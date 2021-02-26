GCLSI начала поставки комплектов солнечных батарей G-Home для немецкой компании Enpal

СУЧЖОУ (Китай), 26 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCLSI или «Компания») (Shenzhen:002506), ведущий мировой разработчик фотовольтаических решений из Китая, успешно поставила комплекты солнечных батарей G-Home для компании Enpal, одного из самых современных поставщиков решений в сфере солнечной энергетики в Германии. Это стало важным шагом вперед в развитии GCLSI на зарубежных рынках. Компания превращается из поставщика стандартного оборудования в сфере возобновляемой энергетики в поставщика услуг по разработке индивидуальных решений.

Комплект солнечных батарей G-Home состоит из высокопроизводительных модулей GCL и баланса системы (BOS). Система поставляется частично собранной, что упрощает процесс установки и значительно сокращает ее время. В сентябре 2020 года GCLSI подписала стратегическое соглашение с компанией Enpal о поставке 5 000 комплектов солнечных батарей G-Home. Немецкая компания работает в сфере распределенной энергетики и предлагает бытовые решения на основе новых интеллектуальных энергетических технологий.

«Компания GCLSI разрабатывает свою продукцию с учетом рыночных тенденций. Наша текущая трансформация отражает ту эволюцию, которую мы переживаем, — заявил глава компании Томас Чжан (Thomas Zhang). — Поставки оборудования компании Enpal обусловлены нашими технологическими преимуществами, а также особым акцентом на немецком рынке. В скором времени мы представим наши комплекты солнечных батарей G-Home на более широком международном рынке».

Комплект солнечных батарей G-Home от GCLSI — это высококачественное комплексное решение для домовладельцев. Его просто устанавливать, адаптировать и настраивать, что позволяет обслуживать различные типы кровель в зависимости от потребностей клиентов. G-Home обладает функциями накопления энергии и управления энергопотреблением в домашних хозяйствах (HEMS), способен улавливать солнечную энергию в течение всей ночи и служит рациональным, экологичным энергетическим решением.

В последние годы компания GCLSI сосредоточила свое внимание на исследованиях и разработках в области новых энергетических технологий, проектируя различные типы решений для солнечной энергетики. Благодаря своей промышленной системе управления цепочками поставок компания предлагает клиентам наиболее оптимальные системы и отдельные продукты. По мере глобального расширения GCLSI осваивает более широкие перспективы, чтобы вывести еще больше решений на немецкий рынок экологически чистой энергии.

О компании GCLSI

Компания GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) входит в GCL Group, глобальный конгломерат в сфере энергетики, крупнейшая негосударственная энергетическая компания в Китае, которая специализируется на новых и экологически чистых источниках энергии, а также сопутствующих услугах. GCL System Integration ведет свою деятельность по всему миру. У компании есть пять производственных баз в материковом Китае и один во Вьетнаме с модульной мощностью 8 ГВт, а также еще 4,3 ГВт высокоэффективной мощности солнечных элементов, что делает ее модульным производителем мирового уровня. Для получения более подробной информации посетите: https://www.gclsi.com/.

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https://www.gclsi.com/



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