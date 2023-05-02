哥伦比亚博士因创新的痴呆症研究而获奖

哥伦比亚波哥大2023年5月2日 /美通社/ -- 4月15日，在哥伦比亚的麻省理工学院哈佛俱乐部(MIT Harvard Club)组织的"塑造未来"麻省理工学院哈佛哥伦比亚峰会(MIT Harvard Colombia Summit)上， Lina Zapata博士因其旨在改善哥伦比亚痴呆症诊断和减少该国脑健康不平等的研究项目而获得了"超越领导力医学创新奖"(Beyond Leadership Award for Medical Innovation)。 超越领导力奖旨在表彰那些在可持续发展、医疗创新、和平与和解以及多样性与包容性领域创建哥伦比亚未来的人。

获奖后， Lina Zapata博士说："获得超越领导力奖是一项巨大的荣誉，这证明了我们的团队在解决哥伦比亚今天面临的最紧迫的医疗问题之一方面所做的辛勤工作。"

Maria Eugenia Rey (miembro de la Junta directiva Nacional de Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) y Dra Lina Zapata Dra Lina Zapata荣获麻省理工学院哈佛俱乐部“哥伦比亚超越领导力奖----医学创新类” Dra Lina Zapata荣获麻省理工学院哈佛俱乐部“哥伦比亚超越领导力奖----医学创新类”

她补充道："教育是抗击痴呆症的关键。 这不仅关乎改进诊断和治疗，还关乎提高认识和减少污名。 通过教育公众了解痴呆症，我们可以促进及早发现，鼓励健康的生活方式，并且支持患有这种疾病的患者及其护理人员。 我们需要共同努力，确保每个人都了解痴呆症的影响，以及我们可以采取哪些措施来降低其患病率，并且改善受影响人群的生活质量。"

目前，全球有超过5500万人患有痴呆症，其中60%以上生活在中低收入国家。 哥伦比亚的老龄化人口正在迅速增长，痴呆症患病率也随之上升。 除了影响患者和家庭护理人员的生活质量外，痴呆症还是最昂贵的不可治愈慢性病之一，给哥伦比亚的卫生系统带来越来越沉重的负担。

哥伦比亚和大多数拉丁美洲国家的一个主要问题是，痴呆症患者很少得到诊断，而且痴呆症还没有得到完善定性。 耽误对痴呆症的准确诊断以及误诊会妨碍适当的治疗与遗传咨询，并使预后恶化。 这种情况在拉丁美洲更加严重，因为在文化上有效的认知测试选择有限，而且拉丁美洲人的社会生物和表型多样性影响了痴呆症的定性。

为了解决这些问题， Lina Zapata博士在哥伦比亚考卡山谷省卡利市领导着一个跨学科研究小组，该小组隶属于利利谷基金会研究中心(Fundacion Valle del Lili Research Center)，旨在测试基于新型和可扩展技术的认知评估的准确性，以支持在哥伦比亚这一地区准确检测和定性痴呆症。

Zapata博士 的研究团队利用数字工具，在包括原住民、非裔哥伦比亚人和具有欧洲血统的混杂多元化人群中，利用风险建模和谱系软件，确定考卡山谷省的哥伦比亚成年痴呆症患者的认知、临床和遗传概况，目前正在研究他们的全基因组。 这将有助于早期准确诊断痴呆症，检测该地区神经退行性疾病的新基因突变，最终减少哥伦比亚的脑健康不平等。

Lina Zapata博士 的项目已获得全球脑健康研究所（美国）、阿尔茨海默氏症协会（美国）、阿尔茨海默氏症学会（英国）以及拉丁美洲和加勒比海地区痴呆症联合会(RedLat)等领先的国际痴呆症协会的赠款和资助。

该项目的主要益处之一是将尚未得到充分研究和代表的人群纳入国际痴呆症研究。 这将使我们能够更好地了解哥伦比亚痴呆症的临床表现，由于文化和遗传学的原因，这可能与其他国家不同；获得更多关于我们在神经退行性疾病方面的遗传脆弱性的知识；同时，使哥伦比亚痴呆症患者能够参与未来治疗的国际临床试验，并且减少痴呆症诊断和治疗的不平等。

Lina Zapata博士说："通过我们的研究，我们的目标是为哥伦比亚的痴呆症患者提供更准确和文化相关的诊断和治疗，同时促进全球痴呆症研究的多样性和包容性。"

关于 Lina Zapata博士 Lina Zapata博士是一名医学博士，毕业于CES大学（哥伦比亚麦德林），在瓦莱大学（哥伦比亚卡利）专攻精神病学，同时也是加州大学旧金山分校全球脑健康研究所(Global Brain Health Institute)的大西洋高级研究员，她专注于改善脑健康并减少痴呆症的全球规模和影响。

自2018年以来， Lina Zapata曾在卡利的利利谷基金会和瓦莱大学附属精神病院部门担任精神病医生。 自2019年以来，她担任了哈维里亚那大学医学院的精神病学教授，自2022年以来担任了伊瑟丝大学的精神病学教授。

Lina Zapata博士在《神经精神病学与临床神经科学杂志》等主要国际医学索引期刊上发表过文章，并应邀在拉丁美洲、美国、欧洲和亚洲的神经病学、精神病学和领导力会议、播客和广播节目中发表了演讲。

关于哥伦比亚的麻省理工学院哈佛俱乐部（超越领导力奖的组织者）

哥伦比亚的麻省理工大学哈佛俱乐部是一个由麻省理工学院和哈佛大学校友及学生组成的社区，他们都与哥伦比亚有联系，俱乐部旨在加强纽带，促进其成员的发展，建设一个更美好的国家。 该俱乐部寻求与哈佛大学、麻省理工学院及其校友保持联系。 他们为此组织活动和项目，以促进其活跃成员的联络和其他兴趣。

联系方式： https://www.dralinazapata.com

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MIT Harvard club de Colombia

SOURCE MIT Harvard club de Colombia