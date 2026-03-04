HONOR rozvíja svoju víziu AI na MWC 2026 s robotickým telefónom, humanoidným robotom a modelom Magic V6
Mar 04, 2026, 09:39 ET
Od inovácií v oblasti robotiky až po vlajkové zariadenia, HONOR rozširuje na veľtrhu MWC 2026 svoj ekosystém zariadení s AI
BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2026 /PRNewswire/ – Na veľtrhu MWC 2026 predstavila spoločnosť HONOR svoju víziu rozšírenej ľudskej inteligencie (AHI) a urýchlila ALPHA PLAN prostredníctvom troch prepojených pilierov: Alpha Phone, Alpha Store a Alpha Lab. V nadväznosti na svoj dlhodobý záväzok k AI zameranej na človeka spoločnosť HONOR ponúkla ukážku robotického telefónu, odvážneho pohľadu na stelesnenú inteligenciu a nového druhu smartfónu, ktorý nanovo predstavuje, ako by budúce zariadenia s AI mohli integrovať pohyb a priestorové vnímanie.
Popri tejto futuristickej inovácii spoločnosť HONOR predstavila model Magic V6, vrchol svojej skladacej inovácie, ktorá kombinuje prelomovú technológiu kremíkovo-uhlíkovej batérie, pokročilé zobrazovacie technológie a produktivitu vylepšenú AI v doteraz najprepracovanejšom skladacom dizajne. Spolu s novými zariadeniami ekosystému, HONOR MagicPad 4 a MagicBook Pro 14, tieto novinky upevňujú plán spoločnosti HONOR integrovať inteligentný hardvér a softvér s ohľadom na skutočné ľudské potreby.
James Li, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR, povedal: „S orientáciou na človeka ako naším majákom riadime rast AI prostredníctvom dvoch lúčov – IQ a EQ, čím spájame tri formy inteligencie. Prostredníctvom Alpha Phone skúmame novú paradigmu zariadení s umelou inteligenciou, na Alpha Store hosťujeme novú paradigmu ekosystému AI a s Alpha Lab budujeme novú paradigmu kremíkovo-uhlíkovej civilizácie. S tromi vlnami Alfa Plan sme dostali všetky komponenty na svoje miesto a riadime túto cestu plnou rýchlosťou warpu."
HONOR Magic V6: Nový skladací benchmark
Zatiaľ čo Robot Phone skúma budúcnosť stelesnenej inteligencie, model Magic V6 predstavuje špičkovú inováciu v oblasti skladacích zariadení. V nadväznosti na vedúce postavenie značky HONOR v oblasti skladacieho dizajnu prináša Magic V6 zariadenie navrhnuté pre odolnosť, výkon a inteligentnú produktivitu.
Magic V6 je navrhnutý pre dlhodobú spoľahlivosť a zároveň si zachováva výnimočnú štíhlosť vďaka kombinácii ultratenkého 8,75 mm[1] uzavretého profilu so zosilnenou štrukturálnou integritou a pokročilou konštrukciou pántov. Zariadenie má krytie ochrany voči vode a prachu IP68 a IP69[2], čo posilňuje jeho odolnosť v každodennom prostredí. V rámci tohto ultratenkého skladacieho dizajnu integruje HONOR svoju technológiu kremíkovo-uhlíkovej batérie novej generácie.
Vďaka partnerstvu s ATL je Magic V6 vyrobený z kremíkovo-uhlíkového materiálu HONOR piatej generácie, ktorý rieši výzvu vyváženia štíhlosti a vysokej energetickej hustoty. Vďaka tejto inovácii môže HONOR Magic V6 dosiahnuť 25 % obsah kremíka, čo je špičková hodnota v odvetví, a podporuje tak vyššiu energetickú hustotu v ultratenkom skladacom dizajne. Výsledkom je batéria s kapacitou 6660 mAh[3] umiestnená v jednom z najtenších skladacích zariadení na trhu, ktorá nanovo definuje očakávania týkajúce sa výdrže v tejto kategórii bez kompromisov v dizajne.
