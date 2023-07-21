Getac, Dünya Çapında Dayanıklı Mobil Cihazlar, Tabletler ve PC'lerin IDC MarketScape Değerlendirmelerinde Lider Olarak Tanınmıştır

News provided by

Getac

21 Jul, 2023, 03:00 ET

TAIPEI, 21 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- Dayanıklı teknolojinin önde gelen üreticisi Getac Technology Corporation, bugün iki yeni IDC MarketScape raporunda şirketi Dayanıklı Mobil Cihazlar ve Dayanıklı Tablet ve PC'lerde Dünya Çapında Lider olarak adlandırdığını duyurdu. 

Continue Reading
Two new IDC MarketScape reports named Getac a worldwide Leader in Rugged Mobile Devices and Rugged Tablet and PC
Two new IDC MarketScape reports named Getac a worldwide Leader in Rugged Mobile Devices and Rugged Tablet and PC

"IDC MarketScape: Worldwide Rugged Mobile Devices 2023 Vendor Assessment1 ve IDC MarketScape: Worldwide Tablet and PC 2023 Vendor Assessment2" raporları, "Zorluklara rağmen, dayanıklı mobilitein geleceği güvendedir. Dayanıklı cihazlar, tüketici sınıfı cihazların yapamadığı görevleri gerçekleştirir ve özellikle uzmanlaşmış iş akışlarında başarılı olur. Daha fazla işletme, iş gücünün daha geniş kesimlerini etkinleştirmeyi hedefledikçe, saha çalışanları büyüme için açık bir fırsat sunmaktadır." şeklinde belirtmiştir.

Getac Technology Corporation Başkanı James Hwang "Bu sonuçların, Getac'in her müşteriye özel olarak uyarlanmış dayanıklı bilgisayar cihazları, yazılım, aksesuarlar ve profesyonel hizmetlerde standartları belirlemedeki liderliğinin daha da kanıtı olduğuna inanıyoruz." ve "Operasyonel zorlukları her seviyede çözmek için müşterilerimizle proaktif olarak iş birliği yapıyoruz. Bu, Getac cihazlarının zorlu koşulları başarıyla karşılamak üzere temelden tasarlandığı için toplam sahip olma maliyetini düşürmektedir." dedi.

IDC MarketScape, "Ön hat kullanım durumları için Android veya Windows tabanlı tam anlamıyla dayanıklı çözümlere ihtiyaç duyan kurumsal organizasyonların, dayanıklı cihaz sağlayıcıları listelerinde Getac'i düşünmeleri gerektiğini" belirtmiştir. Raporlarda yer alan Getac'ın diğer özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Kapsamlı çözüm portföyü: "Getac, birden çok işletim sistemi, form faktörü ve ekran boyutunda farklılaştırılmış bir dayanıklı donanım portföyü sunmaktadır. Ayrıca, doğrudan rakipleri tarafından sunulmayan dayanıklı araç içi video ve vücut kamerası gibi farklılaşmış çözümleri bulunmaktadır. Bu yan ürünler, kamu güvenliği ve kolluk kuvvetlerine yönelik ek genişlemeler için potansiyel yaratmaktadır."
  • Dikey entegre tedarik zinciri: "Getac, kendi ürünlerini tasarlar ve üretir ve Getac Holdings'in bağlı kuruluşlarıyla dikey entegre bir tedarik zinciri için anakartlar, piller, mobil bilgisayar şasileri ve kopolimer mekanik bileşenler gibi önemli bileşenlerin üretimini yapar."
  • Android Enterprise Recommended: Getac'in Android Enterprise Recommended programına katılımı, "Android cihazlarının dağıtım yaşam döngüleri sırasında zamanında güvenlik güncellemeleri ve işletim sistemi desteği alacağını" garanti etmektedir.

    Daha fazla bilgi için lütfen IDC MarketScape çıktısını indirin.

"IDC MarketScape: Dünya Çapında Sağlam Mobil Cihazlar 2023 Satıcı Değerlendirmesi," doc#US50689523, Haziran 2023.
2"IDC MarketScape: Worldwide Rugged Tablet ve PC 2023 Satıcı Değerlendirmesi," doc#US50776823, Haziran 2023.

IDC MarketScape Hakkında
IDC MarketScape tedarikçi değerlendirme modeli, belirli bir pazardaki bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tedarikçilerinin rekabetçi uygunluğunu genel bir bakış sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma metodolojisi, nitel ve nicel kriterlere dayalı sıkı bir puanlama metodolojisi kullanır ve her bir tedarikçinin belirli bir pazardaki konumunu tek bir grafiksel gösterimle sonuçlandırır. IDC MarketScape, IT ve telekomünikasyon tedarikçilerinin ürün ve hizmet tekliflerini, yeteneklerini ve stratejilerini, mevcut ve gelecekteki pazar başarı faktörlerini anlamlı bir şekilde karşılaştırabilecekleri net bir çerçeve sunar. Bu çerçeve aynı zamanda teknoloji alıcılarına mevcut ve potansiyel tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönlerine dair 360 derecelik bir değerlendirme sunar.

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation, dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılım, vücut kameraları, araç içi video sistemleri, dijital delil yönetimi ve kurumsal video analitiği çözümleri dahil) küresel bir liderdir. Getac'in çözümleri ve hizmetleri, zorlu ortamlarda ön hat çalışanlarının olağanüstü deneyimler yaşamasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Günümüzde Getac, savunma, kamu güvenliği, ambulans, itfaiye ve kurtarma, enerji, otomotiv, doğal kaynaklar, imalat, taşımacılık ve lojistik gibi alanlarda hizmet veren müşterilere 100'den fazla ülkede hizmet sunmaktadır. Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Getac Industry bloguna katılabilir veya şirketi LinkedIn ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edin. Getac Industry bloguna katılın ya da şirketi LinkedIn ve YouTube' dan takip edin.

Getac ve Getac logosu, Getac Holdings Corporation veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer markalar veya ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2023 Getac Technology Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2150311/Getac_IDC_MarketScape_For_press_release.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1997483/Getac_Logo.jpg

SOURCE Getac

Also from this source

Getac es reconocido como líder en las evaluaciones de IDC MarketScape a computadoras, tabletas y dispositivos móviles robustos a nivel mundial

Getac Recognized as a Leader in IDC MarketScape Assessments of Worldwide Rugged Mobile Devices, Tablets and PCs

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.