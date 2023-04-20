GameChange Solar поставляет электроэнергию более чем 15 миллионам людей в 5,8 миллионах домов

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GameChange Solar

Apr 20, 2023, 08:57 ET

НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о продажах в общей сложности на 29 ГВт. Речь идет о разработанных компанией GameChange Solar системах Genius Tracker™ и MaxSpan™ с фиксированным углом наклона, которые после установки будут поддерживать модули, обеспечивающие экологически чистую и возобновляемую солнечную энергию, поставляемую примерно 5,8 миллионам домов и более 15 миллионам человек по всему миру.

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GameChange Solar Supplying Electricity to Over 15 Million People in 5.8 Million Homes
GameChange Solar Supplying Electricity to Over 15 Million People in 5.8 Million Homes

Эндрю Уорден, генеральный директор GameChange Solar, заявил следующее: «Приятно видеть, что GameChange Solar оказывает существенное влияние на выполнение нашей миссии, помогая солнечной энергии стать самой дешевой технологией производства (Generation) электроэнергии по всему миру. Эта важная миссия привела к тому, что теперь мы помогаем поставлять солнечную электроэнергию примерно 15 миллионам людей. И мы уже предполагаем, что благодаря быстрым темпам развития, мы вскоре значительно увеличим эту цифру».

Контактные данные и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону: +1 (302) 528-2125 или 
по электронной почте: [email protected]

Ссылки по теме:
https://www.gamechangesolar.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2058445/GameChange_Solar_Supplying_Electricity.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

 

SOURCE GameChange Solar

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GameChange Solar suministra electricidad a más de 15 millones de personas en 5,8 millones de hogares

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