Na veľtrhu MWC 2026 spoločnosť HONOR okrem toho predviedla inováciu batérií novej generácie s úplne novou batériou HONOR Silicon-carbon Blade Battery s 32 % obsahom kremíka a kapacitou viac ako 900 Wh/l. Batéria, navrhnutá tak, aby umožnila skladacím zariadeniam vstúpiť do éry 7000 mAh, signalizuje ďalší skok v technológii ultratenkých batérií s ultra vysokou energiou.
Magic V6 tiež určuje nový štandard v oblasti inovácií skladacích displejov. Jeho duálne vlajkové displeje LTPO 2.0 s vonkajšou uhlopriečkou 6,52 palca a rozloženou 7,95 palca[4] poskytujú adaptívne obnovovacie frekvencie 1–120 Hz a maximálny jas až 6000 nitov, respektíve 5000 nitov pre HDR obsah. Vnútorný displej je vybavený ultratenkým flexibilným sklom s certifikáciou SGS Minimized Crease a o 44 % menším množstvom záhybov v porovnaní s predchádzajúcou generáciou, čím vzniká plochejšie a pohlcujúcejšie plátno. Antireflexná vrstva na báze nitridu kremíka znižuje odrazivosť až na 1,5 %, zatiaľ čo pokročilé stmievanie PWM s frekvenciou 4320 Hz[5] a technológiou AI Defocus Display zvyšujú pohodlie pri dlhodobom používaní. Vďaka týmto inováciám je model Magic V6 pri každodennej interakcii ešte prepracovanejší a odolnejší.
Pri používaní rozmerného rozloženého displeja optimalizujú funkcie produktivity vylepšené AI multitasking, tvorbu obsahu a komunikáciu. Nástroje naprieč ekosystémom ďalej zvyšujú flexibilitu a stavajú Magic V6 do pozície výkonného spoločníka, ktorý bezproblémovo spolupracuje s ekosystémom Apple.
Ako prvý skladací tablet s procesorom Snapdragon 8 Elite Gen 5[6] v kombinácii s pokročilým chladením s parnou komorou pre trvalý výkon umožňuje Magic V6 ultra plynulé hranie hier, multitasking aj náročné pracovné úlohy, vďaka čomu sa stáva najvernejšou formou skladacieho tabletu éry AI, aký je dnes k dispozícii. Je navrhnutý tak, aby vydržal a pomáhal.
Ekosystém HONOR AI: MagicPad 4 a MagicBook Pro 14
Na veľtrhu MWC 2026 spoločnosť HONOR rozšírila svoje portfólio s podporou AI aj za hranice smartfónov a do svojho vlajkového ekosystému zaradila aj modely MagicPad 4 a MagicBook Pro 14.
HONOR MagicPad 4, poháňaný mobilnou platformou Snapdragon 8 Gen 5[6], prináša výkon vlajkovej lode v ultratenkom tablete s hrúbkou 4,8 mm. Jeho displej 3K OLED, ktorý je špičkou vo svojej kategórii, sa vyznačuje obnovovacou frekvenciou 165 Hz a vďaka nástrojom na multitasking vylepšeným AI je MagicPad 4 navrhnutý tak, aby podporoval plynulú produktivitu a tvorbu obsahu na svojom 12,3-palcovom displeji. Rovnako ako v prípade Magic V6, spolupráca medzi zariadeniami umožňuje bezproblémovú interakciu so smartfónmi aj multiplatformovými prostrediami vrátane ekosystému Apple. Navyše, vďaka novinke Linux Lab v Možnostiach pre vývojárov je možné na HONOR MagicPad4 úspešne nasadiť a spustiť asistenta AI OpenClaw[7], čo zabezpečuje pohodlnejšie prostredie a širšie možnosti pre odomknutie ďalších nástrojov na zvýšenie efektivity a scenárov produktivity v budúcnosti.
