Geekvape инвестирует в строительство индустриального парка в регионе Большого залива Китая.

С момента своего основания в 2015 году бренд vapor успел завоевать международное признание за отменное качество продукции и обслуживание. Инвестируя в индустриальный парк нового поколения, компания Geekvape планирует развивать интеллектуальное производство и содействовать проведению базовых исследований и разработок с целью создания экосистемы индустрии электронных сигарет стоимостью 10 миллиардов юаней — это значительно превышает средний объем производства в отрасли. Такая огромная экосистема поможет укрепить позиции компании на мировом рынке электронных устройств для вейпинга.

Благодаря новому инвестиционному проекту компания Geekvape станет лидером отрасли по созданию модульных интеллектуальных производственных мощностей и трансформирует традиционные производственные процессы. Преимущества подключенной интеллектуальной производственной платформы, технологий Интернета вещей (IoT) и больших данных помогут компании усовершенствовать продукцию за счет полноценного интеллектуального управления всеми этапами ее создания: проектированием, исследованиями и разработками, производством, упаковкой, продажами и послепродажным обслуживанием.

Глава компании Geekvape Аллен Ян (Allen Yang) заявил следующее: «Компания Geekvape всегда стремилась приносить пользу не только своим клиентам, но и местным сообществам. Благоприятные экономические, географические и коммерческие условия в регионе Большого залива наряду с динамикой в секторе интеллектуального производства помогут нам расширить свое присутствие в этом районе и по всему миру. Компания Geekvape обслуживает клиентов более чем в 70 странах и регионах, поставляя качественную продукцию и услуги, и новые возможности интеллектуального производства помогут нам перейти на новый уровень».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1603353/image_1.jpg

SOURCE Geekvape