Ссылки по теме:

https://www.gamechangesolar.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2058445/GameChange_Solar_Supplying_Electricity.jpg

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SOURCE GameChange Solar