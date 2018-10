George Zhao, prezes firmy Honor, przemawia na temat „nieustraszonej technologii, bezgranicznych innowacji" przed młodymi przedsiębiorcami na TEDx CaohejingParkSalon

– W 2015 r. wróciłem do ojczyzny, żeby przewodzić Honor. Chociaż miałem wtedy doświadczenie tylko z zakresu B2B wiedziałem, że istniała tylko jedna opcja, czyli osiągnięcie sukcesu przez markę Honor. W ciągu kilku minionych lat w środowisku „nieustraszonej technologii, bezgranicznych innowacji" nigdy nie poprzestaliśmy w dążeniach do ulepszania technologii i jakości produktu oraz zwiększania głównej konkurencyjności. Innowacja, jakość i usługi zawsze były i zawsze będą naszymi priorytetami. To właśnie dzięki ciągłej pracy w tych trzech obszarach nasz nowy model Honor Magic 2 zostanie oficjalnie zaprezentowany w Pekinie w przyszłym tygodniu. Nowy model zwiastuje przełom w smartfonach. Wierzymy, że firma może wyprzedzić konkurencję i utrzymać popularność wyłącznie poprzez zapewnianie najlepszych produktów z niedoścignionym doświadczeniem użytkownika – opowiedział prezes Zhao opowiedział młodej publiczności początkujących przedsiębiorców w trakcie TEDx CaohejingParkSalon.

– Jako najszybciej rozwijająca się marka smartfonów Honor nigdy nie przyjmuje oportunistycznego podejścia do opracowywania strategii. W 2015 r. firma Honor zdecydowała się na połączenie zasobów w celu realizacji najlepszego produktu i najwyższej jakości usług zamiast działania pod wpływem chwili. W 2016 r., kiedy międzynarodowy rynek smartfonów zanotował znaczący spadek, marka Honor stała przy swoim i nie przerywała wysiłków. W 2017 r., kiedy branża była sceptyczna co do perspektyw, marka Honor nalegała, aby jej oddziały pozostawały skupione na przyszłości i jak najlepiej wykorzystywały impet. W 2018 r., pomimo znacznego spowolnienia rynku smartfonów w Chinach, Honor nie miał dużych problemów. Nie tylko zanotowaliśmy pozytywny wzrost sprzedaży, ale także utrzymaliśmy się na pierwszym miejscu wśród e-marek smartfonów w Chinach – dodał prezes.

Jako wiodąca e-marka smartfonów Honor zachęca młodych ludzi do realizowania marzeń każdego dnia i pozostawania wiernymi sobie. Firma angażuje się w innowacje, które zmieniają życia ludzi. Celem dzisiejszej przemowy TEDx było podzielenie się pasją i pewnością bezpośrednio z młodymi ludźmi, tym samym wspierając ich w aspiracjach co do zmiany świata na lepsze.

Poprzez umożliwianie ludziom przewidywania przyszłości sztuczna inteligencja od zawsze była główną, strategiczną technologią dla firmy Honor. Na długo zanim branża zdała sobie sprawę z wagi sztucznej inteligencji firma Honor już dużo inwestowała w badania i rozwój na polu sztucznej inteligencji w celu opracowania całego ekosystemu dookoła tej technologii.

Prezes Zhao rozpoczął karierę w Huawei w 1998 r. i pracował w firmie przez 20 lat w Chinach i na całym świecie. Zdobyte doświadczenie było bardzo dobrym źródłem wniosków na temat wykorzystania technologii w codziennym życiu i użycia jej do zmiany życia na lepsze. Jako prezes firmy Honor jest on odpowiedzialny za ogólne zarządzanie i rozwój marki.

TEDx to program inspirowany prezentacjami TED umożliwiający organizację lokalnych i niezależnych wydarzeń łączących uczestników w wymianie doświadczeń w duchu dzielenia się wartościowymi ideami. Co roku TEDx CaohejingParkSalon w Szanghaju zaprasza różnorodnych i doświadczonych prelegentów do wygłaszania przemów i dzielenia się pomysłami z młodymi przedsiębiorcami.

# # #

O Honor

Firma Honor jest wiodącą e-marką smartfonów. Zgodnie ze sloganem „For the Brave" marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają nieporównywalną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Honor www.hihonor.com lub na platformach:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/773689/George_Zhao_TEDx.jpg