Getac, Dünya Çapında Dayanıklı Mobil Cihazlar, Tabletler ve PC'lerin IDC MarketScape Değerlendirmelerinde Lider Olarak Tanınmıştır

TAIPEI, 21 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- Dayanıklı teknolojinin önde gelen üreticisi Getac Technology Corporation , bugün iki yeni IDC MarketScape raporunda şirketi Dayanıklı Mobil Cihazlar ve Dayanıklı Tablet ve PC'lerde Dünya Çapında Lider olarak adlandırdığını duyurdu.

Two new IDC MarketScape reports named Getac a worldwide Leader in Rugged Mobile Devices and Rugged Tablet and PC

"IDC MarketScape: Worldwide Rugged Mobile Devices 2023 Vendor Assessment1 ve IDC MarketScape: Worldwide Tablet and PC 2023 Vendor Assessment2 " raporları, "Zorluklara rağmen, dayanıklı mobilitein geleceği güvendedir. Dayanıklı cihazlar, tüketici sınıfı cihazların yapamadığı görevleri gerçekleştirir ve özellikle uzmanlaşmış iş akışlarında başarılı olur. Daha fazla işletme, iş gücünün daha geniş kesimlerini etkinleştirmeyi hedefledikçe, saha çalışanları büyüme için açık bir fırsat sunmaktadır." şeklinde belirtmiştir.



Getac Technology Corporation Başkanı James Hwang "Bu sonuçların, Getac'in her müşteriye özel olarak uyarlanmış dayanıklı bilgisayar cihazları, yazılım, aksesuarlar ve profesyonel hizmetlerde standartları belirlemedeki liderliğinin daha da kanıtı olduğuna inanıyoruz." ve "Operasyonel zorlukları her seviyede çözmek için müşterilerimizle proaktif olarak iş birliği yapıyoruz. Bu, Getac cihazlarının zorlu koşulları başarıyla karşılamak üzere temelden tasarlandığı için toplam sahip olma maliyetini düşürmektedir." dedi.

IDC MarketScape, "Ön hat kullanım durumları için Android veya Windows tabanlı tam anlamıyla dayanıklı çözümlere ihtiyaç duyan kurumsal organizasyonların, dayanıklı cihaz sağlayıcıları listelerinde Getac'i düşünmeleri gerektiğini" belirtmiştir. Raporlarda yer alan Getac'ın diğer özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Kapsamlı çözüm portföyü: "Getac, birden çok işletim sistemi, form faktörü ve ekran boyutunda farklılaştırılmış bir dayanıklı donanım portföyü sunmaktadır. Ayrıca, doğrudan rakipleri tarafından sunulmayan dayanıklı araç içi video ve vücut kamerası gibi farklılaşmış çözümleri bulunmaktadır. Bu yan ürünler, kamu güvenliği ve kolluk kuvvetlerine yönelik ek genişlemeler için potansiyel yaratmaktadır."

"Getac, birden çok işletim sistemi, form faktörü ve ekran boyutunda farklılaştırılmış bir dayanıklı donanım portföyü sunmaktadır. Ayrıca, doğrudan rakipleri tarafından sunulmayan dayanıklı araç içi video ve vücut kamerası gibi farklılaşmış çözümleri bulunmaktadır. Bu yan ürünler, kamu güvenliği ve kolluk kuvvetlerine yönelik ek genişlemeler için potansiyel yaratmaktadır." Dikey entegre tedarik zinciri: "Getac, kendi ürünlerini tasarlar ve üretir ve Getac Holdings'in bağlı kuruluşlarıyla dikey entegre bir tedarik zinciri için anakartlar, piller, mobil bilgisayar şasileri ve kopolimer mekanik bileşenler gibi önemli bileşenlerin üretimini yapar."

"Getac, kendi ürünlerini tasarlar ve üretir ve Getac Holdings'in bağlı kuruluşlarıyla dikey entegre bir tedarik zinciri için anakartlar, piller, mobil bilgisayar şasileri ve kopolimer mekanik bileşenler gibi önemli bileşenlerin üretimini yapar." Android Enterprise Recommended: Getac'in Android Enterprise Recommended programına katılımı, "Android cihazlarının dağıtım yaşam döngüleri sırasında zamanında güvenlik güncellemeleri ve işletim sistemi desteği alacağını" garanti etmektedir.



Daha fazla bilgi için lütfen IDC MarketScape çıktısını indirin.

"IDC MarketScape: Dünya Çapında Sağlam Mobil Cihazlar 2023 Satıcı Değerlendirmesi," doc#US50689523, Haziran 2023.

2"IDC MarketScape: Worldwide Rugged Tablet ve PC 2023 Satıcı Değerlendirmesi," doc#US50776823, Haziran 2023.

IDC MarketScape Hakkında

IDC MarketScape tedarikçi değerlendirme modeli, belirli bir pazardaki bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tedarikçilerinin rekabetçi uygunluğunu genel bir bakış sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma metodolojisi, nitel ve nicel kriterlere dayalı sıkı bir puanlama metodolojisi kullanır ve her bir tedarikçinin belirli bir pazardaki konumunu tek bir grafiksel gösterimle sonuçlandırır. IDC MarketScape, IT ve telekomünikasyon tedarikçilerinin ürün ve hizmet tekliflerini, yeteneklerini ve stratejilerini, mevcut ve gelecekteki pazar başarı faktörlerini anlamlı bir şekilde karşılaştırabilecekleri net bir çerçeve sunar. Bu çerçeve aynı zamanda teknoloji alıcılarına mevcut ve potansiyel tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönlerine dair 360 derecelik bir değerlendirme sunar.



Getac Hakkında

Getac Technology Corporation, dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılım, vücut kameraları, araç içi video sistemleri, dijital delil yönetimi ve kurumsal video analitiği çözümleri dahil) küresel bir liderdir. Getac'in çözümleri ve hizmetleri, zorlu ortamlarda ön hat çalışanlarının olağanüstü deneyimler yaşamasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Günümüzde Getac, savunma, kamu güvenliği, ambulans, itfaiye ve kurtarma, enerji, otomotiv, doğal kaynaklar, imalat, taşımacılık ve lojistik gibi alanlarda hizmet veren müşterilere 100'den fazla ülkede hizmet sunmaktadır. Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Getac Industry bloguna katılabilir veya şirketi LinkedIn ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edin. Getac Industry bloguna katılın ya da şirketi LinkedIn ve YouTube' dan takip edin.

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