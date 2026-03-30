Gemeinsam Richtung WM 2026: Portugiesischer Fußballverband und TORRAS setzen auf „Record Your Passion"

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TORRAS Global

Mar 30, 2026, 02:30 ET

BERLIN, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Der portugiesische Fußballverband und die aufstrebende Unterhaltungselektronikmarke TORRAS haben kürzlich ihre gemeinsame Kampagne „Record Your Passion" vorgestellt. Im Rahmen der Kooperation rückt TORRAS mit seiner limitierten Ostand Q3 Air Hülle eine Praxis in den Fokus, die im Alltag von Athlet:innen und Sportbegeisterten immer stärker verbreitet ist: das Festhalten von Trainings- und Spielmomenten mit dem Smartphone. Durch das kontinuierliche Dokumentieren können Sportler ihre persönliche Entwicklung besser nachvollziehen, ihr Selbstvertrauen stärken und ihre Leidenschaft für den Sport vertiefen.

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TORRAS&FPF (PRNewsfoto/TORRAS Global)
TORRAS&FPF (PRNewsfoto/TORRAS Global)

Die im Design der portugiesischen Nationalmannschaft gestaltete Hülle wurde nun vorgestellt und steht symbolisch für Einsatz und Entschlossenheit. Neben zuverlässigem Schutz bietet die integrierte magnetische Standhalterung maximale Flexibilität: Sie lässt sich um 180° klappen und um 360° drehen, sodass das Smartphone nahezu überall stabil positioniert werden kann. So können Nutzer ihre Trainingsmomente unkompliziert festhalten, ohne zusätzliche schwere Kameraausrüstung mitführen zu müssen und ohne den Trainingsfluss zu unterbrechen. Die limitierte Edition ist jetzt erhältlich bei https://bit.ly/4s156vW

Im Verlauf der WM-Saison plant TORRAS zudem weitere Fußball-Aktivierungen, um gemeinsam mit Fans besondere Momente zu dokumentieren und zu feiern.

Über TORRAS: Mit 14 Jahren Designexpertise, über 4000 Patenten und 40 internationalen Auszeichnungen.

Medienkontakt:
TORRAS EU Marketing  
[email protected] | www.torraslife.com

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