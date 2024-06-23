GCL SI впервые представляет новые инновации SiRo на выставке Intersolar Europe 2024

МЮНХЕН, 24 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. («GCL SI» или «Компания»), ведущий поставщик комплексных решений в области возобновляемых источников энергии, впервые представляет SiRo, новейшую инновацию компании в фотоэлектрическом секторе, включающую первый в мире новаторский механизм отслеживания углерода по всей цепочке создания стоимости GCL Carbon Data Platform, на выставке Intersolar Europe, которая проходит с 19 по 21 в Мюнхене, ведущей выставке мировой солнечной индустрии.

GCL SI debuting several trending products at Intersolar Europe

GCL SI также впервые представляет линейку новейших решений, включая перовскитные модули, а также различные высокоэффективные модули N-типа, на выставке в Европе.

Используя передовые технологии блокчейна и стратегические партнерства для создания бесшовной и прозрачной углеродной платформы, новаторская практика GCL SI сокращает свой углеродный след и дает возможность другим делать то же самое.

Все модули, оснащенные платформой GCL Carbon Data Platform, интегрированы как SiRo, решение, которое спроектировано и разработано для отслеживания выбросов углерода от металлургического производства поликремния до переработки поликремния в реакторе с псевдоожиженным слоем, этапов производства «слитки, пластины, элементы» и, в конечном итоге, сборки фотоэлектрического модуля. Цель создания SiRo — предоставить клиентам более низкоуглеродные варианты за счет отслеживания выбросов углерода на каждом этапе производства, а также обеспечения соответствия выбросов углерода модулей SiRo соответствующим национальным стандартам и требованиям.

Каждый модуль SiRo будет иметь QR-код, раскрывающий его конкретные выбросы углерода, и отчет с каждого этапа производства, данные защищены технологией блокчейна для предотвращения подделки, и это решение обеспечивает прозрачность при подготовке к будущим правилам Механизма корректировки углеродных границ (CBAM).

Последние перовскитные однопереходные и тандемные модули GCL установили новые мировые рекорды с эффективностью модулей 19,04% и 26,36% соответственно, что является знаковым прорывом. Система производства электроэнергии из перовскита продолжит обновлять рекорды эффективности для дальнейшего развития отрасли и расширения производства. Кроме того, компания GCL SI также продемонстрировала пять высокоэффективных модулей N-типа, которые могут похвастаться максимальной мощностью 720 Вт с улучшенной производительностью.

На выставке Intersolar Europe 2024 компания GCL SI подписала соглашение о сотрудничестве с компанией EcoTree, которая специализируется на устойчивом развитии посредством инновационных инвестиционных решений в области посадки деревьев. Обе компании будут сотрудничать в области стратегического планирования, коммуникации, исследований и оценки для обеспечения эффективного сохранения биоразнообразия и лесов.

«Мы очень рады сотрудничеству с GCL SI. Мы оба активно способствуем обезуглероживанию. Имеет смысл только объединить усилия по развитию местного биоразнообразия и углеродных проектов. В EcoTree мы особенно рады международному масштабу этого партнерства, представляя нашу ДНК с охватом проектов в различных европейских странах», — сказал Томас Кангилем (Thomas Canguilhem), генеральный директор EcoTree.

Томас Чжан (Thomas Zhang), исполнительный президент GCL SI, отметил, что выставка Intersolar Europe предоставила компании платформу для демонстрации новейших технологических достижений, продуктов и решений, способствуя обмену с лидерами отрасли и открывая новые возможности для сотрудничества.

«Сейчас у нас решающий момент в истории для решения климатических проблем с помощью постоянных инноваций и смелых действий по созданию более экологичного и устойчивого будущего для всех людей. GCL SI стремится расширить возможности развития отрасли с помощью международной демонстрации и передовых технологий, это наша цель, а также ответственность за ускорение зеленой трансформации глобальной энергетической структуры с постоянно развивающимися продуктами и решениями», — сказал Чжан.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2443877/GCL_SI_debuting_several_trending_products_at_Intersolar_Europe.jpg