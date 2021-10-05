Getac фокусируется на всех составляющих логистической цепи и запускает виртуальную выставку, чтобы представить надежные решения для транспорта и логистики

Новая выставка была разработана специально для того, чтобы помочь профессионалам в области транспорта и логистики узнать о преимуществах надежных технологий Getac на ключевых этапах транспортной цепочки. Эти области включают управление аэропортами, управление железными дорогами, обслуживание пассажиров, обращение с материалами, управление автопарком для доставки грузов на дальние расстояния, компьютеризацию и автоматизацию портов, а также грузовые перевозки.

Все посетители выставки смогут ознакомиться с новейшими решениями Getac, посмотреть цифровой контент, технические характеристики и аналитические данные, а также напрямую пообщаться с экспертами Getac.

С помощью этого мероприятия Getac хочет помочь компаниям в выборе цифровых решений, которые позволят им осуществить необходимые преобразования во всех IT-процессах.

В данном контексте новые инновационные технологии, такие как Интернет вещей, искусственный интеллект, дополненная/виртуальная реальность и 5G, требуют мощных программных и аппаратных решений, чтобы успешно оптимизировать процессы, сократить расходы и оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

Виртуальная выставка "Транспорт и логистика" предоставляет отличную возможность внимательно ознакомиться с новейшими продуктами и решениями Getac, ключевыми характеристиками, функциями, дизайном и многим другим. В частности, можно будет увидеть новый полностью защищенный планшет F110, а также полностью защищенный планшет UX10, которые обладают высокой степенью конфигурирования и предназначены для специалистов в области транспорта и логистики, работающих в чрезвычайно сложных условиях; а также решения для специалистов по обработке грузов, такие как система мониторинга устройств Getac Device Monitoring System (GDMS), утилита безопасности вождения Getac Driving Safety Utility и утилита для чтения штрихкодов Getac Keywedge Barcode Reader Utility.

Для доступа к виртуальной выставке вы можете зарегистрироваться по ссылке: TRANSPORT AND LOGISTICS VIRTUAL EXHIBITION

Getac Technology Corporation является ключевым дочерним предприятием Бизнес-группы MiTAC-Synnex (годовой оборот 41,3 миллиарда долларов США в 2020 г. - котируется на Тайваньской фондовой бирже (TSE:3005). Компания Getac была основана в 1989 г. как совместное предприятие с компанией GE Aerospace для поставки продукции оборонной электроники. Сегодня бизнес компании Getac включает в себя прочные ноутбуки, прочные планшеты и программное обеспечение и видео решения для военной отрасли, полиции, пожарных, коммунальных служб, автомобильной промышленности, производства, транспорта и логистики. Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://www.getac.com/ru/

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1626450/Getac_Transportaion_and_Logistics_Virtual_Exhibition_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1626449/Getac_Transportaion_and_Logistics_Virtual_Exhibition_2.jpg

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