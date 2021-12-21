GeistM 同意走上成為上市公司之路

紐約2021年12月21日 /美通社/ -- GeistM 是美國領先的市場推廣科技平台，專門從事電子商務和直接為消費者提供的產品及服務，今天宣布已與一家在紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司簽訂意向書。GeistM 連續四年獲 Inc. Magazine 及 Crain's 評為增長最快的市場推廣科技平台。

GeistM 建構了一個廣告作業系統 (OSAD)™，透過提供獨特的模組解決方案（內容、創意資產、目標定位、網絡選擇、發佈計劃、測試、歸因等），為客戶提供他們所需的市場推廣組合元素，並將其部署以盡量提高市場推廣開支的成效。GeistM 的模式正在為新的企業先鋒提供動力，包括快速增長的消費者品牌，這些品牌在其類別中處於領先地位，以及致力轉變市場推廣方式的財富 500 強公司。隨著數碼市場推廣和 OTT／智能電視的興起，GeistM 的成功內容測試和優化方法將使其成為未來數碼市場推廣革命的主導力量。

GeistM 聯合創始人兼總裁 Sameet Durg 補充：「我們剛剛從隱身模式中脫穎而出，有幸引起許多策略和財務合作夥伴注意。

創始人兼行政總裁 Kevin Fortuna 表示：「眾所周知，特殊目的收購公司受到媒體和市場打壓，而且常常是出於正當理由，這已不是什麼秘密。因此，採取這步讓我們深思熟慮合作夥伴的重要性和我們所需的東西。我們最終選擇必須了解我們的願景和精神的合作夥伴。對我們來說，這是一種增長加速工具 (GAV)™，它讓我們能夠以更大的規模繼續以高標準為客戶服務。GeistM 建立在財政紀律的基礎上，我們將在成為上市公司時努力保持這種精益求精的心態。」

關於 GeistM

GeistM 是由市場推廣人員為市場推廣人員構建的績效平台 (POP)™。我們提供一流的洞察力，使客戶能夠作出正確的投資決策。GeistM 擁有市場領先、受專利保護的專有技術 Blackfire™，這使我們能夠為從第一印像到大規模盈利轉換的一切提供支援。我們使領先品牌能夠「講述他們的故事」(Tell Their Story™)，並獲取有利可圖的客戶。GeistM 提供在所有層面實現關鍵績效指標 (KPI) 目標的最佳方式，無論 KPI 是否與品牌、知名度、測試或直接獲取相關。

藝術與科學；員工、流程和技術：這是我們構建 GeistM 的基石。只有當我們的客戶與我們一起提升時，我們才會上升。

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