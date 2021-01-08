GameChange Solar представляет технологию отражателей с двусторонними трекерами, обеспечивающую повышение выработки электроэнергии на 15-20%
Jan 08, 2021, 10:27 ET
НЬЮ-ЙОРК, 8 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о внедрении новой технологии BifacialReflector™ с поданной заявкой на патент, которая существенно увеличивает выработку электроэнергии для GameChange Solar Genius Tracker™ с двусторонними модулями. Эта технология представляет собой сплошную твердую поверхность с высокой светоотражающей способностью (альбедо 0,95) шириной до 4 м, которая отражает свет с уровня непосредственно над землей на тыльную поверхность двусторонних модулей. Данная технология представляет собой значительное усовершенствование относительно других идей, поскольку не предполагает наземного покрытия, имеющего ограниченный срок службы и нуждающегося в постоянном уходе. BifacialReflector™ — самоочищающаяся система с длительным сроком службы (40 лет). Эти отражатели могут увеличивать выработку электроэнергии на 15-20% при использовании двусторонних модулей, что приблизительно на 5-8% больше по сравнению с другими двусторонними трекерами, не имеющими технологии BifacialReflector™.
В связи с этим глава компании GameChange Solar Эндрю Уорден (Andrew Worden) заявил следующее: «Владельцы солнечных электростанций по всему миру обращаются с просьбами о создании экономичного, долговечного и неприхотливого наземного покрытия с высокой светоотражающей способностью (альбедо 0,95) для размещения под трекерами с двусторонними модулями. Мы с радостью предоставляем уникальное и превосходное решение — технологию BifacialReflector™. Наша технология обеспечивает существенное повышение выработки электроэнергии для двусторонних модулей и 40-летний срок службы без технического обслуживания, что представляет собой значимый прорыв для всей отрасли».
Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе по тел. +1 (302) 528-2125
или по электронной почте: [email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1396669/gamechange.jpg
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http://www.gamechangesolar.com
SOURCE GameChange Solar