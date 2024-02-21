GameChange Solar объявляет о расширении до 35 ГВт годовой производственной мощности в США

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GameChange Solar

21 Feb, 2024, 13:30 ET

Увеличение внутренних производственных мощностей позволяет компании поставлять солнечные трекерные системы, которые на 70% состоят из отечественных компонентов, с возможностью доведения этого показателя до более 85%.

НОРУОЛК (штат Коннектикут), 20 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar (GCS), ведущий мировой поставщик передовых, экономически эффективных систем слежения за солнцем для наземных фотоэлектрических (PV) установок, продемонстрировала высокую степень лояльности в отношении отечественного производства, объявив о расширении до 35 ГВт годовой производственной мощности по ключевым компонентам, выпускаемым в США, в сравнении с 24 ГВт в 2023 году. Увеличение внутренних производственных мощностей позволит компании GameChange обеспечить долю отечественных комплектующих в своих трекерах Genius свыше 85% в зависимости от потребностей клиентов.

Компания GameChange Solar подтвердила, что в стандартном случае доля произведенных в США комплектующих в ее солнечных трекерах будет составлять 70% для всех клиентов и может быть доведена до 85% и выше по запросу. Установление стандарта на долю отечественных комплектующих отражает принципиальную позицию компании по поддержке отечественного производства и подчеркивает ее лидирующее положение в отрасли по внутренним мощностям. В результате увеличения внутренних производственных мощностей компания может брать на себя многолетние обязательства по их загрузке.

С 2012 года компания GameChange Solar создала впечатляющие производственные мощности в США и, выйдя на объем 35 ГВт по мощности выпускаемого оборудования, стала лидером отечественного производства. Это достижение опирается на сеть из свыше 30 производственных площадок в 16 штатах, обеспечивая соответствие наших клиентов требованиям Закона о снижении инфляции в отношении доли отечественных комплектующих.

Производственные мощности GameChange Solar в США обеспечивают внутреннее производство деталей трекера, включая трубы для передачи крутящего момента, стойки, контроллеры, оборудование для монтажа модулей, такое как направляющие крепежные конструкции и быстросъемные крепления SpeedClamps™, подшипники, штампованные детали и другие важные компоненты солнечного трекера.

Комментируя ситуацию, Дерик Бота (Derick Botha), коммерческий директор GameChange Solar, сказал: «Компания GameChange уже много лет является лидером отечественного производства солнечных трекерных систем в США. Мы гордимся своим растущим вкладом в увеличение производства оборудования для солнечной энергетики в США, помогаем создавать рабочие места в области экологически чистой энергетики и приближаем глобальный энергетический переход».

О компании GameChange Solar

GameChange — ведущий мировой поставщик систем слежения за солнцем, которые используются в проектах распределенной генерации солнечной энергии для коммунальных нужд и в наземных фотоэлектрических установках по всему миру. Мощность поставленных нами систем с солнечными трекерами и креплением панелей под фиксированным углом превышает 29 ГВт; их объединяет быстрый монтаж, гарантированное качество и уникальная ценность благодаря высокопрофессиональному проектированию, инновационному дизайну и массовому производству. Наша продукция позволяет фотоэлектрическим панелям на солнечных электростанциях отслеживать движение солнца и оптимизировать работу станции, дополнительно защищая установку от вредных погодных условий.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт компании GameChange Solar.

Контакты:
Лиза Эндрюс (Lisa Andrews)
Директор по маркетингу
[email protected]

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