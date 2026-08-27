GEEKOM revient à l'IFA 2026 avec une IA locale distribuée et des PC de nouvelle génération

TAIPEI, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- GEEKOM sera de retour à l'IFA 2026 à Berlin en septembre prochain, où elle présentera ses dernières avancées en matière d'IA locale ainsi qu'une nouvelle génération d'ordinateurs portables et de mini-PC hautes performances.

En tête de la gamme que GEEKOM présentera à l'IFA figure sa solution d'IA locale distribuée, articulée autour de quatre mini-PC GEEKOM A9 Mega équipés du processeur AMD Ryzen™ AI Max+ 395 et d'une carte graphique Radeon™ 8060S. Connectés via USB4 comme une plateforme distribuée, les quatre systèmes peuvent exécuter DeepSeek V4 Flash en local, permettant ainsi à l'IA de dépasser les limites d'un simple mini-PC sans nécessiter de rack de serveurs traditionnel ni de commutateur haut débit propriétaire.

Conçue pour les entreprises et les utilisateurs professionnels, cette solution permet d'exécuter en local des grands modèles de langage, des agents d'IA, des assistants de connaissances privés, des analyses de documents et de code, ainsi que d'autres charges de travail liées à l'IA. Les données sensibles restent sous le contrôle de l'utilisateur, tandis que la puissance de calcul peut évoluer à mesure que les besoins augmentent, offrant ainsi une approche pratique, confidentielle et flexible pour le déploiement de l'IA en entreprise.

Un autre produit phare est le GeekBook X16 Pro, qui repousse les limites de ce qu'un ordinateur portable fin et léger peut offrir. Équipé d'un processeur AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 avec carte graphique Radeon™ 890M, il offre de puissantes performances en matière de processeur, de graphisme et d'IA dans un boîtier fin et léger de 16 pouces en alliage de magnésium. Des applications d'IA aux tâches créatives exigeantes, en passant par le multitâche et les jeux vidéo, le X16 Pro offre des performances haut de gamme sans alourdir l'expérience utilisateur. Son grand écran de 16 pouces et sa batterie de 77 Wh offrent un équilibre parfait entre expérience visuelle immersive, productivité et mobilité.

GEEKOM présentera également pour la première fois le Mega Mini PC IT13, équipé d'un processeur Intel® Core™ Ultra X7 358H. Alliant les performances d'un processeur à 16 cœurs, une carte graphique Intel® Arc™ B390 et une accélération NPU dédiée, il offre de puissantes capacités de calcul, graphiques et d'IA pour l'IA locale, les tâches créatives et la productivité, le tout avec un encombrement bien inférieur à celui d'un ordinateur de bureau traditionnel de type tour. La gamme de mini-PC s'enrichit également de l'A5 Édition 2027, équipé d'un processeur AMD Ryzen™ 7 7730U à 8 cœurs et conçu pour offrir une productivité silencieuse et fiable tout au long de la journée.

Pour compléter sa gamme axée sur l'IA, GEEKOM propose une nouvelle configuration A9 Mega équipée d'un processeur AMD Ryzen™ AI Max+ 388 et d'un SSD Phison AI. Sur une plateforme à mémoire unifiée de 64 Go, elle est capable de prendre en charge de manière fiable des modèles d'IA comportant 70 milliards de paramètres, voire davantage, offrant ainsi une solution plus économique pour le déploiement local de grands modèles de langage.

L'IFA 2026 se tiendra du 4 au 8 septembre à Berlin. Rendez visite à GEEKOM au hall 6.2, stand 119, pour tester par vous-même ses dernières solutions d'IA, ses ordinateurs portables et ses mini-PC.