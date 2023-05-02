哥倫比亞醫生因其創新的認知障礙症研究而獲獎

哥倫比亞波哥大 2023年5月2日 /美通社/ -- 4 月 15 日，在哥倫比亞哈佛麻省理工校友會舉辦的哥倫比亞哈佛麻省理工校友峰會「Shaping the Future」（塑造未來）上，Lina Zapata 醫生因其旨在改善哥倫比亞認知障礙症診斷以及減少國內大腦健康不平等的研究項目，贏得了醫療創新領域的卓越領導獎。 卓越領導獎旨在表彰在可持續發展、醫療創新、和平與和解以及多元化與包容等領域對哥倫比亞的未來作出貢獻的人士。

Lina Zapata 醫生在得獎後說：「贏得卓越領導獎是個巨大的殊榮，亦證明了我們團隊為解決現今哥倫比亞最迫切的醫療保健問題之一所做出的努力。」

Maria Eugenia Rey （哥倫比亞全國企業家協會全國董事會成員） 及 Dra Lina Zapata Dra Lina Zapata 贏得哥倫比亞哈佛麻省理工校友會的醫學卓越領導獎 Dra Lina Zapata 贏得哥倫比亞哈佛麻省理工校友會的醫學卓越領導獎

她還補充說：「教育是對抗認知障礙症的關鍵。不只是要改善診斷及治療，還要提升認識和減少耻辱感。透過教育大眾有關認知障礙症的知識，我們可以促進早期檢測，鼓勵健康生活模式，支援該疾病的患者及其照顧者。我們需要共同合作，確保所有人明白認知障礙症的影響，以及我們可以採取哪些措施來減少患病率和改善受影響人士的生活品質。」

目前，全世界超過 5500 萬人患有認知障礙症，其中超過 60% 的患者生活在低收入及中收入國家。哥倫比亞的人口老化問題正在快速增長，伴隨的是認知障礙症的患病率。除了影響患者及家庭照顧者的生活品質外，認知障礙症是其中一種花費最高、無法治愈的長期病，為哥倫比亞的健康系統帶來愈來愈大的負擔。

哥倫比亞及拉丁美洲大部份地區的其中一個主要問題，是患有認知障礙症的人很少被診斷出來，而且特徵也不明顯。認知障礙症準確診斷延遲及誤診會妨礙適當治療、基因諮詢，且導致預後惡化。這種情況在拉丁美洲更嚴重，因為文化適宜的認知測試選擇有限，並且拉丁美洲人的社會生物學及表現型多樣性影響了認知障礙症的特徵。

為了解決這些問題，Lina Zapata 醫生在哥倫比亞考卡山谷省卡利市的 Fundacion Valle del Lili 研究中心中領導了一支跨學科的研究團隊，旨在測試基於新型及可擴展技術的認知評估，以支援準確的檢測，以及哥倫比亞該地區內認知障礙症的特徵。

Zapata 醫生的研究團隊利用數位工具，在混合及多元化的人口（本地人、非洲裔哥倫比亞人及帶有歐洲血統的人）中，透過風險模型及譜系圖軟件辨識哥倫比亞考卡山谷省內成年認知障礙症患者的認知、臨床及基因特徵，目前正研究他們的全基因組。這有助於對認知障礙症進行早期及準確的診斷，檢測該地區神經退化障礙疾病的新基因突變，最終減少哥倫比亞的大腦健康不平等。

Lina Zapata 醫生的項目獲得了國際領先認知障礙症協會的撥款及資助，例如 Global Brain Health Institute（美國）、Alzheimer's Association（美國）、Alzheimer Society（英國）以及 Latin American and Caribbean Consortium on Dementia (RedLat)。

這個項目的主要優點之一，是將研究不足及代表性不足的人口納入了認知障礙症的國際研究之中。這便於我們更好地了解哥倫比亞認知障礙患者的臨床表現（出於文化和基因的原因，可能不同於其他國家），更多了解我們在神經退化障礙疾病方面的基因脆弱性，同時可讓哥倫比亞的認知障礙症患者參與未來治療的國際臨床實驗，減少認知障礙症診斷及治療的不平等。

Lina Zapata 醫生說：「我們旨在透過研究在為哥倫比亞的認知障礙症患者提供更準確且文化相關的診斷及治療，同時促進全球認知障礙症研究的多元性及包容性。」

Lina Zapata 醫生簡介 Lina Zapata 醫生是畢業於 CES University（哥倫比亞麥德連）的醫學博士， 在 University of Valle（哥倫比亞卡利）專門研究精神病學，是 University of California San Francisco 全球腦健康研究所的高級 Atlantic 研究員，專門研究改善大腦健康以及減少全球認知障礙症的規模和影響。

自 2018 年起，Lina Zapata 醫生於 Fundacion Valle del Lili 及 Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle in Cali 擔任精神科醫生。自 2019 年起，她亦於 Javeriana University 的醫學院擔任精神病學教授，自 2022 年起在 ICESI university 任教。

Lina Zapata 醫生曾在主要的國際醫學索引期刊上發表文章，包括神經精神病學及臨床神經科學期刊，並受邀在拉丁美洲、美國、歐洲及亞洲的神經病學、精神病學及領導者會議、播客及電台節目上發言。

哥倫比亞哈佛麻省理工校友會簡介（卓越領導獎的主辦方）

哥倫比亞哈佛麻省理工校友會是由與哥倫比亞有關的麻省理工學院及哈佛大學校友與學生組成的社群，旨在強化聯繫、促進成員的發展，建設一個更美好的國家。該校友會尋求維繫哈佛及麻省理工與其校友之間的聯繫。因此，他們會組織各項活動，以促進其活躍成員的人際網絡及其他興趣。

聯絡方式： https://www.dralinazapata.com

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MIT Harvard club de Colombia

SOURCE MIT Harvard club de Colombia