HONOR MagicBook Pro 14 ďalej rozširuje ponuku notebookov s AI značky HONOR vďaka výkonu poháňanému procesormi Intel Core Ultra Series 3[8]. Je navrhnutý pre dlhodobé pracovné zaťaženie, kreatívne úlohy a každodennú efektivitu, a spája 14,6-palcový OLED displej s presným zobrazením farieb, špičkovým výkonom batérie, inteligentnou správou výkonu a ultraľahkým dizajnom pre lepšiu prenosnosť.
MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 spoločne podporujú stratégiu spoločnosti HONOR integrovať AI v rámci rôznych kategórií zariadení a poskytovať prepojené a inteligentné zážitky nad rámec smartfónov.
Pokrok v inteligentných zariadeniach a robotoch pre éru AI
Spoločnosť HONOR na svojej prezentácii uviedla na trh aj svojho prvého humanoidného robota, čím signalizovala širší strategický krok k využitiu odborných znalostí v oblasti mobilných technológií na vytvorenie robotov spotrebiteľskej triedy. Roboty HONOR sa zamerajú na tri hlavné scenáre: pomoc s nakupovaním, kontroly na pracovisku a najmä poskytovanie podpornej spoločnosti. Na rozdiel od tradičných robotických výrobcov prináša HONOR hlboké pochopenie používateľov, ktoré vzniká prostredníctvom smartfónov a pripojených zariadení. Táto kontinuita ekosystému umožňuje budúcim zariadeniam s AI rozpoznať používateľov, pochopiť ich potreby a poskytovať personalizovanú fyzickú asistenciu už od prvej interakcie.
Robotický telefón, humanoidný robot, HONOR Magic V6, MagicPad 4 a MagicBook Pro 14 spoločne preukazujú, ako HONOR rozširuje AHI v digitálnych aj fyzických zážitkoch. Od skúmania stelesnenej AI až po vlajkové lode v oblasti skladacích technológií a produktivity s podporou AI, každá novinka odráža hlbšiu integráciu inteligencie naprieč hardvérom a softvérom.
Dostupnosť a cena
HONOR Magic V6 bude dostupný na vybraných trhoch v druhej polovici tohto roka, pričom regionálna dostupnosť bude potvrdená neskôr. Ďalšie podrobnosti o konfiguráciách, farebných prevedeniach a cenách budú oznámené lokálne.
HONOR MagicPad 4 bude dostupný v sivej a bielej farbe za cenu od 699 €. Dostupnosť, konfigurácie a akciové balíčky sa môžu líšiť podľa regiónu.
O spoločnosti HONOR
HONOR je popredná svetová spoločnosť zameraná na ekosystém zariadení s AI. Snaží sa prinášať revolúciu do interakcií medzi človekom a zariadením, s cieľom prepojiť ekosystém AI so všetkými spotrebiteľmi v ére agentickej AI a nielen v nej.
[1] 8,75 mm označuje hrúbku zariadenia v zloženom stave. Hrúbka nezahŕňa ochranné fólie ani vyvýšený modul kamery.
[2] Stupne krytia IP68 a IP69 sú testované v kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Odolnosť voči vode a prachu sa môže znížiť v dôsledku každodenného opotrebovania.
[3] Typická kapacita batérie je 6660 mAh a menovitá kapacita batérie je 6510 mAh.
[4] Pri dizajne displeja so zaoblenými rohmi sa uhlopriečky vnútornej a vonkajšej obrazovky merajú ako štandardné obdĺžniky. Skutočne viditeľná oblasť môže byť o niečo menšia.
[5] Stmievanie PWM s frekvenciou 4320 Hz nie je medicínska funkcia a nemalo by sa používať na liečebné účely.
[6] Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
[7] Táto funkcia slúži len na referenčné účely. Skutočné funkcie AI vyžadujú, aby používatelia dokončili inštaláciu a nasadenie; podporované na MagicPad 4 Commercial Edition a novších.
[8] Intel a logo Intel sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923360/image1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923361/image2.jpg
